Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Милагрес Энрике - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Команда Лион имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Мало Густо наказан за толчок Конан Гислен

42' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Илан Кеббал из команды Реймс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

40' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Илан Кеббал и Манетси Маршал из команды Реймс

39' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Игрок Илан Кеббал из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

34' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Мало Густо из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.

33' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' [player1] из команды [team] опасно и грубо сыграл. [player2] пострадал.

32' Лион выполняет удар от ворот.

31' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Лион

30' Матч возобновлен

30' УДАЛЕНИЕ! - Петер Бос удален за устное оскорбление в адрес судьи

29' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Абдельамид Юнис нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.

28' Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Какере Максанс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Конан Гислен из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Мало Густо из команды Лион делает неудачный навес.

24' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Реймс выполняет удар от ворот.

12' Дембеле Мусса II нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

11' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Реймс

9' Пакета Лукас не смог попасть в створ ударом издали

9' Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Лион выполняет удар от ворот.

8' Отличный пас сделал Конан Гислен из команды Реймс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Илан Кеббал из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.

3' Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Отличные скиллы показывает Конан Гислен , обводя своих соперников

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля