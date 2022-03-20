Второй тайм

93' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Ауа Уссем имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

92' Брэдли Баркола из команды Лион делает пас партнеру.

91' Удар от ворот произведет Реймс

91' Пакета Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

89' Лион выполняет удар от ворот.

89' Локо Банзузи не смог попасть в створ ударом издали

88' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Бузи Максим из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Лион выполняет удар от ворот.

86' Локо Банзузи не смог попасть в створ ударом издали

86' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Безумный фол. Мало Густо грубо играет против соперника. Пострадал Kamory Doumbia

84' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Матч остановлен

83' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Тактическая замена. Кадевере Тино уходит с поля и его заменяет Брэдли Баркола

82' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Рефери не любит споров - именно за это Экамби Карл Токо сейчас получил желтую

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Kamory Doumbia из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

74' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Мало Густо из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

72' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Kamory Doumbia из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

71' Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Kamory Doumbia из команды Реймс подал угловой слева.

71' Kamory Doumbia из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

71' Игрок Абдельамид Юнис из команды Реймс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

71' Kamory Doumbia навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Лион выполняет удар от ворот.

67' Милагрес Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Конан Гислен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Конан Гислен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Кастелло Лукеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Реймс

60' Матч возобновлен

60' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Локо Банзузи

60' Тактическая замена. Бериша Валон уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Кадевере Тино не смог попасть в створ ударом издали

56' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Лион выполняет удар от ворот.

54' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Реймс выполняет удар от ворот.

52' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' КАКОЙ ПРОМАХ! Дембеле Мусса II упускает момент. Он пробил с лета в штангу!

49' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хорнби Фрэйзер нанес удар головой, но Антони Лопеш спокойно отбил мяч.

47' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Игрок команды Лион совершает фол