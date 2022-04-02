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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
2:1
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
1:0
35' Гол
Аларио Лукас
2:0
40' Гол
Беллараби Карим
41' Желтая карточка
Боатенг Кевин-Принс
2:1
42' Гол
Дарида Владимир
90'+5

Ход матча

16'
 
Лотка Марсель
Шволов Александер
35'
Аларио Лукас
(Диаби Мусса)
1:0
40'
Беллараби Карим
(Диаби Мусса)
2:0
41'
 
Боатенг Кевин-Принс
42'
2:1
Дарида Владимир
(Миттельштедт Максимилиан)
46'
 
Гехтер Линус
Сердар Суат
64'
 
Рихтер Марко
Штарк Никлас
65'
 
Marten Winkler
Миттельштедт Максимилиан
65'
Паласиос Эксекиэль
Арангис Чарлес
 
65'
Шик Патрик
Аларио Лукас
 
65'
Азмун Сердар
Беллараби Карим
 
73'
Инкапье Пьеро
Баккер Митчел
 
75'
 
Зельке Дейви
Бельфодиль Исхак

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Байер Л 96.3% (103)
X 2.8% (3)
Герта 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
20
Арангис
Чарлес
38
Беллараби
Карим
7
Паулиньо
Жозе
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
17
Миттельштедт
Максимилиан
5
Штарк
Никлас
8
Сердар
Суат
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
14
Бельфодиль
Исхак
Байер Л
4-2-3-1
Герта
4-1-4-1

История личных встреч

Байер Л
Герта

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

25 матчей

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:6
Б
3:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 20 (1) 0.71
Диаби Мусса 12 0.43
Вирц Флориан 7 0.25
Андрих Роберт 4 0.14
Аларио Лукас 4 0.14
Беллараби Карим 3 0.11
Адли Амин 3 0.11
Та Джонатан 2 0.07
Паулиньо Жозе 2 0.07
Фримпонг Жереми 1 0.04
Демирбай Керем 1 (1) 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Амири Надим 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 0.04
Баккер Митчел 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.21
Рихтер Марко 5 0.18
Бельфодиль Исхак 3 0.11
Эккеленкамп Юрген 3 0.11
Дарида Владимир 2 0.07
Зельке Дейви 2 0.07
Сердар Суат 2 0.07
Маолида Мизиан 1 0.04
Штарк Никлас 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Лукебакио Доди 1 (1) 0.04
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Кемпф Марк-Оливер 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 10 0
Диаби Мусса 8 1
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Та Джонатан 4 0
Инкапье Пьеро 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 7 0
Сердар Суат 6 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 4 0
Йоветич Стеван 3 0
Штарк Никлас 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Тусар Люка 2 0
Боята Дедрик 0 1
Кемпф Марк-Оливер 0 1
Пекарик Петер 1 0
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Дордой Мартон 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
10
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 22
5
15%
2
20%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
7
21%
4
40%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
6
18%
1
10%
61-75
7
21%
3
30%
76-90

Пропущено

22
35
10 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
9%
5
14%
1-15
1
5%
7
20%
16-30
7
32%
7
20%
31-45
5
23%
7
20%
46-60
3
14%
3
9%
61-75
4
18%
6
17%
76-90

Забито

30
18
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
4
13%
0
0%
1-15
9
30%
1
6%
16-30
3
10%
4
22%
31-45
3
10%
6
33%
46-60
5
17%
5
28%
61-75
6
20%
2
11%
76-90

Пропущено

24
29
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
5
17%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
13%
7
24%
61-75
7
29%
29%
10
34%
76-90

Забито

64
28
31 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
9
14%
2
7%
1-15
12
19%
1
4%
16-30
10
16%
8
29%
31-45
9
14%
6
21%
46-60
11
17%
6
21%
61-75
13
20%
5
18%
76-90

Пропущено

46
64
22 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
6
13%
5
8%
1-15
5
11%
12
19%
16-30
11
24%
10
16%
31-45
7
15%
11
17%
46-60
6
13%
10
16%
61-75
11
24%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2
Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0
Герта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Герта - Хоффенхайм 3:0 Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0
Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 21 3 4 85 - 29 66
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 28 18 3 7 67 - 40 57
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 28 14 6 8 59 - 30 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Штуттгарт Заявка 28 6 9 13 36 - 51 27
15. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 28 5 11 12 23 - 39 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 11 0 3 40 - 20 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 15 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
13. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
14. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
15. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
16. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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Прогнозы 107
Байер Л 96.3% (103)
X 2.8% (3)
Герта 0.9% (1)
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Где смотреть матч Байер Л 2:1 Герта онлайн

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Прогнозы на матч Байер Л 2:1 Герта

Исход игры
Байер Л
96.3% (103)
Ничья
2.8% (3)
Герта
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (64)
Меньше
38.46% (40)
Обе команды забьют
Да
58.65% (61)
Нет
41.35% (43)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
32.7% (35)
2:0 Байер Л
29.9% (32)
3:1 Байер Л
17.8% (19)
1:0 Байер Л
6.5% (7)
3:0 Байер Л
3.7% (4)
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