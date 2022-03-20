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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лорьян
0:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Страсбург
0'
22' Желтая карточка
Инносент Бонке
29' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
76'

Ход матча

20'
 
Аолу Жан-Эде
Прчич Саньин
22'
Инносент Бонке
 
29'
 
Беллегард Жан-Рикнер
64'
Ле Фе Энцо
Моффи Теремас
 
64'
Уттара Данго
Лорьенте Арман
 
65'
 
Диалло Хабиб
Ажорк Людовик
65'
 
Сахи Дион
Беллегард Жан-Рикнер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 114
Лорьян 23.7% (27)
X 31.6% (36)
Страсбург 44.7% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Страсбург
3.62
3.37
2.27
Все Коэффициенты
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
6
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
23
Монкондю
Томас
13
Моффи
Теремас
9
Коне
Ибраима
28
Лорьенте
Арман
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
2
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
Лорьян
4-3-3
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Лорьян
Страсбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 (1) 0.14
Лорьенте Арман 4 (1) 0.14
Монкондю Томас 3 0.1
Коне Ибраима 3 0.1
Сумано Самбу 3 0.1
Лапорт Жульен 2 0.07
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.34
Гамейро Кевин 9 (1) 0.31
Диалло Хабиб 9 (1) 0.31
Томассон Адриен 7 0.24
Льенар Димитри 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Уорис Маджид 2 0.07
Сиссоко Ибраима 1 0.03
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 6 0
Мендес Убулан 3 1
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Коне Ибраима 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 7 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Льенар Димитри 4 0
Сиссоко Ибраима 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Томассон Адриен 2 1
Прчич Саньин 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Перрен Люка 3 0
Гильберт Фредерик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
27%
5
24%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
14%
4
20%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
5
36%
6
30%
76-90

Забито

14
26
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
14%
1
4%
1-15
3
21%
6
23%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
3
21%
6
23%
61-75
3
21%
7
27%
76-90

Пропущено

28
15
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
5
18%
4
27%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
5
18%
2
13%
76-90

Забито

25
47
12 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
4
16%
2
4%
1-15
4
16%
10
21%
16-30
4
16%
8
17%
31-45
4
16%
5
11%
46-60
3
12%
10
21%
61-75
6
24%
12
26%
76-90

Пропущено

42
35
17 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
5
12%
6
17%
1-15
7
17%
9
26%
16-30
5
12%
6
17%
31-45
9
21%
4
11%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
10
24%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1
Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1
Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2
Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Ренн 6:0 Заявка 29 16 4 9 63 - 27 52
3. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
4. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
5. Страсбург 0:0 Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль Заявка 29 12 10 7 38 - 35 46
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье 2:0 Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
13. Брест 0:1 Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже 1:0 Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян 0:0 Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц 0:6 Заявка 29 4 11 14 25 - 52 23
20. Бордо 0:2 Заявка 29 4 10 15 38 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн 6:0 Заявка 15 11 1 3 39 - 9 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург 0:0 Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье 2:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Анже 1:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест 0:1 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
15. Лорьян 0:0 Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо 0:2 Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц 0:6 Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург 0:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн 6:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Монпелье 2:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
10. Брест 0:1 Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
11. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц 0:6 Заявка 15 3 5 7 10 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже 1:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо 0:2 Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян 0:0 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Лорьян 23.7% (27)
X 31.6% (36)
Страсбург 44.7% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Страсбург
3.62
3.37
2.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Страсбург

Исход игры
Лорьян
23.7% (27)
Ничья
31.6% (36)
Страсбург
44.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
61.06% (69)
Нет
38.94% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (28)
1:2 Страсбург
21.9% (25)
0:1 Страсбург
18.4% (21)
1:0 Лорьян
12.3% (14)
2:1 Лорьян
9.6% (11)
0:0 Ничья
4.4% (5)
1:3 Страсбург
1.8% (2)
0:2 Страсбург
1.8% (2)
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