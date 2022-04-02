Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Мангаля Орель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

97' Матч возобновится спорным мячом

96' Арминия остается без одного игрока, потому что Клос Фабиан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

93' Клос Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Ито Хироки из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

90' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Рефери не любит споров - именно за это Пеллегрино Матараццо сейчас получил желтую

89' Удар от ворот произведет Арминия

89' Тибиди Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Тиаго Томас из команды Штуттгарт делает пас партнеру.

89' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Хак Робин нанес удар головой, но Флориан Мюллер спокойно отбил мяч.

85' Каразор Атакан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

79' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Мангаля Орель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' So close! Удар головой нанес Калайджич Саша но мяч выбили с ленточки!

77' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Каразор Атакан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

76' Мармуш Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

75' Притль Мануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Каразор Атакан не смог попасть в створ ударом издали

72' Удар от ворот произведет Арминия

72' Тиаго Томас не смог попасть в створ ударом издали

72' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

66' Тиаго Томас из команды Штуттгарт делает неудачный навес.

66' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Арминия выполняет удар от ворот.

64' Эндо Ватару не смог попасть в створ ударом издали

64' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

59' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Тиаго Томас из команды Штуттгарт делает неудачный навес.

56' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Штуттгарт

55' Арминия выполняет удар от ворот.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Мармуш Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Как он промахнулся? Тиаго Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Отличные скиллы показывает Мармуш Омар , обводя своих соперников

54' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Тиаго Томас получает желтую карточку за неспортивное поведение