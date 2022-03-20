Франция: Лига 1 2021-2022
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
11
Лукас
Жан
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
34 Симонс ХавиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Монако
ПСЖ
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед
33 матча
21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.1%
36.4%
51.5%
4 победы 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (6)
|0.54
|Диоп Софьян
|6
|0.21
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.18
|Желсон Мартиньш
|4
|0.14
|Головин Александр
|2
|0.07
|Кайо Энрике
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|Лукас Жан
|1
|0.04
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Дьятта Крепен
|1
|0.04
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|16 (2)
|0.57
|Неймар
|5 (1)
|0.18
|Данилу Перейра
|5
|0.18
|Икарди Мауро
|4
|0.14
|Хакими Ашраф
|3
|0.11
|Ди Мария Анхель
|3
|0.11
|Эррера Андер
|3
|0.11
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.11
|Маркиньос Маркос
|3
|0.11
|Месси Лионель
|2
|0.07
|Дракслер Юлиан
|2
|0.07
|Керер Тило
|2
|0.07
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.04
|Паредес Леандро
|1
|0.04
|Верратти Марко
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Сарабия Пабло
|1
|0.04
|Кимпембе Преснел
|1
|0.04
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|6
|1
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Сидибе Джибриль
|5
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Дисаси Аксель
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Агилар Рубен
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|10
|0
|Мбаппе Килиан
|7
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Неймар
|3
|0
|Паредес Леандро
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
25
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
4
15%
2
8%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
6
22%
5
20%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
5
19%
4
16%
61-75
5
19%
7
28%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Забито
15
32
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
4
27%
5
16%
31-45
5
33%
5
16%
46-60
1
7%
7
22%
61-75
3
20%
7
22%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Забито
42
57
19 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
4
10%
6
11%
1-15
5
12%
9
16%
16-30
10
24%
10
18%
31-45
9
21%
7
12%
46-60
6
14%
11
19%
61-75
8
19%
14
25%
76-90
Пропущено
28
26
15 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
5
18%
3
12%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
6
21%
7
27%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
6
21%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1
Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1
Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|4.
|Ренн
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|57 - 27
|49
|5.
|Страсбург
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|50 - 32
|47
|6.
|Лилль
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 35
|46
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Лион
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 37
|42
|9.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|10.
|Монако
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|40 - 30
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|36 - 42
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|32 - 31
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 41
|29
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 43
|27
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Метц
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|5.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|6.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|7.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|8.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|12.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|14.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Исход игры
Монако
5.3% (7)
Ничья
12% (16)
ПСЖ
82.7% (110)
Тотал 2.5
Больше
77.36% (82)
Меньше
22.64% (24)
Обе команды забьют
Да
85.85% (91)
Нет
14.15% (15)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
48.9% (65)
1:1 Ничья
6.8% (9)
0:1 ПСЖ
5.3% (7)
0:2 ПСЖ
5.3% (7)
2:3 ПСЖ
3% (4)
1:3 ПСЖ
3% (4)
2:1 Монако
3% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
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