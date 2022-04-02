Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
0:1
23' ГолАльберс Андреас
27' Красная карточкаБухальфа Карло
28' Желтая карточкаВекессер Эрик
33' Желтая карточкаКайзер Доминик
1:1
39' ГолШтольце Себастьян
45' Желтая карточкаМакридис Хараламбос
63' Желтая карточкаОндуа Гаэль
Ход матча
23'
27'
28'
33'
39'
63'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
58 Владение мячом, % 42
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Думбуя МуссаНападающий
-
38 Гудра МикНападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонПолузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Ганновер 96
Ян
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|7
|0.25
|Майна Линтон
|4
|0.14
|Дукш Марвин
|3
|0.11
|Штольце Себастьян
|3
|0.11
|Тойхерт Седрик
|2
|0.07
|Кайзер Доминик
|2
|0.07
|Бейер Максимилиан
|2
|0.07
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.04
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.04
|Муслия Флоран
|1
|0.04
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|6 (1)
|0.21
|Сингх Сарприт
|5
|0.18
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.18
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.14
|Брайткройц Стив
|3
|0.11
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.11
|Отто Давид
|3
|0.11
|Макридис Хараламбос
|3
|0.11
|Бухальфа Карло
|3
|0.11
|Кеннеди Скотт
|2
|0.07
|Калисканер Каан
|2
|0.07
|Звартс Йоэл
|2
|0.07
|Векессер Эрик
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|1
|0.04
|Гувара Леон
|1
|0.04
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|7
|1
|Ондуа Гаэль
|6
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Кайзер Доминик
|4
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|10
|0
|Саллер Бенедикт
|7
|0
|Бухальфа Карло
|4
|1
|Векессер Эрик
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Макридис Хараламбос
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
4
33%
5
31%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
3
19%
6
32%
61-75
6
38%
4
21%
76-90
Забито
19
28
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
11%
5
18%
1-15
4
21%
2
7%
16-30
4
21%
4
14%
31-45
6
32%
5
18%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
2
11%
8
29%
76-90
Пропущено
20
22
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
10%
3
14%
1-15
7
35%
1
5%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
3
15%
8
36%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
4
20%
5
23%
76-90
Забито
31
44
17 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
4
13%
8
18%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
8
26%
9
20%
31-45
7
23%
6
14%
46-60
3
10%
7
16%
61-75
4
13%
8
18%
76-90
Пропущено
36
41
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 22
2
6%
3
7%
1-15
10
28%
3
7%
16-30
5
14%
8
20%
31-45
5
14%
10
24%
46-60
4
11%
8
20%
61-75
10
28%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0
Ян
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0
Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|3.
|Вердер
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|51 - 36
|51
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|56 - 34
|50
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|40 - 34
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|47 - 29
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ян
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|45 - 40
|37
|11.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 41
|32
|14.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|26 - 54
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|5.
|Вердер
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8