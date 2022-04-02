Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Deutsche Bank Park
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
24
Виргевер
Ник
20
Рашль
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Гройтер Фюрт
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.25
|Линнстрем Йеспер
|5
|0.18
|Костич Филип
|3
|0.11
|Н'Дика Эван
|3
|0.11
|Камада Даити
|3
|0.11
|Тута
|3
|0.11
|Соу Джибриль
|2
|0.07
|Хёуге Йенс
|2
|0.07
|Хрустиц Айдин
|2
|0.07
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.07
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.04
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (5)
|0.29
|Левелинг Джейми
|5
|0.18
|Нильсен Ховард
|2
|0.07
|Дуджак Джереми
|2
|0.07
|Иттен Седрик
|2
|0.07
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Гризбек Себастьян
|1
|0.04
|Майерхёфер Марко
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якич Кристиян
|6
|0
|Хинтереггер Мартин
|5
|0
|Ленц Кристофер
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|5
|0
|Виллемс Джетро
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Иттер Джанлука
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Виргевер Ник
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
33%
2
15%
76-90
Пропущено
18
44
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
22%
5
11%
1-15
4
22%
4
9%
16-30
1
6%
6
14%
31-45
1
6%
9
20%
46-60
4
22%
9
20%
61-75
4
22%
11
25%
76-90
Забито
22
14
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
9%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
4
18%
2
14%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
9%
2
9%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
4
18%
7
30%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
4
18%
6
26%
76-90
Забито
37
27
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
3
8%
4
15%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
7
19%
5
19%
31-45
7
19%
4
15%
46-60
4
11%
8
30%
30%
61-75
9
24%
4
15%
76-90
Пропущено
40
67
20 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 42
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
6
15%
7
10%
1-15
9
23%
5
7%
16-30
5
13%
13
19%
31-45
4
10%
12
18%
46-60
8
20%
13
19%
61-75
8
20%
17
25%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|28
|20
|4
|4
|81 - 28
|64
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|67 - 38
|57
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|28
|14
|7
|7
|66 - 41
|49
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|28
|12
|10
|6
|43 - 29
|46
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|28
|13
|6
|9
|49 - 40
|45
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|57 - 30
|45
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 39
|33
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|29 - 42
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|28
|7
|6
|15
|29 - 60
|27
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|28
|6
|9
|13
|35 - 50
|27
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 38
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|33 - 20
|24
|10.
|Бохум
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|12 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|39 - 16
|30
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 33
|9
|15.
|Бохум
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт
Исход игры
Айнтрахт Фр
95.3% (102)
Ничья
2.8% (3)
Гройтер Фюрт
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (48)
Меньше
54.29% (57)
Обе команды забьют
Да
46.67% (49)
Нет
53.33% (56)
Популярный счёт
2:0 Айнтрахт Фр
41.1% (44)
2:1 Айнтрахт Фр
30.8% (33)
3:1 Айнтрахт Фр
9.3% (10)
1:0 Айнтрахт Фр
7.5% (8)
1:1 Ничья
2.8% (3)
4:1 Айнтрахт Фр
1.9% (2)
0:2 Гройтер Фюрт
1.9% (2)
3:0 Айнтрахт Фр
1.9% (2)
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