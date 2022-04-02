Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Шюко-Арена
0:1
25' ПенальтиКалайджич Саша
28' Желтая карточкаБруннер Седрик
29' Желтая карточкаКалайджич Саша
33' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
47' Желтая карточкаТомаш Тьягу
1:1
59' ГолКрюгер Флориан
73' Желтая карточкаКаразор Атакан
89' Желтая карточкаПеллегрино Матараццо
90' Желтая карточкаМангаля Орель
Ход матча
25'
0:1
28'
29'
33'
47'
59'
1:1
73'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
37
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
18
Томаш
Тьягу
17
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
-
18 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
17 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Баццоли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арминия
Штуттгарт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.29
|Виммер Патрик
|3
|0.11
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.11
|Серра Янни
|2
|0.07
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.07
|Ласм Бриан
|2
|0.07
|Крюгер Флориан
|1
|0.04
|Кастро Гонсало
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калайджич Саша
|4 (1)
|0.14
|Мавропанос Константинос
|4
|0.14
|Мармуш Омар
|3
|0.11
|Эндо Ватару
|3
|0.11
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.11
|Томаш Тьягу
|3
|0.11
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.07
|Фёрстер Филипп
|2
|0.07
|Антон Вальдемар
|2
|0.07
|Фюрих Крис
|2
|0.07
|Массимо Роберто
|2
|0.07
|Соса Борна
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Ито Хироки
|1
|0.04
|Клемент Филипп
|1
|0.04
|Фагир Вахид
|1
|0.04
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|7
|0
|Бруннер Седрик
|6
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Нильссон Йоаким
|3
|0
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антон Вальдемар
|6
|1
|Каразор Атакан
|5
|1
|Кулибали Танги
|6
|0
|Фёрстер Филипп
|4
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Ито Хироки
|2
|0
|Эндо Ватару
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Калайджич Саша
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Пеллегрино Матараццо
|2
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
5
38%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
6
33%
1
5%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
1
6%
8
36%
76-90
Забито
10
24
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
1
10%
1
4%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
2
20%
7
29%
29%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
2
20%
6
25%
76-90
Пропущено
21
29
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
7
24%
1-15
4
19%
3
10%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
5
24%
3
10%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90
Забито
23
36
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
3
13%
3
8%
1-15
3
13%
6
17%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
7
30%
6
17%
46-60
2
9%
4
11%
61-75
5
22%
9
25%
76-90
Пропущено
39
51
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
2
5%
7
14%
1-15
10
26%
4
8%
16-30
5
13%
10
20%
31-45
7
18%
9
18%
46-60
10
26%
8
16%
61-75
5
13%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0
Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3
Штуттгарт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1
Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|85 - 29
|66
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|28
|18
|3
|7
|67 - 40
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|28
|14
|6
|8
|59 - 30
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|29 - 42
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|36 - 51
|27
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 39
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|14
|11
|0
|3
|40 - 20
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 15
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Арминия 1:1 Штуттгарт
Исход игры
Арминия
22.9% (24)
Ничья
38.1% (40)
Штуттгарт
39% (41)
Тотал 2.5
Больше
35.58% (37)
Меньше
64.42% (67)
Обе команды забьют
Да
72.12% (75)
Нет
27.88% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (38)
1:2 Штуттгарт
21% (22)
0:1 Штуттгарт
12.4% (13)
1:0 Арминия
11.4% (12)
2:1 Арминия
8.6% (9)
1:3 Штуттгарт
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:2 Штуттгарт
1.9% (2)
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