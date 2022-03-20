  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
0:2
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
11' Гол
Вахи Элю
0:2
16' Гол
Молле Флоран
22' Желтая карточка
Менса Гидеон
34' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
37' Желтая карточка
Франсержио Родригес
39' Красная карточка
Коцца Николя
0:2
42' Не забитый пенальти
Элис Альберт
45' Красная карточка
Ристич Михайло
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Вахи Элю
(Ферри Жордан)
16'
0:2
Молле Флоран
(Жермен Валер)
22'
Менса Гидеон
 
34'
Ахмедходжич Анел
 
37'
Франсержио Родригес
 
39'
 
Коцца Николя
42'
Элис Альберт
0:2
43'
 
Тулер Матеус
Жермен Валер
45'
 
Ристич Михайло
46'
Адли Ясин
Фильо Марсело
 
46'
Клиджэ Тибо
Франсержио Родригес
 
46'
 
Ойонго Амбруаз
Вахи Элю
61'
Ньянг М'Байе
Мара Секу
 
66'
 
Мавидиди Стефи
Саванье Тежи
72'
Дилросун Джавайро
Гилавоги Жошуа
 
78'
Мангаш Рикарду
Менса Гидеон
 
85'
 
Леруа Лео
Ферри Жордан
85'
 
Самбья Саломон
Молле Флоран

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 14 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 115
Бордо 43.5% (50)
X 33.9% (39)
Монпелье 22.6% (26)
Все прогнозы
1
Костиль
Бенуа
2
Грегерсен
Стиан
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
14
Менса
Гидеон
23
Гилавоги
Жошуа
6
Игнатенко
Даниил
29
Элис
Альберт
13
Франсержио
Родригес
11
Мара
Секу
18
Хван
Ый-Чжо
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
31
Коцца
Николя
14
Эстев
Максим
7
Ристич
Михайло
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
9
Жермен
Валер
Бордо
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Бордо
Монпелье

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 13 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

37%
51.9%
11.1%
10 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
0:2
Л1
1:1
ТМК
1:2
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
5:1
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:2
ТМС
1:3
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.34
Элис Альберт 9 0.31
Уден Реми 4 0.14
Онана Жан 2 0.07
Бриан Джимми 2 (1) 0.07
Адли Ясин 1 0.03
Грегерсен Стиан 1 0.03
Калу Самуэль 1 0.03
Мангаш Рикарду 1 0.03
Пембеле Тимоте 1 0.03
Мешер Андре 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Ньянг М'Байе 1 0.03
Мара Секу 1 0.03
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.28
Вахи Элю 8 0.28
Саванье Тежи 6 (1) 0.21
Молле Флоран 6 0.21
Лаборд Гаэтан 6 (1) 0.21
Жермен Валер 4 0.14
Коцца Николя 2 0.07
Делор Анди 2 0.07
Ристич Михайло 1 0.03
Ойонго Амбруаз 1 0.03
Самбья Саломон 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ферри Жордан 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 6 0
Грегерсен Стиан 5 0
Уден Реми 5 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Гилавоги Жошуа 3 0
Ньянг М'Байе 3 0
Отавио II 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Фильо Марсело 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Пуссен Гаэтан 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Менса Гидеон 1 0
Мара Секу 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 2
Ферри Жордан 9 1
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Ристич Михайло 3 1
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Вахи Элю 2 1
Мавидиди Стефи 3 0
Макуана Бени 3 0
Коцца Николя 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Эстев Максим 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
5%
4
21%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
33%
4
21%
76-90

Пропущено

28
22
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
4%
4
18%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
10
36%
2
9%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
7
25%
9
41%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
18%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
6
35%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
3
13%
76-90

Пропущено

42
18
21 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
7%
2
11%
1-15
6
14%
5
28%
16-30
12
29%
2
11%
31-45
7
17%
1
6%
46-60
9
21%
3
17%
61-75
5
12%
5
28%
76-90

Забито

38
43
17 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
4
11%
8
19%
1-15
8
21%
5
12%
16-30
5
13%
10
23%
31-45
8
21%
9
21%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
9
24%
7
16%
76-90

Пропущено

70
40
35 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 19
4
6%
6
15%
1-15
9
13%
8
20%
16-30
22
31%
4
10%
31-45
10
14%
2
5%
46-60
13
19%
6
15%
61-75
12
17%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1
Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1
Монпелье
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1
Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Ренн Заявка 29 16 4 9 63 - 28 52
3. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
4. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
5. Страсбург Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль Заявка 29 12 10 7 38 - 35 46
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион 0:0 Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс 0:0 Заявка 29 8 12 9 32 - 31 36
13. Брест Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц Заявка 29 4 11 14 26 - 52 23
20. Бордо Заявка 29 4 10 15 38 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион 0:0 Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Лион 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
10. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
11. Брест Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Бордо 43.5% (50)
X 33.9% (39)
Монпелье 22.6% (26)
Все прогнозы
Где смотреть матч Бордо 0:2 Монпелье онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Бордо 0:2 Монпелье

Исход игры
Бордо
43.5% (50)
Ничья
33.9% (39)
Монпелье
22.6% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (34)
1:0 Бордо
19.1% (22)
2:1 Бордо
14.8% (17)
1:2 Монпелье
10.4% (12)
0:1 Монпелье
8.7% (10)
2:0 Бордо
6.1% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:2 Монпелье
2.6% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 