Франция: Лига 1 2021-2022
6:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
16' Undefined phrase: football_event_Террье Мартен
1:0
18' ПенальтиТеррье Мартен
25' Желтая карточкаКуяте Кики
2:0
27' ГолТеррье Мартен
3:0
40' ГолГирасси Серу
4:0
54' ГолГирасси Серу
5:0
58' ГолТраоре Амари
6:0
64' ГолГирасси Серу
70' Желтая карточкаКанде Фали
82' Желтая карточкаСантамария Батист
6:1
87' ГолМафута Луи
Ход матча
16'
18'
1:0
25'
27'
2:0
40'
3:0
54'
4:0
58'
5:0
61'
64'
6:0
70'
87'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
12 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 2
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Нападающий
-
39 Тель МатисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Амаду ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Канде ФалиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
34 Мафута ЛуиНападающий
-
Главный тренер: Benoit Tavenot
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Метц
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|16 (1)
|0.55
|Лаборд Гаэтан
|11 (2)
|0.38
|Гирасси Серу
|8
|0.28
|Буриго Бенжамен
|6
|0.21
|Сулемана Камалдин
|4
|0.14
|Майер Ловро
|3
|0.1
|Трюффер Адриен
|3
|0.1
|Траоре Амари
|2
|0.07
|Тэт Флавьен
|2
|0.07
|Сантамария Батист
|2
|0.07
|Агер Наиф
|2
|0.07
|Докю Жереми
|1
|0.03
|Мартен Жонас
|1
|0.03
|Угочукву Лесли
|1
|0.03
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.14
|Сентонз Фабьен
|4
|0.14
|Булая Фарид
|3
|0.1
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.1
|Нгетте Опа
|2
|0.07
|Маига Хабиб
|2
|0.07
|Бронн Дилан
|1
|0.03
|Сарр Пап
|1
|0.03
|Юдоль Матьё
|1
|0.03
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|Мафута Луи
|1
|0.03
|Куяте Кики
|1
|0.03
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартен Жонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|6
|0
|Омари Вармед
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Траоре Амари
|3
|0
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Агер Наиф
|2
|0
|Докю Жереми
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Гомис Альфред
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|8
|1
|Куяте Кики
|6
|1
|Маига Хабиб
|7
|0
|Пажо Венсан
|5
|1
|Сарр Пап
|6
|0
|Траоре Бубакар
|5
|0
|Де Превиль Николя
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Амаду Ибраим
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Укиджа Александр
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
11
16 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
3
8%
2
18%
1-15
5
13%
1
9%
16-30
8
21%
3
27%
31-45
8
21%
2
18%
46-60
5
13%
2
18%
61-75
10
26%
1
9%
76-90
Пропущено
10
27
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
4
15%
1-15
3
30%
4
15%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
1
10%
8
30%
30%
46-60
1
10%
3
11%
61-75
2
20%
4
15%
76-90
Забито
24
14
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
19 Не забивали 21
5
21%
3
21%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
3
13%
4
29%
31-45
5
21%
3
21%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
5
21%
1
7%
76-90
Пропущено
18
26
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
5
28%
5
19%
31-45
3
17%
4
15%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
6
33%
7
27%
76-90
Забито
63
25
29 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 11
22 Забивали первыми 7
5 Не забивали 13
8
13%
5
20%
1-15
10
16%
2
8%
16-30
11
17%
7
28%
31-45
13
21%
5
20%
46-60
6
10%
4
16%
61-75
15
24%
2
8%
76-90
Пропущено
28
53
12 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
0
0%
7
13%
1-15
4
14%
9
17%
16-30
8
29%
9
17%
31-45
4
14%
12
23%
46-60
4
14%
5
9%
61-75
8
29%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ренн - Лестер 2:1 Лион - Ренн 2:4 Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0
Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3
Метц
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Метц - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0
Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Ренн
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|63 - 28
|52
|3.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|4.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|5.
|Страсбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|50 - 32
|48
|6.
|Лилль
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 35
|46
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|29
|8
|12
|9
|32 - 31
|36
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Метц
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|26 - 52
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|38 - 70
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ренн 6:1 Метц
Исход игры
Ренн
90.4% (104)
Ничья
7.8% (9)
Метц
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.95% (33)
Меньше
71.05% (81)
Обе команды забьют
Да
29.82% (34)
Нет
70.18% (80)
Популярный счёт
2:0 Ренн
46.1% (53)
2:1 Ренн
16.5% (19)
1:0 Ренн
15.7% (18)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Ренн
4.3% (5)
3:0 Ренн
4.3% (5)
6:0 Ренн
1.7% (2)
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