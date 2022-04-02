Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Летцигрунд
11' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
0:0
28' Не забитый пенальтиМаркезано Антонио
0:1
50' ГолGiotto Morandi
57' Желтая карточкаDominik Schmid2
57' Желтая карточкаСене Кали
57' Желтая карточкаДжемаили Блерим
Ход матча
28'
50'
0:1
57'
57'
57'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 12
-
54 Владение мячом, % 46
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
20
Думбия
Усман
18
Крамер
Блаж
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сене КалиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
-
29 Чжон Сан БинНападающий
-
58 Dion Kacuri
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Цюрих
Грасcхоппер
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
32.1%
53.6%
14.3%
9 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.3%
14.3%
25 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
48 матчей
52.1%
16.7%
31.2%
25 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.8%
47.9%
33.3%
9 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
52.1%
18.8%
29.1%
25 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|14 (1)
|0.5
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|0.43
|Ньонто Вильфред
|9
|0.32
|Герреро Адрия
|4
|0.14
|Крамер Блаж
|4
|0.14
|Тосин Айегун
|3
|0.11
|Боранияшевич Никола
|3
|0.11
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.11
|Гогия Акакий
|2
|0.07
|Rodrigo Pollero
|2
|0.07
|Джемаили Блерим
|1
|0.04
|Чорич Анте
|1
|0.04
|Lindrit Kamberi
|1
|0.04
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Метс Кароль
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10
|0.36
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.21
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.18
|Марграйттер Георг
|4
|0.14
|Герц Кристиан
|3
|0.11
|Болла Бендегуз
|3
|0.11
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.11
|Francis Momoh
|2
|0.07
|Djibril Diani
|2
|0.07
|Dominik Schmid2
|1
|0.04
|Пушич Петар
|1
|0.04
|Allan Arigoni
|1
|0.04
|Giotto Morandi
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|1
|0.04
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|8
|0
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Джемаили Блерим
|6
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Герреро Адрия
|5
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Чорич Анте
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герц Кристиан
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Сене Кали
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|5
|0
|Лоосли Ноа
|4
|0
|Allan Arigoni
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Dominik Schmid2
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Леняни Эрмир
|3
|0
|Да Силва Нуну
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
20
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
9
27%
2
10%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
1
3%
4
20%
31-45
4
12%
5
25%
46-60
6
18%
4
20%
61-75
10
30%
4
20%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
20%
5
33%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Забито
28
26
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
7
27%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
3
11%
6
23%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
6
21%
4
15%
76-90
Пропущено
19
27
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
32%
5
19%
61-75
4
21%
9
33%
76-90
Забито
61
46
27 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
13
21%
4
9%
1-15
7
11%
8
17%
16-30
7
11%
10
22%
31-45
7
11%
11
24%
46-60
11
18%
5
11%
61-75
16
26%
8
17%
76-90
Пропущено
34
42
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
4
12%
7
17%
1-15
4
12%
4
10%
16-30
9
26%
5
12%
31-45
3
9%
7
17%
46-60
7
21%
6
14%
61-75
7
21%
13
31%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2
Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:1
|28
|19
|5
|4
|61 - 35
|62
|2.
|Базель
|27
|13
|11
|3
|60 - 33
|50
|3.
|Янг Бойз
|27
|12
|9
|6
|60 - 36
|45
|4.
|Лугано
|27
|14
|3
|10
|37 - 35
|45
|5.
|Серветт
|27
|11
|5
|11
|42 - 47
|38
|6.
|Санкт-Галлен
|27
|10
|7
|10
|48 - 49
|37
|7.
|Грасcхоппер
|1:0
|28
|7
|9
|12
|43 - 46
|30
|8.
|Сьон
|27
|8
|6
|13
|34 - 49
|30
|9.
|Люцерн
|27
|4
|10
|13
|30 - 50
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|27
|2
|7
|18
|23 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:1
|14
|10
|2
|2
|33 - 16
|32
|2.
|Янг Бойз
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Серветт
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Сьон
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|8.
|Грасcхоппер
|1:0
|14
|3
|5
|6
|25 - 28
|14
|9.
|Люцерн
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:1
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|3.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|4.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|5.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|6.
|Грасcхоппер
|1:0
|14
|4
|4
|6
|18 - 18
|16
|7.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6