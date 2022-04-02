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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
0:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Грасcхоппер
0'
11' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
0:0
28' Не забитый пенальти
Маркезано Антонио
0:1
50' Гол
Giotto Morandi
57' Желтая карточка
Dominik Schmid2
57' Желтая карточка
Сене Кали
57' Желтая карточка
Джемаили Блерим
75'

Ход матча

11'
Боранияшевич Никола
 
28'
Маркезано Антонио
0:0
50'
0:1
Giotto Morandi
(Francis Momoh)
57'
 
Dominik Schmid2
57'
 
Сене Кали
57'
Джемаили Блерим
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 12
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Грасcхоппер
1.83
4.00
4.70
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
28
Метс
Кароль
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
20
Думбия
Усман
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
18
Крамер
Блаж
22
Ньонто
Вильфред
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
22
Giotto
Morandi
17
Сене
Кали
59
Francis
Momoh
Цюрих
3-4-1-2
Грасcхоппер
3-4-2-1

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

32.1%
53.6%
14.3%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.3%
14.3%
25 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

48 матчей

52.1%
16.7%
31.2%
25 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.8%
47.9%
33.3%
9 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

52.1%
18.8%
29.1%
25 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 14 (1) 0.5
Маркезано Антонио 12 (5) 0.43
Ньонто Вильфред 9 0.32
Герреро Адрия 4 0.14
Крамер Блаж 4 0.14
Тосин Айегун 3 0.11
Боранияшевич Никола 3 0.11
Крюезиу Мирлинд 3 0.11
Гогия Акакий 2 0.07
Rodrigo Pollero 2 0.07
Джемаили Блерим 1 0.04
Чорич Анте 1 0.04
Lindrit Kamberi 1 0.04
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Метс Кароль 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 0.36
Кавабэ Хаяо 6 0.21
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.18
Марграйттер Георг 4 0.14
Герц Кристиан 3 0.11
Болла Бендегуз 3 0.11
Кампана Леонардо 3 (2) 0.11
Francis Momoh 2 0.07
Djibril Diani 2 0.07
Dominik Schmid2 1 0.04
Пушич Петар 1 0.04
Allan Arigoni 1 0.04
Giotto Morandi 1 0.04
Гомеш Тоти 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 8 0
Ньонто Вильфред 7 0
Джемаили Блерим 6 0
Алити Фидан 6 0
Красничи Бледиан 4 1
Герреро Адрия 5 0
Боранияшевич Никола 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Чорич Анте 3 0
Думбия Усман 3 0
Крамер Блаж 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герц Кристиан 7 0
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Сене Кали 6 0
Кавабэ Хаяо 5 0
Лоосли Ноа 4 0
Allan Arigoni 4 0
Djibril Diani 4 0
Dominik Schmid2 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Леняни Эрмир 3 0
Да Силва Нуну 3 0
Пушич Петар 3 0
Жордау Бруну 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Francis Momoh 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
9
27%
2
10%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
1
3%
4
20%
31-45
4
12%
5
25%
46-60
6
18%
4
20%
61-75
10
30%
4
20%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
5
33%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Забито

28
26
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
7
27%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
3
11%
6
23%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
32%
5
19%
61-75
4
21%
9
33%
76-90

Забито

61
46
27 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
13
21%
4
9%
1-15
7
11%
8
17%
16-30
7
11%
10
22%
31-45
7
11%
11
24%
46-60
11
18%
5
11%
61-75
16
26%
8
17%
76-90

Пропущено

34
42
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
4
12%
7
17%
1-15
4
12%
4
10%
16-30
9
26%
5
12%
31-45
3
9%
7
17%
46-60
7
21%
6
14%
61-75
7
21%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2
Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:1 28 19 5 4 61 - 35 62
2. Базель 27 13 11 3 60 - 33 50
3. Янг Бойз 27 12 9 6 60 - 36 45
4. Лугано 27 14 3 10 37 - 35 45
5. Серветт 27 11 5 11 42 - 47 38
6. Санкт-Галлен 27 10 7 10 48 - 49 37
7. Грасcхоппер 1:0 28 7 9 12 43 - 46 30
8. Сьон 27 8 6 13 34 - 49 30
9. Люцерн 27 4 10 13 30 - 50 22
10. Лозанна-Спорт 27 2 7 18 23 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:1 14 10 2 2 33 - 16 32
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Лугано 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Серветт 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
8. Грасcхоппер 1:0 14 3 5 6 25 - 28 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:1 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Грасcхоппер 1:0 14 4 4 6 18 - 18 16
7. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 9 - 24 6
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Джемаили Блерим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    57'
    Сене Кали получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    57'
    Dominik Schmid получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Giotto Morandi бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Маркезано Антонио пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    11'
    Боранияшевич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Грасcхоппер
1.83
4.00
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 0:1 Грасcхоппер онлайн

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