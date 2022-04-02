Германия: Бундеслига 2021-2022
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Каде АнтонНападающий
-
-
Главный тренер: Магат Феликс
История личных встреч
Байер Л
Герта
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
25 матчей
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|20 (1)
|0.74
|Диаби Мусса
|12
|0.44
|Вирц Флориан
|7
|0.26
|Андрих Роберт
|4
|0.15
|Адли Амин
|3
|0.11
|Аларио Лукас
|3
|0.11
|Беллараби Карим
|2
|0.07
|Та Джонатан
|2
|0.07
|Паулиньо Жозе
|2
|0.07
|Фримпонг Жереми
|1
|0.04
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.04
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Амири Надим
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.22
|Рихтер Марко
|5
|0.19
|Бельфодиль Исхак
|3
|0.11
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.11
|Зельке Дейви
|2
|0.07
|Сердар Суат
|2
|0.07
|Дарида Владимир
|1
|0.04
|Маолида Мизиан
|1
|0.04
|Штарк Никлас
|1
|0.04
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.04
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|10
|0
|Диаби Мусса
|8
|1
|Баккер Митчел
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Андрих Роберт
|4
|1
|Та Джонатан
|4
|0
|Инкапье Пьеро
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Адли Амин
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Паласиос Эксекиэль
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|6
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Рихтер Марко
|4
|0
|Йоветич Стеван
|3
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|0
|1
|Пекарик Петер
|1
|0
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
9
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
5
16%
2
22%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
16%
3
33%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
6
19%
1
11%
61-75
7
22%
3
33%
76-90
Пропущено
21
33
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
10%
5
15%
1-15
1
5%
7
21%
16-30
6
29%
5
15%
31-45
5
24%
7
21%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
4
19%
6
18%
76-90
Забито
30
18
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
4
13%
0
0%
1-15
9
30%
1
6%
16-30
3
10%
4
22%
31-45
3
10%
6
33%
46-60
5
17%
5
28%
61-75
6
20%
2
11%
76-90
Пропущено
24
29
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
13%
7
24%
61-75
7
29%
29%
10
34%
76-90
Забито
62
27
29 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
9
15%
2
7%
1-15
12
19%
1
4%
16-30
8
13%
7
26%
31-45
9
15%
6
22%
46-60
11
18%
6
22%
61-75
13
21%
5
19%
76-90
Пропущено
45
62
21 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
6
13%
5
8%
1-15
5
11%
12
19%
16-30
10
22%
8
13%
31-45
7
16%
11
18%
46-60
6
13%
10
16%
61-75
11
24%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2
Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0
Герта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0
Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|28
|20
|4
|4
|81 - 28
|64
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|67 - 38
|57
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|28
|14
|7
|7
|66 - 41
|49
|4.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|28
|12
|10
|6
|43 - 29
|46
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|28
|13
|6
|9
|49 - 40
|45
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|57 - 30
|45
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 39
|33
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|29 - 42
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|28
|7
|6
|15
|29 - 60
|27
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|28
|6
|9
|13
|35 - 50
|27
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|17.
|Арминия
|0:0 Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 38
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|33 - 20
|24
|10.
|Бохум
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|12 - 17
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|39 - 16
|30
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 33
|9
|15.
|Бохум
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 22
|9
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Герта
Исход игры
Байер Л
96.3% (103)
Ничья
2.8% (3)
Герта
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (64)
Меньше
38.46% (40)
Обе команды забьют
Да
58.65% (61)
Нет
41.35% (43)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
32.7% (35)
2:0 Байер Л
29.9% (32)
3:1 Байер Л
17.8% (19)
1:0 Байер Л
6.5% (7)
3:0 Байер Л
3.7% (4)
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