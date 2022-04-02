Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
1:0
11' ГолБадер Маттиас
29' Желтая карточкаМану Брайдон
2:0
45' ГолСейдель Аарон
2:1
49' ГолВридт Квази
3:1
50' ГолМану Брайдон
59' Желтая карточкаШуэн Марсель
3:1
60' Не забитый пенальтиМюлинг Александер
72' Желтая карточкаПфайффер Патрик
75' Желтая карточкаКоменда Марко
87' Желтая карточкаНойман Фил
Ход матча
11'
1:0
29'
45'
2:0
49'
2:1
50'
3:1
59'
60'
72'
75'
87'
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
46 Владение мячом, % 54
24
Зобих
Лассе
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
10
Холтби
Льюис
20
Арп
Янн-Фите
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Бартельс ФинНападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Дармштадт
Хольштайн Киль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|13 (2)
|0.46
|Пфайффер Лука
|12
|0.43
|Сейдель Аарон
|6
|0.21
|Кемпе Тобиас
|4 (1)
|0.14
|Ману Брайдон
|3
|0.11
|Холланд Фабиан
|2
|0.07
|Хонзак Матиас
|2
|0.07
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.07
|Карич Эмир
|2
|0.07
|Голлер Беньямин
|2
|0.07
|Скарке Тим
|2
|0.07
|Бадер Маттиас
|1
|0.04
|Гьясула Клаус
|1
|0.04
|Пфайффер Патрик
|1
|0.04
|Мелем Марвин
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлинг Александер
|7 (4)
|0.25
|Пихлер Бенедикт
|7 (1)
|0.25
|Бартельс Фин
|4
|0.14
|Меес Джошуа
|4
|0.14
|Порат Финн
|3
|0.11
|Арп Янн-Фите
|2
|0.07
|Скрибски Стивен
|2
|0.07
|Корб Юлиан
|2
|0.07
|Вридт Квази
|2
|0.07
|Резе Фабиан
|1
|0.04
|Стернер Йонас
|1
|0.04
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|11
|1
|Пфайффер Патрик
|7
|0
|Бадер Маттиас
|6
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Ману Брайдон
|4
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Хонзак Матиас
|2
|0
|Ишервуд Томас
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ронштадт Франк
|2
|0
|Челич Неманя
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|6
|0
|Мюлинг Александер
|6
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Арп Янн-Фите
|4
|0
|Бартельс Фин
|3
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Пихлер Бенедикт
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
17
18 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
4
13%
2
12%
1-15
6
20%
2
12%
16-30
8
27%
1
6%
31-45
3
10%
5
29%
29%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
28
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
16%
7
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
4
21%
7
25%
61-75
5
26%
7
25%
76-90
Забито
25
19
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
20%
1
5%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
7
28%
3
16%
61-75
5
20%
5
26%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
4
24%
7
33%
16-30
4
24%
6
29%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
6
35%
1
5%
76-90
Забито
55
36
27 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
9
16%
3
8%
1-15
7
13%
6
17%
16-30
11
20%
6
17%
31-45
7
13%
6
17%
46-60
11
20%
5
14%
61-75
10
18%
10
28%
76-90
Пропущено
36
49
16 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
4
11%
8
16%
1-15
7
19%
7
14%
16-30
5
14%
11
22%
31-45
5
14%
4
8%
46-60
4
11%
11
22%
61-75
11
31%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1
Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0
Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|3.
|Вердер
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|51 - 36
|51
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|56 - 34
|50
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|40 - 34
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|47 - 29
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ян
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|45 - 40
|37
|11.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 41
|32
|14.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|26 - 54
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|5.
|Вердер
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8