Голкипер мог бы сыграть и получше

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Thibault Klidje нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

53' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Хван Ый-Чжо из команды Бордо пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

50' Вратарь парирует удар, который нанес Секу Мара, и мяч снова в игре

50' Отличные скиллы показывает Секу Мара, обводя своих соперников

49' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Менса Гидеон из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Удар от ворот произведет Монпелье

48' Секу Мара нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

47' Удар от ворот произведет Монпелье

47' Игнатенко Даниил не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Монпелье выполняет удар от ворот.

45' Франсержио Родригес не смог попасть в створ ударом издали

45' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

41' После проверки VAR судья не изменил решения - Бордо пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Коцца Николя удален с поля!

39' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игра в одни ворота сейчас. Монпелье доминирует и владеет мячом

37' Франсержио Родригес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Монпелье выполняет удар от ворот.

36' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

35' Матч возобновлен

35' Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ахмедходжич Анел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Грегерсен Стиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Грегерсен Стиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Монпелье выполняет удар от ворот.

30' Хван Ый-Чжо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Игнатенко Даниил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

23' Ферри Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Менса Гидеон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Удар от ворот произведет Бордо

22' Ристич Михайло не смог попасть в створ ударом издали

21' Вахи Элю видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

20' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

16' Г О О О О Л - Молле Флоран забивает с правой ноги!

16' Удар от ворот произведет Бордо

15' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

13' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

11' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Шотар Жорис из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок из команды Бордо вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Бордо

8' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

6' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Монпелье начинает с центра поля