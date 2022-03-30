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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг

История личных встреч

Боруссия Д
РБ Лейпциг

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:1
К
1:4
Б
3:2
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.59
Ройс Марко 9 0.33
Брандт Юлиан 5 0.19
Мален Дониэлл 4 0.15
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.15
Азар Торган 4 0.15
Беллингхем Джуд 3 0.11
Вольф Мариус 3 0.11
Тиггес Штеффен 3 0.11
Джан Эмре 3 (3) 0.11
Мёнье Тома 2 0.07
Дауд Махмуд 2 0.07
Джованни Рейна 2 0.07
Хуммельс Матс 1 0.04
Витсель Аксель 1 0.04
Мукоко Юссуфа 1 0.04
Шульц Нико 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 15 (1) 0.56
Андре Силва 10 (3) 0.37
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.19
Поульсен Юссуф 5 0.19
Собослаи Доминик 4 0.15
Хенрихс Бенджамин 3 0.11
Айдара Амаду 3 0.11
Анхелиньо Хосе 2 0.07
Ольмо Дани 2 0.07
Лаймер Конрад 2 0.07
Гвардиол Йошко 2 0.07
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 6 1
Беллингхем Джуд 7 0
Хуммельс Матс 4 0
Витсель Аксель 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Джан Эмре 3 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Розе Марко 1 1
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Симакан Мохамед 4 0
Кампль Кевин 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
23
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
6
15%
2
9%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
6
15%
5
22%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
6
15%
6
26%
61-75
10
25%
3
13%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
6%
5
36%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Забито

25
35
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
6
17%
16-30
6
24%
3
9%
31-45
4
16%
10
29%
46-60
4
16%
8
23%
61-75
7
28%
8
23%
76-90

Пропущено

22
15
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
18%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
23%
3
20%
31-45
5
23%
5
33%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Забито

65
58
28 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 38
20 Забивали первыми 14
2 Не забивали 5
8
12%
2
3%
1-15
8
12%
10
17%
16-30
12
18%
8
14%
31-45
10
15%
13
22%
46-60
10
15%
14
24%
61-75
17
26%
11
19%
76-90

Пропущено

40
29
17 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
13%
6
21%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
7
18%
4
14%
31-45
8
20%
9
31%
46-60
6
15%
4
14%
61-75
9
23%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 3 4 81 - 28 63
2. Боруссия Д Заявка 27 18 3 6 67 - 38 57
3. Байер Л Заявка 27 14 6 7 66 - 41 48
4. РБ Лейпциг Заявка 27 13 6 8 57 - 30 45
5. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
6. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
7. Кёльн Заявка 27 10 10 7 38 - 40 40
8. Айнтрахт Фр Заявка 27 10 8 9 39 - 38 38
9. Унион Берлин Заявка 27 10 8 9 33 - 38 38
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
7. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
8. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 17 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Боруссия Д 81.4% (35)
    X 16.3% (7)
    РБ Лейпциг 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    РБ Лейпциг
    2.44
    3.90
    2.97
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Боруссия Д
    81.4% (35)
    Ничья
    16.3% (7)
    РБ Лейпциг
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.4% (35)
    Меньше
    18.6% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    95.35% (41)
    Нет
    4.65% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    60.5% (26)
    3:2 Боруссия Д
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    1:0 Боруссия Д
    4.7% (2)
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    Боруссия Д
    РБ Лейпциг

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