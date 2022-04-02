Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Europa-Park Stadion
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
23
Ньянзу
Танги
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Сике УгоПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
История личных встреч
Фрайбург
Бавария
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
23 матча
4.3%
21.7%
74%
1 победа 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
4.3%
30.4%
65.3%
1 победа 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|7 (4)
|0.25
|Хёлер Лукас
|5
|0.18
|Шаде Кевин
|4
|0.14
|Линхарт Филипп
|4
|0.14
|Шлоттербек Нико
|4
|0.14
|Чон У-Ён
|4
|0.14
|Петерсен Нильс
|3
|0.11
|Хёфлер Николас
|2
|0.07
|Демирович Эрмедин
|2
|0.07
|Хаберер Яник
|2
|0.07
|Шаллаи Роланд
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|31 (4)
|1.11
|Гнабри Серж
|10
|0.36
|Мюллер Томас
|7
|0.25
|Сане Лерой
|7
|0.25
|Коман Кингсли
|5
|0.18
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.14
|Киммих Йозуа
|3
|0.11
|Мусиала Джамал
|3
|0.11
|Горецка Леон
|2
|0.07
|Толиссо Корентен
|2
|0.07
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Ньянзу Танги
|1
|0.04
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
38
11 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
5
23%
7
18%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
4
18%
11
29%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
5
23%
4
11%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
7
44%
6
35%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Забито
19
40
14 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
18 Не забивали 13
6
32%
3
8%
1-15
6
32%
10
25%
16-30
2
11%
5
13%
31-45
1
5%
8
20%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
2
11%
7
18%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
21%
16-30
3
20%
4
29%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Забито
41
78
25 В 1-м тайме 40
16 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 21
7 Не забивали 0
11
27%
10
13%
1-15
8
20%
14
18%
16-30
6
15%
16
21%
31-45
4
10%
11
14%
46-60
5
12%
16
21%
61-75
7
17%
11
14%
76-90
Пропущено
31
31
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 18
2
6%
3
10%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
10
32%
10
32%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
7
23%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1
Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|28
|20
|4
|4
|81 - 28
|64
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|67 - 38
|57
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|28
|14
|7
|7
|66 - 41
|49
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|28
|12
|10
|6
|43 - 29
|46
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|28
|13
|6
|9
|49 - 40
|45
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|57 - 30
|45
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 39
|33
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|29 - 42
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|28
|7
|6
|15
|29 - 60
|27
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|28
|6
|9
|13
|35 - 50
|27
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 38
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|33 - 20
|24
|10.
|Бохум
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|12 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|39 - 16
|30
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 33
|9
|15.
|Бохум
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Бавария
Исход игры
Фрайбург
3.4% (4)
Ничья
2.5% (3)
Бавария
94.1% (112)
Тотал 2.5
Больше
75.93% (82)
Меньше
24.07% (26)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
1:2 Бавария
36.1% (43)
1:3 Бавария
17.6% (21)
0:2 Бавария
14.3% (17)
0:3 Бавария
7.6% (9)
0:1 Бавария
5% (6)
1:4 Бавария
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:1 Фрайбург
1.7% (2)
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