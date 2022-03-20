Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Хорошую попытку сделал Ле Гофф Венсан . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Sambou Soumano из команды Лорьян делает пас партнеру.

92' Отличные скиллы показывает Sambou Soumano, обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Тактическая замена. Коне Ибраима уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

90' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Люка Перрен получил желтую карточку от судьи

89' Безумный фол. Люка Перрен грубо играет против соперника. Пострадал Ле Фе Энцо

86' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Петро Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Страсбург выполняет удар от ворот.

82' Какой промах! Уттара Данго имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

81' Уттара Данго из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

80' Дрейер Маттье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

78' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

77' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Уттара Данго получил желтую карточку от судьи

75' Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

73' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мендес Убулан из команды Лорьян

70' Игрок Диалло Хабиб из команды Страсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

65' Тактическая замена. Беллегард Жан-Рикнер уходит с поля и его заменяет Дион Сахи

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Матч возобновлен

61' Беллегард Жан-Рикнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Лапорт Жульен получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Лапорт Жульен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

56' Беллегард Жан-Рикнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Лорьенте Арман пробил со штрафного прямо в стенку

55' Удар от ворот произведет Лорьян

54' Как он промахнулся? Гамейро Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

53' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

52' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Инносент Бонке получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' После штрафного удара,который нанес Лорьенте Арман мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

46' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля