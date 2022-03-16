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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

История личных встреч

Монако
ПСЖ

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 13 побед

33 матча

21.2%
30.3%
48.5%
7 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.1%
36.4%
51.5%
4 победы 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
2:0
К
0:2
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
1:4
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
0:4
С
4:0
Л1
7:1
КЛ
3:0
Л1
1:2
С
1:2
К
5:0
КЛ
1:4
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
0:3
К
2:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
К
0:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:0
КЛ
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 15 (6) 0.54
Диоп Софьян 6 0.21
Фолланд Кевин 5 (1) 0.18
Желсон Мартиньш 4 0.14
Головин Александр 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 16 (2) 0.57
Неймар 5 (1) 0.18
Данилу Перейра 5 0.18
Икарди Мауро 4 0.14
Хакими Ашраф 3 0.11
Ди Мария Анхель 3 0.11
Эррера Андер 3 0.11
Гуэйе Идрисса 3 0.11
Маркиньос Маркос 3 0.11
Месси Лионель 2 0.07
Дракслер Юлиан 2 0.07
Керер Тило 2 0.07
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Паредес Леандро 1 0.04
Верратти Марко 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Кимпембе Преснел 1 0.04
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 6 1
Фолланд Кевин 6 0
Диоп Софьян 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Дисаси Аксель 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Агилар Рубен 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 0
Мбаппе Килиан 7 0
Хакими Ашраф 3 1
Ди Мария Анхель 3 0
Неймар 3 0
Паредес Леандро 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
25
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
4
15%
2
8%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
6
22%
5
20%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
5
19%
4
16%
61-75
5
19%
7
28%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
17%
3
18%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
5
29%
29%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Забито

15
32
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
4
27%
5
16%
31-45
5
33%
5
16%
46-60
1
7%
7
22%
61-75
3
20%
7
22%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Забито

42
57
19 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 4
4
10%
6
11%
1-15
5
12%
9
16%
16-30
10
24%
10
18%
31-45
9
21%
7
12%
46-60
6
14%
11
19%
61-75
8
19%
14
25%
76-90

Пропущено

28
26
15 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
5
18%
3
12%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
6
21%
7
27%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
6
21%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1
Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1
Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
4. Ренн Заявка 28 15 4 9 57 - 27 49
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Ланс Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 28 9 8 11 36 - 42 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Клермон Заявка 28 7 7 14 27 - 48 28
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
5. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 2 часа 5 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Монако 4.3% (2)
    X 10.6% (5)
    ПСЖ 85.1% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    ПСЖ
    3.80
    4.10
    2.01
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - ПСЖ

    Исход игры
    Монако
    4.3% (2)
    Ничья
    10.6% (5)
    ПСЖ
    85.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    55.3% (26)
    0:2 ПСЖ
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    2:3 ПСЖ
    6.4% (3)
    0:1 ПСЖ
    6.4% (3)
    2:1 Монако
    4.3% (2)
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