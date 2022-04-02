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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
3:1
Конец матча

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
1:0
11' Гол
Бадер Маттиас
29' Желтая карточка
Ману Брайдон
2:0
45' Гол
Сейдель Аарон
2:1
49' Гол
Вридт Квази
3:1
50' Гол
Ману Брайдон
59' Желтая карточка
Шуэн Марсель
3:1
60' Не забитый пенальти
Мюлинг Александер
72' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
75' Желтая карточка
Коменда Марко
87' Желтая карточка
Нойман Фил
90'+3
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
24
Зобих
Лассе
32
Холланд
Фабиан
33
Ману
Брайдон
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
18
Хонзак
Матиас
22
Сейдель
Аарон
16
Пфайффер
Лука
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
5
Тескер
Штефан
3
Коменда
Марко
10
Холтби
Льюис
20
Арп
Янн-Фите
8
Мюлинг
Александер
32
Стернер
Йонас
11
Резе
Фабиан
17
Пихлер
Бенедикт
Дармштадт
4-4-2
Хольштайн Киль
4-1-4-1

История личных встреч

Дармштадт
Хольштайн Киль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:3
К
1:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:1
Б3
1:3
Б3
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 13 (2) 0.46
Пфайффер Лука 12 0.43
Сейдель Аарон 6 0.21
Кемпе Тобиас 4 (1) 0.14
Ману Брайдон 3 0.11
Холланд Фабиан 2 0.07
Хонзак Матиас 2 0.07
Шнелльхардт Фабиан 2 0.07
Карич Эмир 2 0.07
Голлер Беньямин 2 0.07
Скарке Тим 2 0.07
Бадер Маттиас 1 0.04
Гьясула Клаус 1 0.04
Пфайффер Патрик 1 0.04
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлинг Александер 7 (4) 0.25
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.25
Бартельс Фин 4 0.14
Меес Джошуа 4 0.14
Порат Финн 3 0.11
Арп Янн-Фите 2 0.07
Скрибски Стивен 2 0.07
Корб Юлиан 2 0.07
Вридт Квази 2 0.07
Резе Фабиан 1 0.04
Стернер Йонас 1 0.04
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 11 1
Пфайффер Патрик 7 0
Бадер Маттиас 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Ману Брайдон 4 0
Скарке Тим 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Мюллер Янник 2 0
Хонзак Матиас 2 0
Ишервуд Томас 2 0
Титц Филлип 2 0
Ронштадт Франк 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 6 0
Мюлинг Александер 6 0
Холтби Льюис 4 0
Арп Янн-Фите 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Пихлер Бенедикт 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0
Коменда Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
17
18 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
4
13%
2
12%
1-15
6
20%
2
12%
16-30
8
27%
1
6%
31-45
3
10%
5
29%
29%
46-60
4
13%
2
12%
61-75
5
17%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
28
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
3
16%
7
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
4
21%
7
25%
61-75
5
26%
7
25%
76-90

Забито

25
19
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
5
20%
1
5%
1-15
1
4%
4
21%
16-30
3
12%
5
26%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
7
28%
3
16%
61-75
5
20%
5
26%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
4
24%
7
33%
16-30
4
24%
6
29%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
6
35%
1
5%
76-90

Забито

55
36
27 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
9
16%
3
8%
1-15
7
13%
6
17%
16-30
11
20%
6
17%
31-45
7
13%
6
17%
46-60
11
20%
5
14%
61-75
10
18%
10
28%
76-90

Пропущено

36
49
16 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 24
4
11%
8
16%
1-15
7
19%
7
14%
16-30
5
14%
11
22%
31-45
5
14%
4
8%
46-60
4
11%
11
22%
61-75
11
31%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1
Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0
Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
2. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
3. Вердер Заявка 27 15 6 6 51 - 36 51
4. Шальке 04 Заявка 28 15 5 8 56 - 34 50
5. Нюрнберг Заявка 27 13 7 7 40 - 34 46
6. Гамбург Заявка 27 10 12 5 47 - 29 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ян Заявка 28 10 7 11 45 - 40 37
11. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
12. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
13. Ганновер 96 Заявка 28 8 8 12 26 - 41 32
14. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 27 4 7 16 26 - 54 19
18. Ингольштадт Заявка 28 4 6 18 25 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
5. Вердер Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
6. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
7. Гамбург Заявка 14 6 6 2 27 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 14 6 3 5 28 - 22 21
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
13. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
6. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 1 5 7 15 - 28 8
18. Ингольштадт Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сейдель Аарон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Ману Брайдон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Бадер Маттиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дармштадт 3:1 Хольштайн Киль онлайн

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