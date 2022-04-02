Германия: Бундеслига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
0:1
28' ГолАсано Такума
45' Желтая карточкаАкпогума Кевин
51' Желтая карточкаРаум Давид
1:1
54' ГолРаум Давид
1:2
59' ГолАсано Такума
63' Желтая карточкаСтафилидис Костас
80' Желтая карточкаЛайч Максим
90' Желтая карточкаФогт Кевин
Ход матча
28'
0:1
45'
51'
54'
1:1
59'
1:2
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
24 Че ДжастинЗащитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
32 Бонга ТарсисПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Бохум
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.25
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.21
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.21
|Крамарич Андрей
|4
|0.14
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.14
|Раум Давид
|3
|0.11
|Даббур Мунас
|3
|0.11
|Акпогума Кевин
|2
|0.07
|Гайгер Деннис
|2
|0.07
|Руди Себастьян
|2
|0.07
|Самассеку Диади
|2
|0.07
|Пош Штефан
|2
|0.07
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Ричардс Крис
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.04
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Фогт Кевин
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|8 (1)
|0.3
|Хольтманн Геррит
|4
|0.15
|Асано Такума
|3
|0.11
|Пантович Милош
|3
|0.11
|Цоллер Симон
|2
|0.07
|Лосилья Антони
|2
|0.07
|Блум Данни
|2
|0.07
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1 (1)
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.04
|Лайч Максим
|1
|0.04
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Риман Мануэль
|0
|0
|Патрик Остерхаге
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Гайгер Деннис
|6
|0
|Руди Себастьян
|5
|0
|Фогт Кевин
|5
|0
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Самассеку Диади
|5
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Даббур Мунас
|4
|0
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0
|Пош Штефан
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Хюбнер Беньямин
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Белла-Котчап Армель
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Стафилидис Костас
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Лайч Максим
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
14
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
2
7%
0
0%
1-15
5
17%
3
21%
16-30
7
23%
3
21%
31-45
5
17%
4
29%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
23%
4
29%
76-90
Пропущено
15
23
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
27%
2
9%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
4
27%
5
22%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
1
7%
5
22%
76-90
Забито
20
20
4 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
5%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
25%
5
25%
61-75
10
50%
3
15%
76-90
Пропущено
27
11
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
7
26%
1
9%
16-30
3
11%
4
36%
31-45
3
11%
1
9%
46-60
7
26%
1
9%
61-75
7
26%
3
27%
76-90
Забито
50
34
18 В 1-м тайме 15
32 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
3
6%
2
6%
1-15
5
10%
5
15%
16-30
10
20%
8
24%
31-45
6
12%
7
21%
46-60
9
18%
5
15%
61-75
17
34%
7
21%
76-90
Пропущено
42
34
19 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
4
10%
3
9%
1-15
10
24%
5
15%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
7
17%
6
18%
46-60
8
19%
6
18%
61-75
8
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1
Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1
Бохум
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|85 - 29
|66
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|28
|18
|3
|7
|67 - 40
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|28
|14
|6
|8
|59 - 30
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|29 - 42
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|36 - 51
|27
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 39
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|14
|11
|0
|3
|40 - 20
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 15
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Бохум
Исход игры
Хоффенхайм
95.2% (100)
Ничья
3.8% (4)
Бохум
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.58% (63)
Меньше
39.42% (41)
Обе команды забьют
Да
61.54% (64)
Нет
38.46% (40)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
47.6% (50)
2:0 Хоффенхайм
19% (20)
1:0 Хоффенхайм
16.2% (17)
3:1 Хоффенхайм
4.8% (5)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:0 Хоффенхайм
1.9% (2)
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