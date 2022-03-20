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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Лион
0'
27' Желтая карточка
Какере Максанс
30' Красная карточка
Петер Бос
45' Желтая карточка
Милагрес Энрике
64'

Ход матча

27'
 
Какере Максанс
30'
 
Петер Бос
45'
 
Милагрес Энрике
46'
Лопи Дион
Манетси Маршал
 
60'
Думбия Камори
Бериша Валон
 
60'
Локо Банзузи
Кеббаль Илан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 115
Реймс 4.3% (5)
X 26.1% (30)
Лион 69.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Лион
4.42
3.82
1.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Райкович
Предраг
4
Бузи
Максим
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
14
Бериша
Валон
20
Кеббаль
Илан
18
Хорнби
Фрэйзер
1
Лопеш
Антони
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
12
Милагрес
Энрике
25
Какере
Максанс
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
Реймс
4-4-2
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Лион

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
0:2
КЛ
3:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.31
Фас Ваут 4 0.14
Манетси Маршал 3 0.1
Флипс Алексис 2 (1) 0.07
Мбюкю Натанаэль 2 0.07
Кассама Морету 2 0.07
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Туре Эль Билал 1 (1) 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Абдельамид Юнис 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Каюсте Йенс 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Бериша Валон 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 10 (5) 0.34
Пакета Лукас 7 (1) 0.24
Экамби Карл Токо 7 (2) 0.24
Ауа Уссем 3 0.1
Денайер Джейсон 3 0.1
Шакири Джердан 2 0.07
Февр Ромен 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Мендес Тьяго 1 0.03
Кадевере Тино 1 0.03
Люкеба Кастелло 1 0.03
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Абдельамид Юнис 4 1
Манетси Маршал 5 0
Матусива Азор 5 0
Фокет Томас 4 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Какере Максанс 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дембеле Мусса II 4 0
Слимани Ислам 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Мендес Тьяго 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Петер Бос 0 1
Фильо Марсело 1 0
Ауа Уссем 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Милагрес Энрике 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
1
6%
7
41%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
6
33%
2
12%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
1
8%
3
18%
46-60
6
46%
1
6%
61-75
0
0%
8
47%
76-90

Забито

14
25
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
2
14%
6
24%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
1
7%
4
16%
46-60
5
36%
5
20%
61-75
2
14%
6
24%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
5
28%
5
28%
76-90

Забито

32
42
12 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
5
16%
7
17%
1-15
5
16%
5
12%
16-30
2
6%
9
21%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
7
22%
6
14%
61-75
8
25%
8
19%
76-90

