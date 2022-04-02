Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Герта

93' Как он промахнулся? Диаби Мусса имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

90' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

90' Дарида Владимир нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

89' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Удар от ворот произведет Герта

85' Диаби Мусса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Матч возобновлен

84' Азмун Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Игрок команды Герта делает подачу своему товарищу по команде.

81' Азмун Сердар нанес удар головой, но Марсель Лотка спокойно отбил мяч.

79' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Герта

75' Какой промах! Азмун Сердар имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

74' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Тактическая замена. Баккер Митчел уходит с поля и его заменяет Пьеро Инкапье

71' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Шик Патрик нанес удар головой, но Марсель Лотка спокойно отбил мяч.

69' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Герта

68' Шик Патрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Гехтер Линус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

64' Лотка Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Штарк Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Миттельштедт Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хорошую попытку сделал Дарида Владимир . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Плохо сыграл Баккер Митчел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Миттельштедт Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Герта

48' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля