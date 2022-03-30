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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
 
Позже

Стадион:
Бавария

История личных встреч

Фрайбург
Бавария

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

23 матча

4.3%
21.7%
74%
1 победа 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

4.3%
30.4%
65.3%
1 победа 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

8.7%
39.1%
52.2%
2 победы 9 ничьих 12 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 7 (4) 0.26
Хёлер Лукас 5 0.19
Шаде Кевин 4 0.15
Линхарт Филипп 4 0.15
Шлоттербек Нико 4 0.15
Чон У-Ён 4 0.15
Петерсен Нильс 3 0.11
Хёфлер Николас 2 0.07
Демирович Эрмедин 2 0.07
Хаберер Яник 2 0.07
Шаллаи Роланд 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 31 (4) 1.15
Гнабри Серж 10 0.37
Мюллер Томас 7 0.26
Сане Лерой 7 0.26
Коман Кингсли 5 0.19
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.15
Киммих Йозуа 3 0.11
Мусиала Джамал 3 0.11
Горецка Леон 2 0.07
Толиссо Корентен 2 0.07
Юпамекано Део 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Ньянзу Танги 1 0.04
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Шлоттербек Нико 4 0
Демирович Эрмедин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Хаберер Яник 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
38
11 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
5
23%
7
18%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
4
18%
11
29%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
5
23%
4
11%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
7
44%
6
35%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Забито

19
40
14 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
18 Не забивали 13
6
32%
3
8%
1-15
6
32%
10
25%
16-30
2
11%
5
13%
31-45
1
5%
8
20%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
2
11%
7
18%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
3
21%
16-30
3
20%
4
29%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Забито

41
78
25 В 1-м тайме 40
16 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 21
7 Не забивали 0
11
27%
10
13%
1-15
8
20%
14
18%
16-30
6
15%
16
21%
31-45
4
10%
11
14%
46-60
5
12%
16
21%
61-75
7
17%
11
14%
76-90

Пропущено

31
31
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 18
2
6%
3
10%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
10
32%
10
32%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
4
13%
4
13%
61-75
7
23%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1
Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 3 4 81 - 28 63
2. Боруссия Д Заявка 27 18 3 6 67 - 38 57
3. Байер Л Заявка 27 14 6 7 66 - 41 48
4. РБ Лейпциг Заявка 27 13 6 8 57 - 30 45
5. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
6. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
7. Кёльн Заявка 27 10 10 7 38 - 40 40
8. Айнтрахт Фр Заявка 27 10 8 9 39 - 38 38
9. Унион Берлин Заявка 27 10 8 9 33 - 38 38
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
7. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
8. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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Прогнозы на матч Фрайбург - Бавария

Исход игры
Фрайбург
2.1% (1)
Ничья
0% (0)
Бавария
97.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
65.96% (31)
Нет
34.04% (16)
Популярный счёт
1:2 Бавария
40.4% (19)
0:2 Бавария
21.3% (10)
1:3 Бавария
21.3% (10)
0:3 Бавария
8.5% (4)
0:1 Бавария
4.3% (2)
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Фрайбург
Бавария

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