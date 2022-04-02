Германия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Первый тайм: 34'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
0:1
21' ГолЛаймер Конрад
0:2
30' ГолЛаймер Конрад
Ход матча
21'
30'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
23
Джан
Эмре
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
39
Вольф
Мариус
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
РБ Лейпциг
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.57
|Ройс Марко
|9
|0.32
|Брандт Юлиан
|5
|0.18
|Мален Дониэлл
|4
|0.14
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.14
|Азар Торган
|4
|0.14
|Беллингхем Джуд
|3
|0.11
|Вольф Мариус
|3
|0.11
|Тиггес Штеффен
|3
|0.11
|Джан Эмре
|3 (3)
|0.11
|Мёнье Тома
|2
|0.07
|Дауд Махмуд
|2
|0.07
|Джованни Рейна
|2
|0.07
|Хуммельс Матс
|1
|0.04
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.04
|Шульц Нико
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|15 (1)
|0.54
|Андре Силва
|10 (3)
|0.36
|Форсберг Эмиль
|5 (3)
|0.18
|Поульсен Юссуф
|5
|0.18
|Собослаи Доминик
|4
|0.14
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.11
|Лаймер Конрад
|3
|0.11
|Айдара Амаду
|3
|0.11
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.07
|Ольмо Дани
|2
|0.07
|Гвардиол Йошко
|2
|0.07
|Орбан Вилли
|1
|0.04
|Мукиэле Норди
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Беллингхем Джуд
|7
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Витсель Аксель
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Вольф Мариус
|4
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|5
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
40
23
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
6
15%
2
9%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
6
15%
5
22%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
6
15%
6
26%
61-75
10
25%
3
13%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
5
36%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
2
14%
76-90
Забито
25
35
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
4
16%
10
29%
46-60
4
16%
8
23%
61-75
7
28%
8
23%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
18%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
5
23%
5
33%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Забито
65
58
28 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 14
2 Не забивали 5
8
12%
2
3%
1-15
8
12%
10
17%
16-30
12
18%
8
14%
31-45
10
15%
13
22%
46-60
10
15%
14
24%
61-75
17
26%
11
19%
76-90
Пропущено
40
29
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
13%
6
21%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
7
18%
4
14%
31-45
8
20%
9
31%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
9
23%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|85 - 29
|66
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|28
|18
|3
|7
|67 - 40
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|28
|14
|6
|8
|59 - 30
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|29 - 42
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|36 - 51
|27
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 39
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|14
|11
|0
|3
|40 - 20
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|24 - 15
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:2 РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия Д
72.8% (83)
Ничья
21.1% (24)
РБ Лейпциг
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
74.31% (81)
Меньше
25.69% (28)
Обе команды забьют
Да
89.91% (98)
Нет
10.09% (11)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
50.9% (58)
1:1 Ничья
15.8% (18)
3:2 Боруссия Д
11.4% (13)
1:0 Боруссия Д
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:0 Боруссия Д
2.6% (3)
0:1 РБ Лейпциг
1.8% (2)
1:2 РБ Лейпциг
1.8% (2)
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