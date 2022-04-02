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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 34'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
21' Гол
Лаймер Конрад
0:2
30' Гол
Лаймер Конрад
34'

Ход матча

21'
0:1
Лаймер Конрад
(Нкунку Кристофер)
30'
0:2
Лаймер Конрад

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 114
Боруссия Д 72.8% (83)
X 21.1% (24)
РБ Лейпциг 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
РБ Лейпциг
2.43
3.90
3.18
Все Коэффициенты
Новости
1
Кобель
Грегор
23
Джан
Эмре
15
Хуммельс
Матс
16
Аканджи
Мануэль
13
Геррейро
Рафаэль
28
Витсель
Аксель
22
Беллингхем
Джуд
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
39
Вольф
Мариус
9
Холанн
Эрлинг
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
Боруссия Д
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-4-1-2

История личных встреч

Боруссия Д
РБ Лейпциг

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:1
К
1:4
Б
3:2
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.57
Ройс Марко 9 0.32
Брандт Юлиан 5 0.18
Мален Дониэлл 4 0.14
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.14
Азар Торган 4 0.14
Беллингхем Джуд 3 0.11
Вольф Мариус 3 0.11
Тиггес Штеффен 3 0.11
Джан Эмре 3 (3) 0.11
Мёнье Тома 2 0.07
Дауд Махмуд 2 0.07
Джованни Рейна 2 0.07
Хуммельс Матс 1 0.04
Витсель Аксель 1 0.04
Мукоко Юссуфа 1 0.04
Шульц Нико 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 15 (1) 0.54
Андре Силва 10 (3) 0.36
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.18
Поульсен Юссуф 5 0.18
Собослаи Доминик 4 0.14
Хенрихс Бенджамин 3 0.11
Лаймер Конрад 3 0.11
Айдара Амаду 3 0.11
Анхелиньо Хосе 2 0.07
Ольмо Дани 2 0.07
Гвардиол Йошко 2 0.07
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 6 1
Беллингхем Джуд 7 0
Хуммельс Матс 4 0
Витсель Аксель 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Джан Эмре 3 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Розе Марко 1 1
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Симакан Мохамед 4 0
Кампль Кевин 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
23
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
6
15%
2
9%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
6
15%
5
22%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
6
15%
6
26%
61-75
10
25%
3
13%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
5
36%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Забито

25
35
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
4
16%
10
29%
46-60
4
16%
8
23%
61-75
7
28%
8
23%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
18%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
5
23%
5
33%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Забито

65
58
28 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 14
2 Не забивали 5
8
12%
2
3%
1-15
8
12%
10
17%
16-30
12
18%
8
14%
31-45
10
15%
13
22%
46-60
10
15%
14
24%
61-75
17
26%
11
19%
76-90

Пропущено

40
29
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
13%
6
21%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
7
18%
4
14%
31-45
8
20%
9
31%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
9
23%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 21 3 4 85 - 29 66
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 28 18 3 7 67 - 40 57
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 28 14 6 8 59 - 30 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Штуттгарт Заявка 28 6 9 13 36 - 51 27
15. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 28 5 11 12 23 - 39 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 11 0 3 40 - 20 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д 0:2 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг 2:0 Заявка 14 5 4 5 24 - 15 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
13. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
14. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
15. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
16. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 33'
    Навесы игроков "РБ" нейтрализует оборона "БВБ".
  • Фол, нарушение
    32'
    Разозлённый Витсель сфолил на Нкунку!
  • 30'
    С ума сходят игроки "БВБ", не понимая, что происходит.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ забивает Лаймер! Дубль офоормляет игрок "РБ" классным ударом с линии штрафной! 0:2!
  • Травма, повреждение
    28'
    Вообще не осторожно играет Анхелиньо, из-за чего травму лица получает Витсель. Помощь ему уже оказывают.
  • Опасный момент
    27'
    Вновь был момент у Холанда, но на сей раз вновь выручил команду Гулачи!
  • 26'
    Подача ни к чему не привела, зато в контрнаступление пошёл "РБ". Правда, оно тоже было прервано.
  • 25'
    Великолепно вышла через пас дортмундская "Боруссия" в атаку, но был сбит один из её игроков до штрафной. Стандарт будет исполнять Ройс.
  • Фол, нарушение
    24'
    Вновь фолит Кевин Кампль! На этот раз досталось бедному Витселю.
  • 23'
    Заброс на Холанда оказался неудачным, ведь защита легко с ним справилась.
  • 22'
    Стоит отметить, что "Боруссия" контролирует мяч 66% времени матча.
  • 21'
    Классную голевую передачу отдал, кстати, новоиспечённый дебютант сборной Франции Нкунку!
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ забивает "РБ". Постарался Кохрад Лаймер и забил классный гол! Раскроется ещё больше теперь игра!
  • 19'
    Удар Герейру со штрафного парирует Гулачи без каких-то видимых проблем.
  • Фол, нарушение
    18'
    Прямо-таки сбивает Кампль Ройса, не давая тому разбежаться.
  • 17'
    Успокоилась игра. Видимо, игроки обеих команд тоже переживают за остановленную трансляцию на Матч ТВ.
  • 16'
    После удара Беллингема мяч переходит к игрокам "РБ".
  • 15'
    После этого наступления нужно перевести дух и проконтролировать мяч дортмундцам.
  • 14'
    Два раза подряд заблокированы удары Герейру! Держится оборона гостей!
  • 13'
    Подача Торгана Азара оказалась не очень успешной.
  • 12'
    Как же так? Получил мяч Холанд в центре штрафной, нанёс удар низом, но мяч пролетел совсем рядом со штангой!
  • Фол, нарушение
    11'
    Азар уже получил пространство на правом фланге атаки, но ранее сфолил Вольф.
  • 10'
    Вновь идёт заброс на Вольфа, но на этот раз вингер не добирается до мяча.
  • 9'
    Пытался взять мяч под контроль "РБ", но эту попытку прерывает полузащита "БВБ".
  • 8'
    Всё ещё давит команда Розе на ворота Гулачи.
  • Опасный момент
    7'
    Вот это момент был у Ройса! Вывел его 1 на 1 пасом Хуммельс, но капитан команды решил отдать на Холланда. Пас получился плохим.
  • 6'
    Подачу Ройса со штрафного прерывает Гвардиол.
  • Офсайд
    5'
    Классно вырвался 1 на 1 Андре Силва, но не сумел реализовать момент. Ещё и в офсайд попал!
  • 5'
    Очень хорошо контролируют мяч дортумндцы.
  • 4'
    Активничает Тедеско. Кажется, что он аналогично готов побежать в прессинг.
  • 3'
    Очень высокий темп игры разбавляет Гулачи долгим вводом мяча в игру.
  • 2'
    Отвечают контратакой Холланд и компания, но Гвардиол справляется.
  • 1'
    Сразу же бегут в наступление игроки "Лейпцига"!
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм игры стартовал! Полный стадион уже гонит команду вперёд!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Боруссия Д 0:2 РБ Лейпциг онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:2 РБ Лейпциг

Исход игры
Боруссия Д
72.8% (83)
Ничья
21.1% (24)
РБ Лейпциг
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.31% (81)
Меньше
25.69% (28)
Обе команды забьют
Да
89.91% (98)
Нет
10.09% (11)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
50.9% (58)
1:1 Ничья
15.8% (18)
3:2 Боруссия Д
11.4% (13)
1:0 Боруссия Д
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:0 Боруссия Д
2.6% (3)
0:1 РБ Лейпциг
1.8% (2)
1:2 РБ Лейпциг
1.8% (2)
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РБ Лейпциг

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