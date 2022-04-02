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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Штуттгарт
0' 18'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 105
Арминия 22.9% (24)
X 38.1% (40)
Штуттгарт 39% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Штуттгарт
3.58
3.47
2.33
Все Коэффициенты
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
8
Шёпф
Алессандро
19
Притль
Мануэль
20
Виммер
Патрик
21
Хак
Робин
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
22
Фюрих
Крис
18
Томаш
Тьягу
9
Калайджич
Саша
17
Мармуш
Омар
Арминия
4-2-3-1
Штуттгарт
4-3-3

История личных встреч

Арминия
Штуттгарт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:1
ТМК
5:2
Б
0:2
Б
3:0
ТМС
2:0
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
3:1
Б
2:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:2
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.29
Виммер Патрик 3 0.11
Клос Фабиан 3 (2) 0.11
Серра Янни 2 0.07
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.07
Ласм Бриан 2 0.07
Кастро Гонсало 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.14
Мармуш Омар 3 0.11
Эндо Ватару 3 0.11
Калайджич Саша 3 0.11
Кемпф Марк-Оливер 3 0.11
Томаш Тьягу 3 0.11
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.07
Фёрстер Филипп 2 0.07
Антон Вальдемар 2 0.07
Фюрих Крис 2 0.07
Массимо Роберто 2 0.07
Соса Борна 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Ито Хироки 1 0.04
Клемент Филипп 1 0.04
Фагир Вахид 1 0.04
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Бруннер Седрик 5 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Вальдемар 5 1
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Фёрстер Филипп 4 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Мармуш Омар 3 0
Ито Хироки 2 0
Эндо Ватару 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Климович Матео 2 0
Фюрих Крис 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
17%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
29%
29%
1
5%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
5
29%
29%
3
14%
61-75
1
6%
8
38%
76-90

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
1
10%
1
4%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
2
20%
7
29%
29%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
2
20%
6
25%
76-90

Пропущено

21
29
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
7
24%
1-15
4
19%
3
10%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
5
24%
3
10%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Забито

22
35
9 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
11 Не забивали 8
3
14%
3
9%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
3
14%
8
23%
31-45
6
27%
6
17%
46-60
2
9%
4
11%
61-75
5
23%
9
26%
76-90

Пропущено

38
50
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 24
2
5%
7
14%
1-15
9
24%
4
8%
16-30
5
13%
10
20%
31-45
7
18%
8
16%
46-60
10
26%
8
16%
61-75
5
13%
13
26%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0
Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3
Штуттгарт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1
Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 28 20 4 4 81 - 28 64
2. Боруссия Д Заявка 27 18 3 6 67 - 38 57
3. Байер Л 0:0 Заявка 28 14 7 7 66 - 41 49
4. Фрайбург 0:0 Заявка 28 12 10 6 43 - 29 46
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 28 13 6 9 49 - 40 45
6. РБ Лейпциг Заявка 27 13 6 8 57 - 30 45
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум 0:0 Заявка 27 9 6 12 28 - 39 33
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Герта 0:0 Заявка 28 7 6 15 29 - 60 27
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 28 6 9 13 35 - 50 27
16. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
17. Арминия 0:0 Заявка 28 5 11 12 22 - 38 26
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
7. Фрайбург 0:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Байер Л 0:0 Заявка 14 7 3 4 33 - 20 24
10. Бохум 0:0 Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта 0:0 Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт 0:0 Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия 0:0 Заявка 14 2 8 4 12 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 9 3 2 39 - 16 30
2. Байер Л 0:0 Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия 0:0 Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 33 9
15. Бохум 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 25 9
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 14 1 6 7 10 - 22 9
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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Прогнозы 105
Арминия 22.9% (24)
X 38.1% (40)
Штуттгарт 39% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Штуттгарт
3.58
3.47
2.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арминия 0:0 Штуттгарт онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Арминия
22.9% (24)
Ничья
38.1% (40)
Штуттгарт
39% (41)
Тотал 2.5
Больше
35.58% (37)
Меньше
64.42% (67)
Обе команды забьют
Да
72.12% (75)
Нет
27.88% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (38)
1:2 Штуттгарт
21% (22)
0:1 Штуттгарт
12.4% (13)
1:0 Арминия
11.4% (12)
2:1 Арминия
8.6% (9)
1:3 Штуттгарт
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:2 Штуттгарт
1.9% (2)
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Арминия
Штуттгарт

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