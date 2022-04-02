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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
1:1
Конец матча

Стадион:
Ян
0'
0:1
23' Гол
Альберс Андреас
27' Красная карточка
Бухальфа Карло
28' Желтая карточка
Векессер Эрик
33' Желтая карточка
Кайзер Доминик
1:1
39' Гол
Штольце Себастьян
45' Желтая карточка
Макридис Хараламбос
63' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
90'+6
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
29
Ондуа
Гаэль
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
22
Штольце
Себастьян
9
Вайдандт
Хендрик
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
7
Безушков
Макс
22
Бухальфа
Карло
4
Бесте
Ян-Никлас
15
Сингх
Сарприт
26
Макридис
Хараламбос
19
Альберс
Андреас
Ганновер 96
4-2-3-1
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Ян

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
3:1
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 7 0.25
Майна Линтон 4 0.14
Дукш Марвин 3 0.11
Штольце Себастьян 3 0.11
Тойхерт Седрик 2 0.07
Кайзер Доминик 2 0.07
Бейер Максимилиан 2 0.07
Эрнст Себастьян 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Бёрнер Юлиан 1 0.04
Вайдандт Хендрик 1 0.04
Муслия Флоран 1 0.04
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Димерс Марк 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 6 (1) 0.21
Сингх Сарприт 5 0.18
Безушков Макс 5 (1) 0.18
Бесте Ян-Никлас 4 0.14
Брайткройц Стив 3 0.11
Гимбер Бенедикт 3 0.11
Отто Давид 3 0.11
Макридис Хараламбос 3 0.11
Бухальфа Карло 3 0.11
Кеннеди Скотт 2 0.07
Калисканер Каан 2 0.07
Звартс Йоэл 2 0.07
Векессер Эрик 1 0.04
Саллер Бенедикт 1 0.04
Гувара Леон 1 0.04
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 7 1
Ондуа Гаэль 6 0
Эрнст Себастьян 5 0
Кайзер Доминик 4 0
Дем Янник 4 0
Хульт Никлас 3 0
Штольце Себастьян 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Франке Марсель 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Керк Себастьян 1 0
Димерс Марк 1 0
Тойхерт Седрик 1 0
Окс Филипп 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 10 0
Саллер Бенедикт 7 0
Бухальфа Карло 4 1
Векессер Эрик 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Брайткройц Стив 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Отто Давид 1 1
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Майер Александер II 1 0
Макридис Хараламбос 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
4
33%
5
31%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
6
32%
61-75
6
38%
4
21%
76-90

Забито

19
28
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
11%
5
18%
1-15
4
21%
2
7%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
6
32%
5
18%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
2
11%
8
29%
76-90

Пропущено

20
22
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
10%
3
14%
1-15
7
35%
1
5%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
3
15%
8
36%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
4
20%
5
23%
76-90

Забито

31
44
17 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
4
13%
8
18%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
8
26%
9
20%
31-45
7
23%
6
14%
46-60
3
10%
7
16%
61-75
4
13%
8
18%
76-90

Пропущено

36
41
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 22
2
6%
3
7%
1-15
10
28%
3
7%
16-30
5
14%
8
20%
31-45
5
14%
10
24%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
10
28%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0
Ян
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0
Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
2. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
3. Вердер Заявка 27 15 6 6 51 - 36 51
4. Шальке 04 Заявка 28 15 5 8 56 - 34 50
5. Нюрнберг Заявка 27 13 7 7 40 - 34 46
6. Гамбург Заявка 27 10 12 5 47 - 29 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ян Заявка 28 10 7 11 45 - 40 37
11. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
12. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
13. Ганновер 96 Заявка 28 8 8 12 26 - 41 32
14. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 27 4 7 16 26 - 54 19
18. Ингольштадт Заявка 28 4 6 18 25 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
5. Вердер Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
6. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
7. Гамбург Заявка 14 6 6 2 27 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 14 6 3 5 28 - 22 21
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
13. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
6. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 1 5 7 15 - 28 8
18. Ингольштадт Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
Где смотреть матч Ганновер 96 1:1 Ян онлайн

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