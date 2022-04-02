Вообще не осторожно играет Анхелиньо, из-за чего травму лица получает Витсель. Помощь ему уже оказывают.

С ума сходят игроки "БВБ", не понимая, что происходит.

27' Вновь был момент у Холанда, но на сей раз вновь выручил команду Гулачи!

26' Подача ни к чему не привела, зато в контрнаступление пошёл "РБ". Правда, оно тоже было прервано.

25' Великолепно вышла через пас дортмундская "Боруссия" в атаку, но был сбит один из её игроков до штрафной. Стандарт будет исполнять Ройс.

24' Вновь фолит Кевин Кампль! На этот раз досталось бедному Витселю.

23' Заброс на Холанда оказался неудачным, ведь защита легко с ним справилась.

22' Стоит отметить, что "Боруссия" контролирует мяч 66% времени матча.

21' Классную голевую передачу отдал, кстати, новоиспечённый дебютант сборной Франции Нкунку!

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ забивает "РБ". Постарался Кохрад Лаймер и забил классный гол! Раскроется ещё больше теперь игра!

19' Удар Герейру со штрафного парирует Гулачи без каких-то видимых проблем.

18' Прямо-таки сбивает Кампль Ройса, не давая тому разбежаться.

17' Успокоилась игра. Видимо, игроки обеих команд тоже переживают за остановленную трансляцию на Матч ТВ.

16' После удара Беллингема мяч переходит к игрокам "РБ".

15' После этого наступления нужно перевести дух и проконтролировать мяч дортмундцам.

14' Два раза подряд заблокированы удары Герейру! Держится оборона гостей!

13' Подача Торгана Азара оказалась не очень успешной.

12' Как же так? Получил мяч Холанд в центре штрафной, нанёс удар низом, но мяч пролетел совсем рядом со штангой!

11' Азар уже получил пространство на правом фланге атаки, но ранее сфолил Вольф.

10' Вновь идёт заброс на Вольфа, но на этот раз вингер не добирается до мяча.

9' Пытался взять мяч под контроль "РБ", но эту попытку прерывает полузащита "БВБ".

8' Всё ещё давит команда Розе на ворота Гулачи.

7' Вот это момент был у Ройса! Вывел его 1 на 1 пасом Хуммельс, но капитан команды решил отдать на Холланда. Пас получился плохим.

6' Подачу Ройса со штрафного прерывает Гвардиол.

5' Классно вырвался 1 на 1 Андре Силва, но не сумел реализовать момент. Ещё и в офсайд попал!

5' Очень хорошо контролируют мяч дортумндцы.

4' Активничает Тедеско. Кажется, что он аналогично готов побежать в прессинг.

3' Очень высокий темп игры разбавляет Гулачи долгим вводом мяча в игру.

2' Отвечают контратакой Холланд и компания, но Гвардиол справляется.

1' Сразу же бегут в наступление игроки "Лейпцига"!