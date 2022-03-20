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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
6:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Метц
0'
16' Undefined phrase: football_event_
Террье Мартен
1:0
18' Пенальти
Террье Мартен
25' Желтая карточка
Куяте Кики
2:0
27' Гол
Террье Мартен
3:0
40' Гол
Гирасси Серу
4:0
54' Гол
Гирасси Серу
5:0
59' Гол
Траоре Амари
6:0
64' Гол
Гирасси Серу
70' Желтая карточка
Канде Фали
76'

Ход матча

16'
Террье Мартен
 
18'
Террье Мартен
1:0
25'
 
Куяте Кики
27'
Террье Мартен
(Буриго Бенжамен)
2:0
40'
Гирасси Серу
(Буриго Бенжамен)
3:0
54'
Гирасси Серу
(Траоре Амари)
4:0
59'
Траоре Амари
(Майер Ловро)
5:0
60'
 
Мафута Луи
Ньяне Ибраима
61'
 
Микельбрансис Вильям
Амаду Ибраим
61'
 
Булая Фарид
Сарр Пап
61'
 
Нгетте Опа
Яде Папа Ндиага
64'
Гирасси Серу
(Буриго Бенжамен)
6:0
65'
Лаборд Гаэтан
Гирасси Серу
 
65'
Мартен Жонас
Майер Ловро
 
66'
Чауна Лум
Террье Мартен
 
70'
 
Канде Фали

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 115
Ренн 90.4% (104)
X 7.8% (9)
Метц 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Метц
1.30
6.10
14.20
Все Коэффициенты
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
9
Гирасси
Серу
7
Террье
Мартен
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
25
Микельбрансис
Вильям
32
Амаду
Ибраим
6
Н'Дорам
Кевин
13
Канде
Фали
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
26
Яде
Папа
Ндиага
Ренн
4-3-3
Метц
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Метц

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 16 (1) 0.55
Лаборд Гаэтан 11 (2) 0.38
Гирасси Серу 7 0.24
Буриго Бенжамен 6 0.21
Сулемана Камалдин 4 0.14
Майер Ловро 3 0.1
Трюффер Адриен 3 0.1
Тэт Флавьен 2 0.07
Сантамария Батист 2 0.07
Агер Наиф 2 0.07
Траоре Амари 1 0.03
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.14
Сентонз Фабьен 4 0.14
Булая Фарид 3 0.1
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.1
Нгетте Опа 2 0.07
Маига Хабиб 2 0.07
Сарр Пап 1 0.03
Бронн Дилан 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Траоре Амари 3 0
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Агер Наиф 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 8 1
Куяте Кики 6 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Сарр Пап 6 0
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Амаду Ибраим 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Укиджа Александр 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Делен Тома 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
10
13 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
3
9%
2
20%
1-15
3
9%
1
10%
16-30
7
21%
3
30%
31-45
6
18%
2
20%
46-60
4
12%
2
20%
61-75
10
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
21
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
3
33%
3
14%
31-45
1
11%
6
29%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
1
11%
4
19%
76-90

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
5
21%
3
21%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
5
21%
1
7%
76-90

Пропущено

18
26
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
6
33%
7
27%
76-90

Забито

57
24
26 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 10
21 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
8
14%
5
21%
1-15
8
14%
2
8%
16-30
10
18%
7
29%
29%
31-45
11
19%
5
21%
46-60
5
9%
4
17%
61-75
15
26%
1
4%
76-90

Пропущено

27
47
12 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 21
0
0%
7
15%
1-15
4
15%
7
15%
16-30
8
30%
30%
8
17%
31-45
4
15%
10
21%
46-60
4
15%
4
9%
61-75
7
26%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0
Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3
Метц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Метц - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0
Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Ренн 6:0 Заявка 29 16 4 9 63 - 27 52
3. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
4. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
5. Страсбург 0:0 Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль Заявка 29 12 10 7 38 - 35 46
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье 2:0 Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
13. Брест 0:1 Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже 1:0 Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян 0:0 Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц 0:6 Заявка 29 4 11 14 25 - 52 23
20. Бордо 0:2 Заявка 29 4 10 15 38 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн 6:0 Заявка 15 11 1 3 39 - 9 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург 0:0 Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье 2:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Анже 1:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест 0:1 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
15. Лорьян 0:0 Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо 0:2 Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц 0:6 Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург 0:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн 6:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Монпелье 2:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
10. Брест 0:1 Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
11. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц 0:6 Заявка 15 3 5 7 10 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже 1:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо 0:2 Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян 0:0 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Ренн 90.4% (104)
X 7.8% (9)
Метц 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Метц
1.30
6.10
14.20
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Где смотреть матч Ренн 6:0 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Ренн 6:0 Метц

Исход игры
Ренн
90.4% (104)
Ничья
7.8% (9)
Метц
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
29.82% (34)
Нет
70.18% (80)
Популярный счёт
2:0 Ренн
46.1% (53)
2:1 Ренн
16.5% (19)
1:0 Ренн
15.7% (18)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Ренн
4.3% (5)
3:0 Ренн
4.3% (5)
6:0 Ренн
1.7% (2)
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