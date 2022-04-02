Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Бохум вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

95' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Как он промахнулся? Бонга Тарсис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

95' Отличные скиллы показывает Бонга Тарсис , обводя своих соперников

94' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Фогт Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Хольтманн Геррит из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

88' Асано Такума из команды Бохум сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

87' Гамбоа Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гамбоа Кристиан из команды Бохум

87' Рюттер Жоржиньо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

85' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Бебу Ила из команды Хоффенхайм делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

83' Игрок Бебу Ила из команды Хоффенхайм неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

83' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Полтер Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Раум Давид пробил со штрафного прямо в стенку

80' Лайч Максим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Хорошую попытку сделал Реджбекай Элвис . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бауманн Оливер из команды Хоффенхайм

78' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Мануэль Риманн отбил мяч на угловой после удара Крамарич Андрей из штрафной площади.

77' Бохум выполняет удар от ворот.

76' Бебу Ила оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

75' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Стафилидис Костас уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге

73' Асано Такума из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Бохум выполняет удар от ворот.

71' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' О, нет. Из многообещающей позиции Хольтманн Геррит из команды Бохум наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

69' Рюттер Жоржиньо пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

68' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

67' Отличный пас сделал Лосилья Антони из команды Бохум . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

67' Бебу Ила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Ричардс Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Стафилидис Костас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Г О О О О Л - Асано Такума забивает ударом с правой ноги!

59' ШАНС! Асано Такума вышел один на один с голкипером...

59' Игрок Рюттер Жоржиньо из команды Хоффенхайм неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

58' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Бебу Ила из команды Хоффенхайм делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ричардс Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Команда Хоффенхайм сравняла счет! Игра продолжается!

54' Г О О О О Л - Раум Давид забивает с левой ноги!

52' Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Раум Давид получает желтую карточку за неспортивное поведение

51' Крамарич Андрей имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

51' ШАНС! Крамарич Андрей вышел один на один с голкипером...

49' Бохум выполняет удар от ворот.

48' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бохум выполняет удар от ворот.

46' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля