Второй тайм

97' Команда Айнтрахт Фр играла лучше, но игра закончилась вничью.

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Линнстрем Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Иттер Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Матч возобновлен

88' Хёуге Йенс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Ох, нехорошо это выглядит. Майерхёфер Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Майерхёфер Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Матч возобновлен

82' Линде Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Айнтрахт Фр пробьет пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

80' Майерхёфер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Андреас Линде не дал случится голу! Пасьенса Гонсало должен был забивать, но Андреас Линде сделал отличный сейв

80' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

79' Бауэр Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Плохо сыграл Бауэр Максимилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

70' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Отличные скиллы показывает Костич Филип , обводя своих соперников

69' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Кристиансен Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Тактическая замена. Тобиас Рашль уходит с поля и его заменяет Грин Джулиан

65' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Линде Андреас взял и забрал мяч на выходе

64' Плохо сыграл Виргевер Ник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

63' Игра в одни ворота сейчас. Айнтрахт Фр доминирует и владеет мячом

62' Иттер Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Бауэр Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Тильман Тимоти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Майерхёфер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Нильсен Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Линде Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Плохо сыграл Бауэр Максимилиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Кнауфф Ансгар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника