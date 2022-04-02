"Фрайбургу" сейчас важно сохранять стройность рядов при постоянной обороне.

Подача Комана с левого края завершила свой путь в руках Флеккена.

Эггенштайн покатил вперёд по правому полуфлангу на Хёлера, который не добрался до мяча в противоборстве с Ньянзу.

"Бавария" держит мяч в середине поля, пытаясь нащупать слабые места в обороне противника.

Недопонимание гостями друг друга привело к проникающей передаче за лицевую.

15' Дальний удар Сане - добыча Флеккена.

15' Шаллаи упал рядом с чужой штрафной после контакта с соперником, фола судья не увидел.

13' Киммих подал угловой справа, а Ньянзу пробил вторым этажом выше створа.

13' Коман навесил с левого полуфланга на правый, Мюллер сбросил в центральную зону, а Линхарт выбил мяч на угловой.

12' Кажется, всё-таки вырисовывается территориальное преимущество "Баварии".

11' Гульден скинул мяч назад вратарю, и Флеккен поймал мяч.

10' Коман пытался сделать доставку в центр штрафной, но мяч был заблокирован.

9' Мюнхенцы начинают свою атаку, все они у баварцев позиционные.

8' Сане и Мюллер расчертили ломаную в чужой штрафной, а конечный адресат Левандовски плохо обработал мяч и не нашёл способа пробить по воротам.

7' Падение игрока "Фрайбурга" на правом фланге. Судейский свисток молчит, а трибуны - нет.

6' Гюнтер подал с левого фланга на дальний край вратарской, где до удара по воротам Нойера дело не дошло.

5' Сане в центре поля скинул мяч Киммиху, в которого врезался Хёфлер.

4' Коман навесил с левой стороны, а Линхарт сделал вынос.

4' На самых первых минутах активнее был "Фрайбург", а "Бавария" не спешит штурмовать чужие ворота.

3' Эггештайн на чужой половине мелко нарушил правила на Комане.

2' "Фрайбург" в красно-белых цветах, а "Бавария" в чёрной форме. Здесь важно не перепутать.

1' И сразу фол гостей - Юпамекано роняет в центре поля Шаллаи.