Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Страсбург выполняет удар от ворот.

43' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

41' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

37' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок Гамейро Кевин из команды Страсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

34' Моффи Теремас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гильберт Фредерик из команды Страсбург

31' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Беллегард Жан-Рикнер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Почти гол! Беллегард Жан-Рикнер пробил головой по воротам, но Матье Дрейер спас!

27' Гамейро Кевин имел все шансы забить, но Матье Дрейер сделал отличный сейв!

27' ШАНС! Гамейро Кевин вышел один на один с голкипером...

26' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Люка Перрен из команды Страсбург в офсайде

22' Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи

22' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Лорьян

21' Матч возобновлен

19' Прчич Саньин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Беллегард Жан-Рикнер не смог попасть в створ ударом издали

18' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

11' Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Льенар Димитри оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Матье Дрейер перевел мяч на угловой.

7' Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Джику Александр нанес удар издали, а Матье Дрейер отбил его обратно в игру!

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Страсбург начинает с центра поля