Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
РБ Лейпциг
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.59
|Ройс Марко
|9
|0.33
|Брандт Юлиан
|5
|0.19
|Мален Дониэлл
|4
|0.15
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.15
|Азар Торган
|4
|0.15
|Беллингхем Джуд
|3
|0.11
|Вольф Мариус
|3
|0.11
|Тиггес Штеффен
|3
|0.11
|Джан Эмре
|3 (3)
|0.11
|Мёнье Тома
|2
|0.07
|Дауд Махмуд
|2
|0.07
|Джованни Рейна
|2
|0.07
|Хуммельс Матс
|1
|0.04
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.04
|Шульц Нико
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|15 (1)
|0.56
|Андре Силва
|10 (3)
|0.37
|Форсберг Эмиль
|5 (3)
|0.19
|Поульсен Юссуф
|5
|0.19
|Собослаи Доминик
|4
|0.15
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.11
|Айдара Амаду
|3
|0.11
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.07
|Ольмо Дани
|2
|0.07
|Лаймер Конрад
|2
|0.07
|Гвардиол Йошко
|2
|0.07
|Орбан Вилли
|1
|0.04
|Мукиэле Норди
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Беллингхем Джуд
|7
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Витсель Аксель
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Вольф Мариус
|4
|0
|Джан Эмре
|3
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|5
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
40
23
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
6
15%
2
9%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
6
15%
5
22%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
6
15%
6
26%
61-75
10
25%
3
13%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
5
36%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
2
14%
76-90
Забито
25
35
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
4
16%
10
29%
46-60
4
16%
8
23%
61-75
7
28%
8
23%
76-90
Пропущено
22
15
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
18%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
5
23%
5
33%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Забито
65
58
28 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 14
2 Не забивали 5
8
12%
2
3%
1-15
8
12%
10
17%
16-30
12
18%
8
14%
31-45
10
15%
13
22%
46-60
10
15%
14
24%
61-75
17
26%
11
19%
76-90
Пропущено
40
29
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
13%
6
21%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
7
18%
4
14%
31-45
8
20%
9
31%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
9
23%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|81 - 28
|63
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|67 - 38
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|66 - 41
|48
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|57 - 30
|45
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 29
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|49 - 40
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 40
|40
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|39 - 38
|38
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 38
|38
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 39
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|29 - 42
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|15.
|Герта
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 60
|26
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|22 - 38
|25
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|24 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|7.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия Д - РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия Д
81.4% (35)
Ничья
16.3% (7)
РБ Лейпциг
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
81.4% (35)
Меньше
18.6% (8)
Обе команды забьют
Да
95.35% (41)
Нет
4.65% (2)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
60.5% (26)
3:2 Боруссия Д
16.3% (7)
1:1 Ничья
14% (6)
1:0 Боруссия Д
4.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!