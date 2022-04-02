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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
1:1
Конец матча

Стадион:
Штуттгарт
0'
0:1
25' Пенальти
Калайджич Саша
28' Желтая карточка
Бруннер Седрик
29' Желтая карточка
Калайджич Саша
33' Желтая карточка
Антон Вальдемар
47' Желтая карточка
Томаш Тьягу
1:1
59' Гол
Крюгер Флориан
73' Желтая карточка
Каразор Атакан
89' Желтая карточка
Пеллегрино Матараццо
90' Желтая карточка
Мангаля Орель
90'+8

Ход матча

25'
0:1
Калайджич Саша
28'
Бруннер Седрик
 
29'
 
Калайджич Саша
33'
 
Антон Вальдемар
47'
 
Томаш Тьягу
59'
Крюгер Флориан
(Серра Янни)
1:1
62'
Клос Фабиан
Серра Янни
 
62'
Лаурсен Якоб-Баррет
Андраде Андреас
 
70'
 
Мангаля Орель
Фюрих Крис
70'
Окугава Масая
Виммер Патрик
 
73'
 
Каразор Атакан
78'
 
Тибиди Алексис
Мармуш Омар
84'
Ласм Бриан
Крюгер Флориан
 
84'
Де Медина Натан
Бруннер Седрик
 
89'
 
Пеллегрино Матараццо
90'
 
Мангаля Орель

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 105
Арминия 22.9% (24)
X 38.1% (40)
Штуттгарт 39% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
30
Андраде
Андреас
19
Притль
Мануэль
8
Шёпф
Алессандро
20
Виммер
Патрик
21
Хак
Робин
18
Крюгер
Флориан
23
Серра
Янни
1
Мюллер
Флориан
15
Штенцель
Паскаль
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
22
Фюрих
Крис
18
Томаш
Тьягу
9
Калайджич
Саша
17
Мармуш
Омар
Арминия
4-2-3-1
Штуттгарт
4-3-3

История личных встреч

Арминия
Штуттгарт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:1
ТМК
5:2
Б
0:2
Б
3:0
ТМС
2:0
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
3:1
Б
2:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:2
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.29
Виммер Патрик 3 0.11
Клос Фабиан 3 (2) 0.11
Серра Янни 2 0.07
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.07
Ласм Бриан 2 0.07
Крюгер Флориан 1 0.04
Кастро Гонсало 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калайджич Саша 4 (1) 0.14
Мавропанос Константинос 4 0.14
Мармуш Омар 3 0.11
Эндо Ватару 3 0.11
Кемпф Марк-Оливер 3 0.11
Томаш Тьягу 3 0.11
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.07
Фёрстер Филипп 2 0.07
Антон Вальдемар 2 0.07
Фюрих Крис 2 0.07
Массимо Роберто 2 0.07
Соса Борна 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Ито Хироки 1 0.04
Клемент Филипп 1 0.04
Фагир Вахид 1 0.04
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Бруннер Седрик 6 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Вальдемар 6 1
Каразор Атакан 5 1
Кулибали Танги 6 0
Фёрстер Филипп 4 0
Мангаля Орель 3 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Мармуш Омар 3 0
Ито Хироки 2 0
Эндо Ватару 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Калайджич Саша 2 0
Климович Матео 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Пеллегрино Матараццо 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Нартей Николас 1 0
Тибиди Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
5
38%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
6
33%
1
5%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
2
11%
6
27%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
1
6%
8
36%
76-90

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
1
10%
1
4%
1-15
2
20%
4
17%
16-30
2
20%
7
29%
29%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
2
20%
6
25%
76-90

Пропущено

21
29
7 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
10%
7
24%
1-15
4
19%
3
10%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
5
24%
3
10%
46-60
5
24%
5
17%
61-75
4
19%
5
17%
76-90

Забито

23
36
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
3
13%
3
8%
1-15
3
13%
6
17%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
7
30%
6
17%
46-60
2
9%
4
11%
61-75
5
22%
9
25%
76-90

Пропущено

39
51
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
2
5%
7
14%
1-15
10
26%
4
8%
16-30
5
13%
10
20%
31-45
7
18%
9
18%
46-60
10
26%
8
16%
61-75
5
13%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0
Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3
Штуттгарт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1
Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 21 3 4 85 - 29 66
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 28 18 3 7 67 - 40 57
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 28 14 6 8 59 - 30 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Штуттгарт Заявка 28 6 9 13 36 - 51 27
15. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 28 5 11 12 23 - 39 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 11 0 3 40 - 20 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 15 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
13. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
14. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
15. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
16. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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Новости матча
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Прогнозы 105
Арминия 22.9% (24)
X 38.1% (40)
Штуттгарт 39% (41)
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Прогнозы на матч Арминия 1:1 Штуттгарт

Исход игры
Арминия
22.9% (24)
Ничья
38.1% (40)
Штуттгарт
39% (41)
Тотал 2.5
Больше
35.58% (37)
Меньше
64.42% (67)
Обе команды забьют
Да
72.12% (75)
Нет
27.88% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (38)
1:2 Штуттгарт
21% (22)
0:1 Штуттгарт
12.4% (13)
1:0 Арминия
11.4% (12)
2:1 Арминия
8.6% (9)
1:3 Штуттгарт
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:2 Штуттгарт
1.9% (2)
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