Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

[player1] из команды [team] делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Ренн , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет Метц

47' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Метц

44' Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали

44' Террье Мартен из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

42' Ренн выполняет удар от ворот.

40' Г О О О О Л - Гирасси Серу забивает с правой ноги!

39' Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Метц

37' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гирасси Серу нанес удар в каркас ворот!

37' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Метц выполняет удар от ворот.

34' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Алемдар Доган взял и забрал мяч на выходе

29' Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Г О О О О Л - Террье Мартен забивает с правой ноги!

27' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Куяте Кики совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

25' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Г О О О О О Л - Террье Мартен из команды Ренн забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марк-Орель Кайар прыгнул не в ту сторону.

18' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Ренн пробила пенальти.

16' Г О О О О Л - Буриго Бенжамен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

14' Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен , обводя своих соперников

13' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хорошую попытку сделал Гирасси Серу . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Уормед Омари из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Метц выполняет удар от ворот.

1' Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Канде Фали предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля