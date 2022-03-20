Франция: Лига 1 2021-2022
16
Пау
Лопес
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
26
Бар
Мельвен
18
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Амави ЖорданЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Марсель
Ницца
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
30 матчей
56.7%
13.3%
30%
17 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|9 (4)
|0.32
|Юндер Дженгиз
|8
|0.29
|Милик Аркадиуш
|6
|0.21
|Жерсон Сантос
|5
|0.18
|Гендузи Маттео
|4
|0.14
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.14
|Арит Амин
|2
|0.07
|Бакамбу Седрик
|2
|0.07
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.04
|Камара Бубакар
|1
|0.04
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|10 (3)
|0.36
|Делор Анди
|7 (1)
|0.25
|Дольберг Каспер
|7 (2)
|0.25
|Клюйверт Джастин
|3
|0.11
|Тюрам Кефрен
|3
|0.11
|Аталь Юсеф
|2
|0.07
|Будауи Хишем
|2
|0.07
|Бар Мельвен
|1
|0.04
|Стенгс Келвин
|1
|0.04
|Гессан Эванн
|1
|0.04
|Лемина Марио
|1
|0.04
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.04
|Росарио Пабло
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|Шнайдерлин Морган
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Перес Луан
|5
|0
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|5
|2
|Росарио Пабло
|6
|0
|Будауи Хишем
|6
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|1
|Лемина Марио
|5
|0
|Тодибо Жан-Клер
|5
|0
|Аталь Юсеф
|4
|0
|Делор Анди
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Шнайдерлин Морган
|1
|1
|Бенитес Вальтер
|2
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Гуйри Амин
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Амави Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|Кристоф Гальтье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
0
0%
4
20%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
5
23%
8
40%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
6
38%
2
29%
1-15
1
6%
3
43%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
22
18
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
9%
2
11%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
5
23%
6
33%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
56%
6
43%
76-90
Забито
44
38
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
2
5%
6
16%
1-15
10
23%
3
8%
16-30
8
18%
4
11%
31-45
4
9%
6
16%
46-60
10
23%
5
13%
61-75
10
23%
14
37%
76-90
Пропущено
25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
7
28%
2
10%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
6
24%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1
Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2
Ницца
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0
Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Ренн
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|63 - 28
|52
|3.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|4.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|5.
|Страсбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|50 - 32
|48
|6.
|Лилль
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 35
|46
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|32 - 31
|36
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Метц
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|26 - 52
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|38 - 70
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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Прогнозы на матч Марсель - Ницца
Исход игры
Марсель
69.4% (84)
Ничья
25.6% (31)
Ницца
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
73.04% (84)
Нет
26.96% (31)
Популярный счёт
2:1 Марсель
41.3% (50)
1:1 Ничья
18.2% (22)
1:0 Марсель
14% (17)
2:0 Марсель
7.4% (9)
3:1 Марсель
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:2 Ницца
2.5% (3)
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