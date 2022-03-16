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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
 
Позже

Стадион:
Ницца
Прогнозы 36
Марсель 80.6% (29)
X 19.4% (7)
Ницца 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Ницца
2.25
3.64
3.62
Все Коэффициенты

История личных встреч

Марсель
Ницца

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
16.7%
22.2%
11 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

56.7%
13.3%
30%
17 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

К
4:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 9 (4) 0.32
Юндер Дженгиз 8 0.29
Милик Аркадиуш 6 0.21
Жерсон Сантос 5 0.18
Гендузи Маттео 4 0.14
Бамба Дьенг Амаду 4 0.14
Арит Амин 2 0.07
Бакамбу Седрик 2 0.07
Лирола Поль 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 10 (3) 0.36
Делор Анди 7 (1) 0.25
Дольберг Каспер 7 (2) 0.25
Клюйверт Джастин 3 0.11
Тюрам Кефрен 3 0.11
Аталь Юсеф 2 0.07
Будауи Хишем 2 0.07
Бар Мельвен 1 0.04
Стенгс Келвин 1 0.04
Гессан Эванн 1 0.04
Лемина Марио 1 0.04
Тодибо Жан-Клер 1 0.04
Росарио Пабло 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0
Шнайдерлин Морган 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Перес Луан 5 0
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Чалета-Цар Дуе 3 0
Салиба Вильям 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 5 2
Росарио Пабло 6 0
Будауи Хишем 6 0
Клюйверт Джастин 4 1
Лемина Марио 5 0
Тодибо Жан-Клер 5 0
Аталь Юсеф 4 0
Делор Анди 3 0
Бар Мельвен 3 0
Шнайдерлин Морган 1 1
Бенитес Вальтер 2 0
Камара Ассан 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Гуйри Амин 2 0
Гессан Эванн 2 0
Амави Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0
Кристоф Гальтье 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
0
0%
4
20%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
5
23%
8
40%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
6
38%
2
29%
1-15
1
6%
3
43%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

22
18
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
2
9%
2
11%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
5
23%
6
33%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
56%
6
43%
76-90

Забито

44
38
20 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 12
6 Не забивали 11
2
5%
6
16%
1-15
10
23%
3
8%
16-30
8
18%
4
11%
31-45
4
9%
6
16%
46-60
10
23%
5
13%
61-75
10
23%
14
37%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
7
28%
2
10%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
6
24%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1
Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2
Ницца
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0
Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Метц - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0 Ницца - Ланс 2:1 Шоле - Ницца 0:1 Ренн - Ницца 1:2 Ницца - Страсбург 0:3 ПСЖ - Ницца 0:0 Ницца - Метц 0:1 Клермон - Ницца 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
4. Ренн Заявка 28 15 4 9 57 - 27 49
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Ланс Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 28 9 8 11 36 - 42 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Клермон Заявка 28 7 7 14 27 - 48 28
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
5. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Марсель 80.6% (29)
    X 19.4% (7)
    Ницца 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Ницца
    2.25
    3.64
    3.62
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Марсель - Ницца онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - Ницца

    Исход игры
    Марсель
    82.9% (29)
    Ничья
    17.1% (6)
    Ницца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    54.3% (19)
    1:1 Ничья
    14.3% (5)
    2:0 Марсель
    11.4% (4)
    1:0 Марсель
    8.6% (3)
    3:2 Марсель
    5.7% (2)
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