Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
0:1
11' ГолВахи Элю
0:2
16' ГолМолле Флоран
22' Желтая карточкаМенса Гидеон
34' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
37' Желтая карточкаФрансержио Родригес
39' Красная карточкаКоцца Николя
0:2
42' Не забитый пенальтиЭлис Альберт
45' Красная карточкаРистич Михайло
Ход матча
11'
0:1
16'
0:2
22'
34'
39'
42'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
14 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 2
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
14
Менса
Гидеон
29
Элис
Альберт
11
Мара
Секу
18
Хван
Ый-Чжо
31
Коцца
Николя
14
Эстев
Максим
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мара СекуПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
33 Клиджэ ТибоНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бордо
Монпелье
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 13 побед
27 матчей
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
37%
51.9%
11.1%
10 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
25.9%
25.9%
48.2%
7 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.34
|Элис Альберт
|9
|0.31
|Уден Реми
|4
|0.14
|Онана Жан
|2
|0.07
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.07
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|Калу Самуэль
|1
|0.03
|Мангаш Рикарду
|1
|0.03
|Пембеле Тимоте
|1
|0.03
|Мешер Андре
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|Мара Секу
|1
|0.03
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.28
|Вахи Элю
|8
|0.28
|Саванье Тежи
|6 (1)
|0.21
|Молле Флоран
|6
|0.21
|Лаборд Гаэтан
|6 (1)
|0.21
|Жермен Валер
|4
|0.14
|Коцца Николя
|2
|0.07
|Делор Анди
|2
|0.07
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|6
|0
|Грегерсен Стиан
|5
|0
|Уден Реми
|5
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Фильо Марсело
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Пуссен Гаэтан
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|2
|Ферри Жордан
|9
|1
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Ристич Михайло
|3
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|Макуана Бени
|3
|0
|Коцца Николя
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Ойонго Амбруаз
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
5%
4
21%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
3
14%
6
32%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
33%
4
21%
76-90
Пропущено
28
22
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
1
4%
4
18%
1-15
3
11%
3
14%
16-30
10
36%
2
9%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
7
25%
9
41%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
18%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
6
35%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
12%
3
13%
76-90
Пропущено
42
18
21 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
3
7%
2
11%
1-15
6
14%
5
28%
16-30
12
29%
2
11%
31-45
7
17%
1
6%
46-60
9
21%
3
17%
61-75
5
12%
5
28%
76-90
Забито
38
43
17 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
4
11%
8
19%
1-15
8
21%
5
12%
16-30
5
13%
10
23%
31-45
8
21%
9
21%
46-60
4
11%
4
9%
61-75
9
24%
7
16%
76-90
Пропущено
70
40
35 В 1-м тайме 18
35 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 19
4
6%
6
15%
1-15
9
13%
8
20%
16-30
22
31%
4
10%
31-45
10
14%
2
5%
46-60
13
19%
6
15%
61-75
12
17%
14
35%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ПСЖ - Бордо 3:0 Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1
Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1
Монпелье
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1
Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Ренн
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|63 - 28
|52
|3.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|4.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|5.
|Страсбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|50 - 32
|48
|6.
|Лилль
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 35
|46
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|29
|8
|12
|9
|32 - 31
|36
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Метц
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|26 - 52
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|38 - 70
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Бордо 0:2 Монпелье
Исход игры
Бордо
43.5% (50)
Ничья
33.9% (39)
Монпелье
22.6% (26)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (34)
1:0 Бордо
19.1% (22)
2:1 Бордо
14.8% (17)
1:2 Монпелье
10.4% (12)
0:1 Монпелье
8.7% (10)
2:0 Бордо
6.1% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:2 Монпелье
2.6% (3)
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