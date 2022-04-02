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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Герта
0' 17'

Ход матча

16'
 
Лотка Марсель
Шволов Александер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 107
Байер Л 96.3% (103)
X 2.8% (3)
Герта 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Герта
1.49
5.00
7.66
Все Коэффициенты
Новости
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
20
Арангис
Чарлес
38
Беллараби
Карим
7
Паулиньо
Жозе
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
17
Миттельштедт
Максимилиан
5
Штарк
Никлас
8
Сердар
Суат
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
14
Бельфодиль
Исхак
Байер Л
4-2-3-1
Герта
4-1-4-1

История личных встреч

Байер Л
Герта

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:6
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 20 (1) 0.74
Диаби Мусса 12 0.44
Вирц Флориан 7 0.26
Андрих Роберт 4 0.15
Адли Амин 3 0.11
Аларио Лукас 3 0.11
Беллараби Карим 2 0.07
Та Джонатан 2 0.07
Паулиньо Жозе 2 0.07
Фримпонг Жереми 1 0.04
Демирбай Керем 1 (1) 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Амири Надим 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 0.04
Баккер Митчел 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.22
Рихтер Марко 5 0.19
Бельфодиль Исхак 3 0.11
Эккеленкамп Юрген 3 0.11
Зельке Дейви 2 0.07
Сердар Суат 2 0.07
Дарида Владимир 1 0.04
Маолида Мизиан 1 0.04
Штарк Никлас 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Лукебакио Доди 1 (1) 0.04
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кемпф Марк-Оливер 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 10 0
Диаби Мусса 8 1
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Та Джонатан 4 0
Инкапье Пьеро 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 6 0
Сердар Суат 6 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 4 0
Йоветич Стеван 3 0
Штарк Никлас 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Тусар Люка 2 0
Боята Дедрик 0 1
Кемпф Марк-Оливер 0 1
Пекарик Петер 1 0
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Дордой Мартон 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
9
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
5
16%
2
22%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
16%
3
33%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
6
19%
1
11%
61-75
7
22%
3
33%
76-90

Пропущено

21
33
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
10%
5
15%
1-15
1
5%
7
21%
16-30
6
29%
5
15%
31-45
5
24%
7
21%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
4
19%
6
18%
76-90

Забито

30
18
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
13%
0
0%
1-15
9
30%
1
6%
16-30
3
10%
4
22%
31-45
3
10%
6
33%
46-60
5
17%
5
28%
61-75
6
20%
2
11%
76-90

Пропущено

24
29
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
13%
7
24%
61-75
7
29%
29%
10
34%
76-90

Забито

62
27
29 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
9
15%
2
7%
1-15
12
19%
1
4%
16-30
8
13%
7
26%
31-45
9
15%
6
22%
46-60
11
18%
6
22%
61-75
13
21%
5
19%
76-90

Пропущено

45
62
21 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
6
13%
5
8%
1-15
5
11%
12
19%
16-30
10
22%
8
13%
31-45
7
16%
11
18%
46-60
6
13%
10
16%
61-75
11
24%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2
Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0
Герта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0
Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 28 20 4 4 81 - 28 64
2. Боруссия Д Заявка 27 18 3 6 67 - 38 57
3. Байер Л 0:0 Заявка 28 14 7 7 66 - 41 49
4. Фрайбург 0:0 Заявка 28 12 10 6 43 - 29 46
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 28 13 6 9 49 - 40 45
6. РБ Лейпциг Заявка 27 13 6 8 57 - 30 45
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум 0:0 Заявка 27 9 6 12 28 - 39 33
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Герта 0:0 Заявка 28 7 6 15 29 - 60 27
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 28 6 9 13 35 - 50 27
16. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
17. Арминия 0:0 Заявка 28 5 11 12 22 - 38 26
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
7. Фрайбург 0:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 14 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Байер Л 0:0 Заявка 14 7 3 4 33 - 20 24
10. Бохум 0:0 Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта 0:0 Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт 0:0 Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия 0:0 Заявка 14 2 8 4 12 - 17 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 9 3 2 39 - 16 30
2. Байер Л 0:0 Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия 0:0 Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 33 9
15. Бохум 0:0 Заявка 14 2 3 9 9 - 25 9
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 14 1 6 7 10 - 22 9
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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Прогнозы 107
Байер Л 96.3% (103)
X 2.8% (3)
Герта 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Герта
1.49
5.00
7.66
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Где смотреть матч Байер Л 0:0 Герта онлайн

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Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Герта

Исход игры
Байер Л
96.3% (103)
Ничья
2.8% (3)
Герта
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (64)
Меньше
38.46% (40)
Обе команды забьют
Да
58.65% (61)
Нет
41.35% (43)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
32.7% (35)
2:0 Байер Л
29.9% (32)
3:1 Байер Л
17.8% (19)
1:0 Байер Л
6.5% (7)
3:0 Байер Л
3.7% (4)
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Байер Л
Герта

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