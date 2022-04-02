  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
1:2
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
0:1
28' Гол
Асано Такума
45' Желтая карточка
Акпогума Кевин
51' Желтая карточка
Раум Давид
1:1
54' Гол
Раум Давид
1:2
59' Гол
Асано Такума
63' Желтая карточка
Стафилидис Костас
80' Желтая карточка
Лайч Максим
90' Желтая карточка
Фогт Кевин
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Асано Такума
(Риман Мануэль)
45'
Акпогума Кевин
 
46'
Ричардс Крис
Акпогума Кевин
 
46'
Рюттер Жоржиньо
Кадержабек Павел
 
51'
Раум Давид
 
54'
Раум Давид
(Крамарич Андрей)
1:1
59'
1:2
Асано Такума
61'
 
Хольтманн Геррит
Пантович Милош
63'
 
Стафилидис Костас
71'
Гайгер Деннис
Штиллер Анджело
 
74'
 
Патрик Остерхаге
Стафилидис Костас
80'
 
Лайч Максим
84'
Ларсен Якоб-Бруун
Бебу Ила
 
84'
Руди Себастьян
Самассеку Диади
 
88'
 
Бокхорн Эберт
Гамбоа Кристиан
88'
 
Бонга Тарсис
Асано Такума
90'
Фогт Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 105
Хоффенхайм 95.2% (100)
X 3.8% (4)
Бохум 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
18
Самассеку
Диади
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
16
Стафилидис
Костас
27
Пантович
Милош
20
Реджбекай
Элвис
10
Асано
Такума
40
Полтер
Себастьян
Хоффенхайм
3-4-1-2
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Бохум

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:0
ТМС
1:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
0:2
Б
1:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.25
Рюттер Жоржиньо 6 0.21
Баумгартнер Кристоф 6 0.21
Крамарич Андрей 4 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.14
Раум Давид 3 0.11
Даббур Мунас 3 0.11
Акпогума Кевин 2 0.07
Гайгер Деннис 2 0.07
Руди Себастьян 2 0.07
Самассеку Диади 2 0.07
Пош Штефан 2 0.07
Кадержабек Павел 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Хюбнер Беньямин 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Фогт Кевин 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 8 (1) 0.3
Хольтманн Геррит 4 0.15
Асано Такума 3 0.11
Пантович Милош 3 0.11
Цоллер Симон 2 0.07
Лосилья Антони 2 0.07
Блум Данни 2 0.07
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Лайч Максим 1 0.04
Стафилидис Костас 0 0
Риман Мануэль 0 0
Патрик Остерхаге 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Фогт Кевин 5 0
Акпогума Кевин 5 0
Самассеку Диади 5 0
Раум Давид 5 0
Даббур Мунас 4 0
Баумгартнер Кристоф 4 0
Пош Штефан 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 6 0
Гамбоа Кристиан 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Белла-Котчап Армель 5 0
Данило Соарес 4 0
Лосилья Антони 3 0
Стафилидис Костас 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Пантович Милош 2 0
Лайч Максим 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Асано Такума 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Лабропулос Василис 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
14
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
3
21%
16-30
7
23%
3
21%
31-45
5
17%
4
29%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
23%
4
29%
76-90

Пропущено

15
23
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
27%
2
9%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
4
27%
5
22%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
1
7%
5
22%
76-90

Забито

20
20
4 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
5%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
25%
5
25%
61-75
10
50%
3
15%
76-90

Пропущено

27
11
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
7
26%
1
9%
16-30
3
11%
4
36%
31-45
3
11%
1
9%
46-60
7
26%
1
9%
61-75
7
26%
3
27%
76-90

Забито

50
34
18 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
3
6%
2
6%
1-15
5
10%
5
15%
16-30
10
20%
8
24%
31-45
6
12%
7
21%
46-60
9
18%
5
15%
61-75
17
34%
7
21%
76-90

Пропущено

42
34
19 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
4
10%
3
9%
1-15
10
24%
5
15%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
7
17%
6
18%
46-60
8
19%
6
18%
61-75
8
19%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1
Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1
Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 21 3 4 85 - 29 66
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 28 18 3 7 67 - 40 57
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 28 14 6 8 59 - 30 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Штуттгарт Заявка 28 6 9 13 36 - 51 27
15. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 28 5 11 12 23 - 39 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 11 0 3 40 - 20 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 15 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
13. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
14. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
15. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
16. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Хоффенхайм 95.2% (100)
X 3.8% (4)
Бохум 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Хоффенхайм 1:2 Бохум онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Бохум

Исход игры
Хоффенхайм
95.2% (100)
Ничья
3.8% (4)
Бохум
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.58% (63)
Меньше
39.42% (41)
Обе команды забьют
Да
61.54% (64)
Нет
38.46% (40)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
47.6% (50)
2:0 Хоффенхайм
19% (20)
1:0 Хоффенхайм
16.2% (17)
3:1 Хоффенхайм
4.8% (5)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:0 Хоффенхайм
1.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 