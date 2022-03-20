Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Мангани Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Шардонне Брендан нанес удар головой, но Антони Мандреа спокойно отбил мяч.

94' Ромен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Какой промах! Жереми Ле Дуарон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

92' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Мандреа Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Фоссурье Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Чо Мохамед-Али имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

89' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Брест выполняет удар от ворот.

89' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Ванисс Таиби

87' Марко Бизот не дал случится голу! Перейра-Лаже Матиаш должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв

87' Белькебла Арис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Удар от ворот произведет Брест

86' Марко Бизот не дал случится голу! Буфаль Софьян должен был забивать, но Марко Бизот сделал отличный сейв

85' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Капель Пьеррик нарушает правила. Жереми Ле Дуарон пострадал

83' Сатриано Мартин нанес удар головой, но Антони Мандреа спокойно отбил мяч.

82' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Удар от ворот произведет Анже

80' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Анже

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Онора Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Онора Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Ромен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

74' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Анже

73' Белькебла Арис из команды Брест сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

72' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Белайли Юсеф из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

69' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Мандреа Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Анже

62' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

60' Кардона Ирвин нанес удар головой, но Антони Мандреа спокойно отбил мяч.

58' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Анже

55' О, нет. Из многообещающей позиции Белайли Юсеф из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

55' Удар от ворот произведет Брест

54' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Должен был быть гол! Капель Пьеррик имел отличный шанс, но Марко Бизот не дал голу состоятся!

50' Удар от ворот произведет Анже

50' Матч возобновлен

49' Агум Люсьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Мандреа Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ромен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей