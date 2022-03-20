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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
0:2
Второй тайм: 55'

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
11' Гол
Вахи Элю
0:2
16' Гол
Молле Флоран
23' Желтая карточка
Менса Гидеон
34' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
38' Желтая карточка
Франсержио Родригес
39' Красная карточка
Коцца Николя
0:2
42' Не забитый пенальти
Элис Альберт
45' Красная карточка
Ристич Михайло
55'

Ход матча

11'
0:1
Вахи Элю
(Ферри Жордан)
16'
0:2
Молле Флоран
(Жермен Валер)
23'
Менса Гидеон
 
34'
Ахмедходжич Анел
 
38'
Франсержио Родригес
 
39'
 
Коцца Николя
42'
Элис Альберт
0:2
43'
 
Тулер Матеус
Жермен Валер
45'
 
Ристич Михайло
46'
Адли Ясин
Фильо Марсело
 
46'
Клиджэ Тибо
Франсержио Родригес
 
46'
 
Ойонго Амбруаз
Вахи Элю

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 2
  • 2 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 115
Бордо 43.5% (50)
X 33.9% (39)
Монпелье 22.6% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Монпелье
2.61
3.56
2.93
Все Коэффициенты
1
Костиль
Бенуа
2
Грегерсен
Стиан
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
14
Менса
Гидеон
23
Гилавоги
Жошуа
6
Игнатенко
Даниил
29
Элис
Альберт
13
Франсержио
Родригес
11
Мара
Секу
18
Хван
Ый-Чжо
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
14
Эстев
Максим
7
Ристич
Михайло
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
9
Жермен
Валер
Бордо
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Бордо
Монпелье

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 13 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

37%
51.9%
11.1%
10 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
ТМС
1:3
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.34
Элис Альберт 9 0.31
Уден Реми 4 0.14
Онана Жан 2 0.07
Бриан Джимми 2 (1) 0.07
Адли Ясин 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Мангаш Рикарду 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Ньянг М'Байе 1 0.03
Мара Секу 1 0.03
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.28
Вахи Элю 8 0.28
Саванье Тежи 6 (1) 0.21
Молле Флоран 6 0.21
Лаборд Гаэтан 6 (1) 0.21
Жермен Валер 4 0.14
Коцца Николя 2 0.07
Делор Анди 2 0.07
Ристич Михайло 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 6 0
Грегерсен Стиан 5 0
Уден Реми 5 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Отавио II 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Фильо Марсело 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Пуссен Гаэтан 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 2
Ферри Жордан 9 1
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Мавидиди Стефи 3 0
Макуана Бени 3 0
Коцца Николя 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Эстев Максим 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
1
5%
3
18%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
33%
4
24%
76-90

Пропущено

26
22
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
10
38%
2
9%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
7
27%
9
41%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
18%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
6
35%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
3
13%
76-90

Пропущено

42
18
21 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
7%
2
11%
1-15
6
14%
5
28%
16-30
12
29%
2
11%
31-45
7
17%
1
6%
46-60
9
21%
3
17%
61-75
5
12%
5
28%
76-90

Забито

38
41
17 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
4
11%
7
17%
1-15
8
21%
4
10%
16-30
5
13%
10
24%
31-45
8
21%
9
22%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
9
24%
7
17%
76-90

Пропущено

68
40
33 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 19
3
4%
6
15%
1-15
8
12%
8
20%
16-30
22
32%
4
10%
31-45
10
15%
2
5%
46-60
13
19%
6
15%
61-75
12
18%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1
Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1
Монпелье
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1
Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Ренн 6:0 Заявка 29 16 4 9 63 - 27 52
3. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
4. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
5. Страсбург 0:0 Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль Заявка 29 12 10 7 38 - 35 46
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье 2:0 Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
13. Брест 0:1 Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже 1:0 Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян 0:0 Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц 0:6 Заявка 29 4 11 14 25 - 52 23
20. Бордо 0:2 Заявка 29 4 10 15 38 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн 6:0 Заявка 15 11 1 3 39 - 9 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург 0:0 Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье 2:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Анже 1:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест 0:1 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
15. Лорьян 0:0 Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо 0:2 Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц 0:6 Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург 0:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн 6:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Монпелье 2:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
10. Брест 0:1 Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
11. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц 0:6 Заявка 15 3 5 7 10 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже 1:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо 0:2 Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян 0:0 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Бордо 43.5% (50)
X 33.9% (39)
Монпелье 22.6% (26)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Монпелье
2.61
3.56
2.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бордо 0:2 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 0:2 Монпелье

Исход игры
Бордо
43.5% (50)
Ничья
33.9% (39)
Монпелье
22.6% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (34)
1:0 Бордо
19.1% (22)
2:1 Бордо
14.8% (17)
1:2 Монпелье
10.4% (12)
0:1 Монпелье
8.7% (10)
2:0 Бордо
6.1% (7)
3:2 Бордо
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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