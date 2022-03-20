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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
6:1
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
16' Undefined phrase: football_event_
Террье Мартен
1:0
18' Пенальти
Террье Мартен
25' Желтая карточка
Куяте Кики
2:0
27' Гол
Террье Мартен
3:0
40' Гол
Гирасси Серу
4:0
54' Гол
Гирасси Серу
5:0
58' Гол
Траоре Амари
6:0
64' Гол
Гирасси Серу
70' Желтая карточка
Канде Фали
82' Желтая карточка
Сантамария Батист
6:1
87' Гол
Мафута Луи
90'+1

Ход матча

16'
Террье Мартен
 
18'
Террье Мартен
1:0
25'
 
Куяте Кики
27'
Террье Мартен
(Буриго Бенжамен)
2:0
40'
Гирасси Серу
(Буриго Бенжамен)
3:0
54'
Гирасси Серу
(Траоре Амари)
4:0
58'
Траоре Амари
(Майер Ловро)
5:0
61'
 
Мафута Луи
Ньяне Ибраима
61'
 
Булая Фарид
Амаду Ибраим
61'
 
Яде Папа Ндиага
Микельбрансис Вильям
61'
 
Сарр Пап
Нгетте Опа
64'
Гирасси Серу
(Буриго Бенжамен)
6:0
65'
Лаборд Гаэтан
Гирасси Серу
 
66'
Мартен Жонас
Майер Ловро
 
66'
Чауна Лум
Террье Мартен
 
70'
 
Канде Фали
78'
 
Мбенге Амаду
Н'Дорам Кевин
79'
Угочукву Лесли
Тэт Флавьен
 
79'
Белосьян Женуэль
Агер Наиф
 
82'
Сантамария Батист
 
87'
6:1
Мафута Луи
(Бронн Дилан)

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 115
Ренн 90.4% (104)
X 7.8% (9)
Метц 1.7% (2)
Все прогнозы
40
Алемдар
Доган
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
9
Гирасси
Серу
7
Террье
Мартен
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
25
Микельбрансис
Вильям
32
Амаду
Ибраим
6
Н'Дорам
Кевин
13
Канде
Фали
9
Де
Превиль
Николя
7
Ньяне
Ибраима
26
Яде
Папа
Ндиага
Ренн
4-3-3
Метц
3-4-3

История личных встреч

Ренн
Метц

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 16 (1) 0.55
Лаборд Гаэтан 11 (2) 0.38
Гирасси Серу 8 0.28
Буриго Бенжамен 6 0.21
Сулемана Камалдин 4 0.14
Майер Ловро 3 0.1
Трюффер Адриен 3 0.1
Траоре Амари 2 0.07
Тэт Флавьен 2 0.07
Сантамария Батист 2 0.07
Агер Наиф 2 0.07
Докю Жереми 1 0.03
Мартен Жонас 1 0.03
Угочукву Лесли 1 0.03
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.14
Сентонз Фабьен 4 0.14
Булая Фарид 3 0.1
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.1
Нгетте Опа 2 0.07
Маига Хабиб 2 0.07
Бронн Дилан 1 0.03
Сарр Пап 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Мафута Луи 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 6 0
Сантамария Батист 6 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Траоре Амари 3 0
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Агер Наиф 2 0
Докю Жереми 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Гомис Альфред 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Террье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 8 1
Куяте Кики 6 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Сарр Пап 6 0
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Амаду Ибраим 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Укиджа Александр 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Делен Тома 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
11
16 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
3
8%
2
18%
1-15
5
13%
1
9%
16-30
8
21%
3
27%
31-45
8
21%
2
18%
46-60
5
13%
2
18%
61-75
10
26%
1
9%
76-90

Пропущено

10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
15%
1-15
3
30%
4
15%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
1
10%
8
30%
30%
46-60
1
10%
3
11%
61-75
2
20%
4
15%
76-90

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
5
21%
3
21%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
5
21%
1
7%
76-90

Пропущено

18
26
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
6
33%
7
27%
76-90

Забито

63
25
29 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 11
22 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
8
13%
5
20%
1-15
10
16%
2
8%
16-30
11
17%
7
28%
31-45
13
21%
5
20%
46-60
6
10%
4
16%
61-75
15
24%
2
8%
76-90

Пропущено

28
53
12 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
0
0%
7
13%
1-15
4
14%
9
17%
16-30
8
29%
9
17%
31-45
4
14%
12
23%
46-60
4
14%
5
9%
61-75
8
29%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0
Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3
Метц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Метц - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0
Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Ренн Заявка 29 16 4 9 63 - 28 52
3. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
4. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
5. Страсбург Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль Заявка 29 12 10 7 38 - 35 46
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион 0:0 Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс 0:0 Заявка 29 8 12 9 32 - 31 36
13. Брест Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц Заявка 29 4 11 14 26 - 52 23
20. Бордо Заявка 29 4 10 15 38 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион 0:0 Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Лион 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
10. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
11. Брест Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Ренн 90.4% (104)
X 7.8% (9)
Метц 1.7% (2)
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Прогнозы на матч Ренн 6:1 Метц

Исход игры
Ренн
90.4% (104)
Ничья
7.8% (9)
Метц
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
29.82% (34)
Нет
70.18% (80)
Популярный счёт
2:0 Ренн
46.1% (53)
2:1 Ренн
16.5% (19)
1:0 Ренн
15.7% (18)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Ренн
4.3% (5)
3:0 Ренн
4.3% (5)
6:0 Ренн
1.7% (2)
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