Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
22' Желтая карточкаИнносент Бонке
29' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
76' Желтая карточкаУттара Данго
89' Желтая карточкаПеррен Люка
Ход матча
22'
76'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
19
Петро
Лео
14
Прчич
Саньин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
35 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Страсбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|4 (1)
|0.14
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.14
|Монкондю Томас
|3
|0.1
|Коне Ибраима
|3
|0.1
|Сумано Самбу
|3
|0.1
|Лапорт Жульен
|2
|0.07
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.34
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.31
|Диалло Хабиб
|9 (1)
|0.31
|Томассон Адриен
|7
|0.24
|Льенар Димитри
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Уорис Маджид
|2
|0.07
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.03
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|8
|0
|Лапорт Жульен
|6
|0
|Мендес Убулан
|3
|1
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Коне Ибраима
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|7
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Льенар Димитри
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Перрен Люка
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Прчич Саньин
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 16
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
27%
5
24%
76-90
Пропущено
14
20
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
14%
4
20%
1-15
2
14%
5
25%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
5
36%
6
30%
76-90
Забито
14
26
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
14%
1
4%
1-15
3
21%
6
23%
16-30
1
7%
5
19%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
3
21%
6
23%
61-75
3
21%
7
27%
76-90
Пропущено
28
15
13 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
5
18%
4
27%
16-30
5
18%
3
20%
31-45
5
18%
3
20%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
5
18%
2
13%
76-90
Забито
25
47
12 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 12
11 Не забивали 5
4
16%
2
4%
1-15
4
16%
10
21%
16-30
4
16%
8
17%
31-45
4
16%
5
11%
46-60
3
12%
10
21%
61-75
6
24%
12
26%
76-90
Пропущено
42
35
17 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 19
5
12%
6
17%
1-15
7
17%
9
26%
16-30
5
12%
6
17%
31-45
9
21%
4
11%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
10
24%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1
Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1
Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2
Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Ренн
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|63 - 28
|52
|3.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|4.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|5.
|Страсбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|50 - 32
|48
|6.
|Лилль
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 35
|46
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|29
|8
|12
|9
|32 - 31
|36
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Метц
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|26 - 52
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|38 - 70
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Страсбург
Исход игры
Лорьян
23.7% (27)
Ничья
31.6% (36)
Страсбург
44.7% (51)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
61.06% (69)
Нет
38.94% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (28)
1:2 Страсбург
21.9% (25)
0:1 Страсбург
18.4% (21)
1:0 Лорьян
12.3% (14)
2:1 Лорьян
9.6% (11)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:3 Страсбург
1.8% (2)
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