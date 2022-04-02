Первый тайм

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

13' Шволов Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Беллараби Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Герта

9' Беллараби Карим не смог попасть в створ ударом издали

8' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Герта

2' Аскасибар Сантьяго из команды Герта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

1' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Герта начинает с центра поля