Пропущено

31
35
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 21
2
6%
5
14%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
8
26%
5
14%
31-45
3
10%
7
20%
46-60
11
35%
2
6%
61-75
5
16%
13
37%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1
Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2
Лион
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4
Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Ренн Заявка 29 16 4 9 63 - 28 52
3. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
4. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
5. Страсбург Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль Заявка 29 12 10 7 38 - 35 46
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион 0:0 Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс 0:0 Заявка 29 8 12 9 32 - 31 36
13. Брест Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц Заявка 29 4 11 14 26 - 52 23
20. Бордо Заявка 29 4 10 15 38 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион 0:0 Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс 0:0 Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Лион 0:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
10. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
11. Брест Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 63'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 62'
    Лион пытается что-то создать.
  • 62'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Лопи Дион задерживает мяч рукой
  • 61'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 60'
    Контроль мяча: Реймс: 30%, Лион: 70%.
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 60'
    Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Локо Банзузи
  • 60'
    Тактическая замена. Бериша Валон уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 59'
    Кадевере Тино не смог попасть в створ ударом издали
  • 59'
    Лион пытается что-то создать.
  • 58'
    Лион пытается что-то создать.
  • 57'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 56'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Реймс: 31%, Лион: 69%.
  • 55'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Лопи Дион нанес удар издали, а Антони Лопеш отбил его обратно в игру!
  • 55'
    Игрок команды Реймс делает подачу своему товарищу по команде.
  • 55'
    Бузи Максим из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Бузи Максим из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • 54'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
  • Офсайд
    52'
    Хорнби Фрэйзер из команды Реймс в офсайде
  • 52'
    Бериша Валон из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 52'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Ауа Уссем из команды Лион подал угловой слева.
  • 51'
    Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Угловой
    51'
    Игрок команды Лион произведет угловой слева.
  • 50'
    КАКОЙ ПРОМАХ! Дембеле Мусса II упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
  • 50'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает пас партнеру.
  • 50'
    Кадевере Тино из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Лион контролирует мяч.
  • 49'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Дембеле Мусса II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 48'
    Кадевере Тино из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Матусива Азор из команды Реймс сбивает игрока соперника — это фол.
  • 47'
    Хорнби Фрэйзер нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
  • 47'
    Фокет Томас из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 47'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Игрок команды Лион совершает фол
  • 46'
    Тактическая замена. Манетси Маршал уходит с поля и его заменяет Лопи Дион
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Реймс: 31%, Лион: 69%.
  • Желтая карточка
    48'
    Милагрес Энрике - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 48'
    Команда Лион имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Милагрес Энрике из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Бузи Максим из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Кадевере Тино
  • 45'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 30%, Лион: 70%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Хорнби Фрэйзер
  • 44'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Мало Густо наказан за толчок Конан Гислен
  • 43'
    Лион пытается что-то создать.
  • 42'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Лион контролирует мяч.
  • 41'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 41'
    Лион начинает контратаку
  • 41'
    Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 40'
    Дембеле Мусса II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    40'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 40'
    Илан Кеббал из команды Реймс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 40'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Илан Кеббал и Манетси Маршал из команды Реймс.
  • 40'
    Контроль мяча: Реймс: 27%, Лион: 73%.
  • 39'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Реймс контролирует мяч.
  • 37'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Лион пытается что-то создать.
  • 36'
    Игрок Илан Кеббал из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 36'
    Бериша Валон из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 27%, Лион: 73%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Бериша Валон из команды Реймс фолит на Ауа Уссем, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 34'
    Лион контролирует мяч.
  • 34'
    Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 34'
    Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Мало Густо из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 33'
    Лион контролирует мяч.
  • 33'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    [player1] из команды [team] опасно и грубо сыграл. [player2] пострадал.
  • 32'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 31'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 26%, Лион: 74%.
  • 30'
    УДАЛЕНИЕ! - Петер Бос удален за устное оскорбление в адрес судьи
  • 29'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Травма, повреждение
    29'
    Матусива Азор возвращается на поле.
  • 28'
    Абдельамид Юнис нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.
  • 28'
    Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    27'
    Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Желтая карточка
    27'
    Какере Максанс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    27'
    Безумный фол. Какере Максанс грубо играет против соперника. Пострадал Матусива Азор
  • 26'
    Конан Гислен из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Лион контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 23%, Лион: 77%.
  • 25'
    Мало Густо из команды Лион делает неудачный навес.
  • 24'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 24'
    Лион начинает контратаку
  • 24'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Реймс контролирует мяч.
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 22'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Дембеле Мусса II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 20'
    Какере Максанс из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 27%, Лион: 73%.
  • 19'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Ауа Уссем из команды Лион забрасывает мяч в штрафную.
  • Фол, нарушение
    18'
    Хорнби Фрэйзер из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Кастелло Лукеба.
  • 17'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    16'
    Манетси Маршал возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    15'
    Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 27%, Лион: 73%.
  • 14'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Лион пытается что-то создать.
  • 13'
    Лион контролирует мяч.
  • 12'
    Дембеле Мусса II нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    12'
    Ауа Уссем из команды Лион подал угловой слева.
  • 12'
    Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Кадевере Тино из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 25%, Лион: 75%.
  • 10'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Лион контролирует мяч.
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 9'
    Пакета Лукас не смог попасть в створ ударом издали
  • 9'
    Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 9'
    Лион пытается что-то создать.
  • 8'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 8'
    Отличный пас сделал Конан Гислен из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 7'
    Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Мало Густо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Экамби Карл Токо из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 7'
    Кадевере Тино из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Манетси Маршал из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Ауа Уссем.
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 33%, Лион: 67%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Какере Максанс
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • 4'
    Реймс контролирует мяч.
  • 4'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Илан Кеббал из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Угловой
    3'
    Бериша Валон из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 3'
    Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Кастелло Лукеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой слева.
  • 2'
    Конан Гислен из команды Реймс делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 1'
    Отличные скиллы показывает Конан Гислен, обводя своих соперников
  • 1'
    Фокет Томас из команды Реймс делает неудачный навес.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Реймс 4.3% (5)
X 26.1% (30)
Лион 69.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Лион
4.42
3.82
1.95
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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Лион

Исход игры
Реймс
4.3% (5)
Ничья
26.1% (30)
Лион
69.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
1:2 Лион
42.6% (49)
1:1 Ничья
21.7% (25)
0:1 Лион
16.5% (19)
0:2 Лион
4.3% (5)
2:1 Реймс
3.5% (4)
1:3 Лион
2.6% (3)
2:3 Лион
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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