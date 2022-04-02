  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2021-2022

Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15327
Грасcхоппер
0'
11' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
0:0
28' Не забитый пенальти
Маркезано Антонио
0:1
50' Гол
Giotto Morandi
58' Желтая карточка
Dominik Schmid2
58' Желтая карточка
Джемаили Блерим
58' Желтая карточка
Сене Кали
79' Желтая карточка
Dion Kacuri
81' Желтая карточка
Лоосли Ноа
1:1
82' Гол
Алити Фидан
90' Желтая карточка
Чорич Анте
90'+4
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
28
Метс
Кароль
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
21
Джемаили
Блерим
20
Думбия
Усман
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
18
Крамер
Блаж
22
Ньонто
Вильфред
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
22
Giotto
Morandi
17
Сене
Кали
59
Francis
Momoh
Цюрих
3-4-1-2
Грасcхоппер
3-4-2-1

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

28 матчей

89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

32.1%
53.6%
14.3%
9 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.3%
14.3%
25 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

48 матчей

52.1%
16.7%
31.2%
25 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.8%
47.9%
33.3%
9 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

52.1%
18.8%
29.1%
25 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 14 (1) 0.5
Маркезано Антонио 12 (5) 0.43
Ньонто Вильфред 9 0.32
Герреро Адрия 4 0.14
Крамер Блаж 4 0.14
Тосин Айегун 3 0.11
Боранияшевич Никола 3 0.11
Крюезиу Мирлинд 3 0.11
Гогия Акакий 2 0.07
Rodrigo Pollero 2 0.07
Джемаили Блерим 1 0.04
Алити Фидан 1 0.04
Чорич Анте 1 0.04
Lindrit Kamberi 1 0.04
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Метс Кароль 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 0.36
Кавабэ Хаяо 6 0.21
Бонатини Леонардо 5 (3) 0.18
Марграйттер Георг 4 0.14
Герц Кристиан 3 0.11
Болла Бендегуз 3 0.11
Кампана Леонардо 3 (2) 0.11
Francis Momoh 2 0.07
Djibril Diani 2 0.07
Dominik Schmid2 1 0.04
Пушич Петар 1 0.04
Allan Arigoni 1 0.04
Giotto Morandi 1 0.04
Гомеш Тоти 1 0.04
Леняни Эрмир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 8 0
Ньонто Вильфред 7 0
Джемаили Блерим 6 0
Алити Фидан 6 0
Красничи Бледиан 4 1
Герреро Адрия 5 0
Чорич Анте 4 0
Боранияшевич Никола 4 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Думбия Усман 3 0
Крамер Блаж 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герц Кристиан 7 0
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Сене Кали 6 0
Лоосли Ноа 5 0
Кавабэ Хаяо 5 0
Allan Arigoni 4 0
Djibril Diani 4 0
Dominik Schmid2 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Леняни Эрмир 3 0
Да Силва Нуну 3 0
Пушич Петар 3 0
Жордау Бруну 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Сантуш Андре 0 1
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Francis Momoh 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0
Dion Kacuri 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
21
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
9
26%
2
10%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
1
3%
4
19%
31-45
4
12%
6
29%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
11
32%
4
19%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
5
31%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
5
31%
76-90

Забито

28
26
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
7
27%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
3
11%
6
23%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
32%
5
19%
61-75
4
21%
9
33%
76-90

Забито

62
47
27 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
13
21%
4
9%
1-15
7
11%
8
17%
16-30
7
11%
10
21%
31-45
7
11%
12
26%
46-60
11
18%
5
11%
61-75
17
27%
8
17%
76-90

Пропущено

35
43
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
4
11%
7
16%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
9
26%
5
12%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
7
20%
6
14%
61-75
7
20%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2
Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 28 19 6 3 62 - 35 63
2. Базель 27 13 11 3 60 - 33 50
3. Янг Бойз 27 12 9 6 60 - 36 45
4. Лугано 27 14 3 10 37 - 35 45
5. Санкт-Галлен 3:0 28 11 7 10 51 - 49 40
6. Серветт 27 11 5 11 42 - 47 38
7. Сьон 0:3 28 8 6 14 34 - 52 30
8. Грасcхоппер 28 6 10 12 43 - 47 28
9. Люцерн 27 4 10 13 30 - 50 22
10. Лозанна-Спорт 27 2 7 18 23 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 10 3 1 34 - 16 33
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Лугано 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
5. Санкт-Галлен 3:0 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Серветт 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Сьон 0:3 14 6 2 6 16 - 18 20
8. Грасcхоппер 14 3 5 6 25 - 28 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Санкт-Галлен 3:0 14 6 1 7 25 - 26 19
4. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
5. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
6. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
7. Грасcхоппер 14 3 5 6 18 - 19 14
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 0:3 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Маркезано Антонио пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    11'
    Боранияшевич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 1:1 Грасcхоппер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 