Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Стад Огюст Делон
27' Желтая карточкаКакере Максанс
30' Красная карточкаПетер Бос
45' Желтая карточкаМилагрес Энрике
Ход матча
27'
30'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
14
Бериша
Валон
20
Кеббаль
Илан
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
20 Кеббаль ИланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реймс
Лион
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
15 матчей
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.31
|Фас Ваут
|4
|0.14
|Манетси Маршал
|3
|0.1
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.07
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.07
|Кассама Морету
|2
|0.07
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Каюсте Йенс
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|10 (5)
|0.34
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.24
|Экамби Карл Токо
|7 (2)
|0.24
|Ауа Уссем
|3
|0.1
|Денайер Джейсон
|3
|0.1
|Шакири Джердан
|2
|0.07
|Февр Ромен
|2
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Абдельамид Юнис
|4
|1
|Манетси Маршал
|5
|0
|Матусива Азор
|5
|0
|Фокет Томас
|4
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
1
6%
7
41%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
2
12%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
6
46%
1
6%
61-75
0
0%
8
47%
76-90
Забито
14
25
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
14%
6
24%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
2
14%
6
24%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
5
28%
5
28%
76-90
Забито
32
42
12 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
5
16%
7
17%
1-15
5
16%
5
12%
16-30
2
6%
9
21%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
7
22%
6
14%
61-75
8
25%
8
19%
76-90
Пропущено
31
35
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
2
6%
5
14%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
8
26%
5
14%
31-45
3
10%
7
20%
46-60
11
35%
2
6%
61-75
5
16%
13
37%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1
Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2
Лион
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4
Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Ренн
|Заявка
|29
|16
|4
|9
|63 - 28
|52
|3.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|4.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|5.
|Страсбург
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|50 - 32
|48
|6.
|Лилль
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 35
|46
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|29
|8
|12
|9
|32 - 31
|36
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Метц
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|26 - 52
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|38 - 70
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Лион
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Лион
Исход игры
Реймс
4.3% (5)
Ничья
26.1% (30)
Лион
69.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
1:2 Лион
42.6% (49)
1:1 Ничья
21.7% (25)
0:1 Лион
16.5% (19)
0:2 Лион
4.3% (5)
2:1 Реймс
3.5% (4)
1:3 Лион
2.6% (3)
2:3 Лион
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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