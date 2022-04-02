Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 15327
11' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
0:0
28' Не забитый пенальтиМаркезано Антонио
0:1
50' ГолGiotto Morandi
58' Желтая карточкаDominik Schmid2
58' Желтая карточкаДжемаили Блерим
58' Желтая карточкаСене Кали
79' Желтая карточкаDion Kacuri
81' Желтая карточкаЛоосли Ноа
1:1
82' ГолАлити Фидан
90' Желтая карточкаЧорич Анте
Ход матча
28'
50'
0:1
58'
58'
58'
79'
81'
82'
1:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 16
-
55 Владение мячом, % 45
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
20
Думбия
Усман
18
Крамер
Блаж
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
17
Сене
Кали
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сене КалиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
-
29 Чжон Сан БинНападающий
-
58 Dion Kacuri
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Цюрих
Грасcхоппер
28 матчей
89.3%
10.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
32.1%
53.6%
14.3%
9 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.3%
14.3%
25 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
48 матчей
52.1%
16.7%
31.2%
25 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.8%
47.9%
33.3%
9 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
52.1%
18.8%
29.1%
25 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|14 (1)
|0.5
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|0.43
|Ньонто Вильфред
|9
|0.32
|Герреро Адрия
|4
|0.14
|Крамер Блаж
|4
|0.14
|Тосин Айегун
|3
|0.11
|Боранияшевич Никола
|3
|0.11
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.11
|Гогия Акакий
|2
|0.07
|Rodrigo Pollero
|2
|0.07
|Джемаили Блерим
|1
|0.04
|Алити Фидан
|1
|0.04
|Чорич Анте
|1
|0.04
|Lindrit Kamberi
|1
|0.04
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Метс Кароль
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10
|0.36
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.21
|Бонатини Леонардо
|5 (3)
|0.18
|Марграйттер Георг
|4
|0.14
|Герц Кристиан
|3
|0.11
|Болла Бендегуз
|3
|0.11
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.11
|Francis Momoh
|2
|0.07
|Djibril Diani
|2
|0.07
|Dominik Schmid2
|1
|0.04
|Пушич Петар
|1
|0.04
|Allan Arigoni
|1
|0.04
|Giotto Morandi
|1
|0.04
|Гомеш Тоти
|1
|0.04
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|8
|0
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Джемаили Блерим
|6
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Герреро Адрия
|5
|0
|Чорич Анте
|4
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герц Кристиан
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Сене Кали
|6
|0
|Лоосли Ноа
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|5
|0
|Allan Arigoni
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Dominik Schmid2
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Леняни Эрмир
|3
|0
|Да Силва Нуну
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
|Dion Kacuri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
21
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
9
26%
2
10%
1-15
3
9%
1
5%
16-30
1
3%
4
19%
31-45
4
12%
6
29%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
11
32%
4
19%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
5
31%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
3
19%
5
31%
76-90
Забито
28
26
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
7
27%
16-30
6
21%
6
23%
31-45
3
11%
6
23%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
6
21%
4
15%
76-90
Пропущено
19
27
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
5
26%
3
11%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
6
32%
5
19%
61-75
4
21%
9
33%
76-90
Забито
62
47
27 В 1-м тайме 22
35 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
13
21%
4
9%
1-15
7
11%
8
17%
16-30
7
11%
10
21%
31-45
7
11%
12
26%
46-60
11
18%
5
11%
61-75
17
27%
8
17%
76-90
Пропущено
35
43
17 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 23
4
11%
7
16%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
9
26%
5
12%
31-45
4
11%
7
16%
46-60
7
20%
6
14%
61-75
7
20%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2
Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4
Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Грасcхоппер - Вадуц 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|28
|19
|6
|3
|62 - 35
|63
|2.
|Базель
|27
|13
|11
|3
|60 - 33
|50
|3.
|Янг Бойз
|27
|12
|9
|6
|60 - 36
|45
|4.
|Лугано
|27
|14
|3
|10
|37 - 35
|45
|5.
|Санкт-Галлен
|3:0
|28
|11
|7
|10
|51 - 49
|40
|6.
|Серветт
|27
|11
|5
|11
|42 - 47
|38
|7.
|Сьон
|0:3
|28
|8
|6
|14
|34 - 52
|30
|8.
|Грасcхоппер
|28
|6
|10
|12
|43 - 47
|28
|9.
|Люцерн
|27
|4
|10
|13
|30 - 50
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|27
|2
|7
|18
|23 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|10
|3
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Янг Бойз
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|5.
|Санкт-Галлен
|3:0
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Серветт
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Сьон
|0:3
|14
|6
|2
|6
|16 - 18
|20
|8.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|25 - 28
|14
|9.
|Люцерн
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|3.
|Санкт-Галлен
|3:0
|14
|6
|1
|7
|25 - 26
|19
|4.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|5.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|6.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|7.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|18 - 19
|14
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|0:3
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6