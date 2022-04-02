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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:0
Конец матча

Стадион:
Гройтер Фюрт
0'
88' Желтая карточка
Хёуге Йенс
90'+7

Ход матча

56'
 
Левелинг Джейми
Нильсен Ховард
59'
Пасьенса Гонсало
Борре Рафаэль
 
66'
 
Грин Джулиан
Рашль Тобиас
69'
Хёуге Йенс
Камада Даити
 
84'
Роде Себастьян
Якич Кристиян
 
84'
 
Аста Симон
Виллемс Джетро
84'
 
Пюлюлю Афимико
Хргота Бранимир
88'
Хёуге Йенс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 2 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 107
Айнтрахт Фр 95.3% (102)
X 2.8% (3)
Гройтер Фюрт 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
6
Якич
Кристиян
8
Соу
Джибриль
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
29
Линнстрем
Йеспер
19
Борре
Рафаэль
26
Линде
Андреас
24
Виргевер
Ник
4
Бауэр
Максимилиан
27
Иттер
Джанлука
18
Майерхёфер
Марко
20
Рашль
Тобиас
13
Кристиансен
Макс
15
Виллемс
Джетро
21
Тильман
Тимоти
16
Нильсен
Ховард
10
Хргота
Бранимир
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Гройтер Фюрт

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:2
Б
2:3
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:3
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.25
Линнстрем Йеспер 5 0.18
Костич Филип 3 0.11
Н'Дика Эван 3 0.11
Камада Даити 3 0.11
Тута 3 0.11
Соу Джибриль 2 0.07
Хёуге Йенс 2 0.07
Хрустиц Айдин 2 0.07
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.07
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (5) 0.29
Левелинг Джейми 5 0.18
Нильсен Ховард 2 0.07
Дуджак Джереми 2 0.07
Иттен Седрик 2 0.07
Тильман Тимоти 1 0.04
Гризбек Себастьян 1 0.04
Майерхёфер Марко 1 0.04
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якич Кристиян 6 0
Хинтереггер Мартин 5 0
Ленц Кристофер 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустиц Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 5 0
Виллемс Джетро 4 0
Кристиансен Макс 4 0
Бауэр Максимилиан 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Абиама Диксон 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Виргевер Ник 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Стефан Леитл 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Тильман Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
7%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
33%
2
15%
76-90

Пропущено

18
44
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
4
22%
5
11%
1-15
4
22%
4
9%
16-30
1
6%
6
14%
31-45
1
6%
9
20%
46-60
4
22%
9
20%
61-75
4
22%
11
25%
76-90

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
9%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
4
18%
2
14%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
9%
2
9%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
4
18%
7
30%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
4
18%
6
26%
76-90

Забито

37
27
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
3
8%
4
15%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
7
19%
5
19%
31-45
7
19%
4
15%
46-60
4
11%
8
30%
30%
61-75
9
24%
4
15%
76-90

Пропущено

40
67
20 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 42
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
6
15%
7
10%
1-15
9
23%
5
7%
16-30
5
13%
13
19%
31-45
4
10%
12
18%
46-60
8
20%
13
19%
61-75
8
20%
17
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1
Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 21 3 4 85 - 29 66
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 28 18 3 7 67 - 40 57
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 28 14 6 8 59 - 30 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Штуттгарт Заявка 28 6 9 13 36 - 51 27
15. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 28 5 11 12 23 - 39 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 11 0 3 40 - 20 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 15 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
13. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
14. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
15. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
16. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
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Прогнозы 107
Айнтрахт Фр 95.3% (102)
X 2.8% (3)
Гройтер Фюрт 1.9% (2)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт

Исход игры
Айнтрахт Фр
95.3% (102)
Ничья
2.8% (3)
Гройтер Фюрт
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (48)
Меньше
54.29% (57)
Обе команды забьют
Да
46.67% (49)
Нет
53.33% (56)
Популярный счёт
2:0 Айнтрахт Фр
41.1% (44)
2:1 Айнтрахт Фр
30.8% (33)
3:1 Айнтрахт Фр
9.3% (10)
1:0 Айнтрахт Фр
7.5% (8)
1:1 Ничья
2.8% (3)
4:1 Айнтрахт Фр
1.9% (2)
0:2 Гройтер Фюрт
1.9% (2)
3:0 Айнтрахт Фр
1.9% (2)
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