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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
0:3
Второй тайм: 75'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
24' Желтая карточка
Весли Давид
25' Желтая карточка
Стожилкович Филип
0:1
26' Пенальти
Руис Виктор
0:2
30' Гол
Гийемено Джереми
36' Желтая карточка
Сио Жованни
56' Желтая карточка
Patrick Sutter
0:3
59' Гол
Фон Моос Юлиан
75'

Ход матча

24'
Весли Давид
 
25'
Стожилкович Филип
 
26'
0:1
Руис Виктор
30'
0:2
Гийемено Джереми
(Руис Виктор III)
36'
Сио Жованни
 
46'
Кавар Димитри
Берарди Гаэтано
 
56'
 
Patrick Sutter
59'
0:3
Фон Моос Юлиан
63'
Nathanael Saintini
Кабаши Ариан
 
63'
 
Фазлии Бетим
Кинтилья Хорди
63'
 
Шуберт Фабиан
Patrick Sutter
63'
 
Стильхарт Базиль
Тома Бастьен
70'
Оливейра Адриан
Дзуффи Лука
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Санкт-Галлен
3.66
3.88
1.94
Все Коэффициенты
18
Фикентшер
Кевин
28
Берарди
Гаэтано
4
Кабаши
Ариан
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
52
Весли
Давид
7
Дзуффи
Лука
14
Гргич
Анто
33
Буа
Кевин
17
Стожилкович
Филип
13
Сио
Жованни
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
30
Patrick
Sutter
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
72
Тома
Бастьен
19
Фон
Моос
Юлиан
9
Гийемено
Джереми
Сьон
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Сьон
Санкт-Галлен

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84%
40%
21 победа 10 ничьих 0 побед

28 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

53 матча

39.6%
18.9%
41.5%
21 победа 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

26.4%
35.8%
37.8%
14 побед 19 ничьих 20 побед

Второй тайм

39.6%
37.7%
22.7%
21 победа 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
3:2
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
К
1:2
С
2:4
С
3:2
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
5:0
С
1:0
С
0:3
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
С
5:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:2
С
1:2
С
1:2
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 8 (1) 0.29
Гргич Анто 4 (3) 0.14
Кавар Димитри 3 0.11
Весли Давид 3 0.11
Оаро Гийом 3 0.11
Итаитинга 2 0.07
Ндойе Бирама 2 0.07
Дзуффи Лука 1 0.04
Буа Кевин 1 0.04
Бамер Жан 1 0.04
Сио Жованни 1 0.04
Theo Berdayes 1 0.04
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 11 (2) 0.39
Гийемено Джереми 7 0.25
Йуан Элье 6 0.21
Руис Виктор III 4 (2) 0.14
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.11
Шуберт Фабиан 3 0.11
Фон Моос Юлиан 3 0.11
Люхингер Николас 2 0.07
Диаките Усман 2 0.07
Шмидт Исаак 1 0.04
Alessio Besio 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Matej Maglica 1 0.04
Кемптер Михаэль 1 0.04
Лунгой Кристофер 1 0.04
Patrick Sutter 1 0.04
Янкевиц Александр 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 2
Весли Давид 7 0
Кавар Димитри 6 0
Стожилкович Филип 5 0
Сио Жованни 4 0
Гргич Анто 4 0
Ндойе Бирама 4 0
Ди Сере 4 0
Бамер Жан 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Бенито Лорис 3 0
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 9 0
Гийемено Джереми 7 1
Фазлии Бетим 5 1
Йуан Элье 4 1
Patrick Sutter 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Euclides Cabral 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Кинтилья Хорди 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Руис Виктор III 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Matej Maglica 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
0
0%
4
18%
1-15
2
14%
4
18%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
5
36%
2
9%
61-75
3
21%
5
23%
76-90

Пропущено

17
26
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
4
15%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
6
35%
3
12%
31-45
4
24%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90

Забито

17
27
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
3
18%
8
30%
30%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
7
26%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

35
22
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
9%
4
18%
1-15
6
17%
2
9%
16-30
8
23%
4
18%
31-45
7
20%
5
23%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
5
14%
7
32%
76-90

Забито

31
49
12 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 4
3
10%
12
24%
1-15
4
13%
7
14%
16-30
5
16%
7
14%
31-45
4
13%
4
8%
46-60
7
23%
9
18%
61-75
8
26%
10
20%
76-90

Пропущено

52
48
24 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 22
3
6%
8
17%
1-15
7
13%
8
17%
16-30
14
27%
7
15%
31-45
11
21%
9
19%
46-60
7
13%
4
8%
61-75
10
19%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0
Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 28 19 6 3 62 - 35 63
2. Базель 27 13 11 3 60 - 33 50
3. Янг Бойз 27 12 9 6 60 - 36 45
4. Лугано 27 14 3 10 37 - 35 45
5. Санкт-Галлен 3:0 28 11 7 10 51 - 49 40
6. Серветт 27 11 5 11 42 - 47 38
7. Сьон 0:3 28 8 6 14 34 - 52 30
8. Грасcхоппер 28 6 10 12 43 - 47 28
9. Люцерн 27 4 10 13 30 - 50 22
10. Лозанна-Спорт 27 2 7 18 23 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 10 3 1 34 - 16 33
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Лугано 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
5. Санкт-Галлен 3:0 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Серветт 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Сьон 0:3 14 6 2 6 16 - 18 20
8. Грасcхоппер 14 3 5 6 25 - 28 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Санкт-Галлен 3:0 14 6 1 7 25 - 26 19
4. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
5. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
6. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
7. Грасcхоппер 14 3 5 6 18 - 19 14
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 0:3 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 9 - 24 6
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Санкт-Галлен
3.66
3.88
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 0:3 Санкт-Галлен онлайн

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Санкт-Галлен

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