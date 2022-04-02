Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Турбийон
24' Желтая карточкаВесли Давид
25' Желтая карточкаСтожилкович Филип
0:1
26' ПенальтиРуис Виктор
0:2
30' ГолГийемено Джереми
36' Желтая карточкаСио Жованни
56' Желтая карточкаPatrick Sutter
0:3
59' ГолФон Моос Юлиан
83' Желтая карточкаГёртлер Лукас
Ход матча
24'
26'
0:1
30'
36'
56'
59'
0:3
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
47 Владение мячом, % 53
34
Ндойе
Бирама
52
Весли
Давид
14
Гргич
Анто
33
Буа
Кевин
13
Сио
Жованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Сьон
Санкт-Галлен
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84%
40%
21 победа 10 ничьих 0 побед
28 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
53 матча
39.6%
18.9%
41.5%
21 победа 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
26.4%
35.8%
37.8%
14 побед 19 ничьих 20 побед
Второй тайм
39.6%
37.7%
22.7%
21 победа 20 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|8 (1)
|0.29
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.14
|Кавар Димитри
|3
|0.11
|Весли Давид
|3
|0.11
|Оаро Гийом
|3
|0.11
|Итаитинга
|2
|0.07
|Ндойе Бирама
|2
|0.07
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Бамер Жан
|1
|0.04
|Сио Жованни
|1
|0.04
|Theo Berdayes
|1
|0.04
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|11 (2)
|0.39
|Гийемено Джереми
|7
|0.25
|Йуан Элье
|6
|0.21
|Руис Виктор III
|4 (2)
|0.14
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.11
|Шуберт Фабиан
|3
|0.11
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.11
|Люхингер Николас
|2
|0.07
|Диаките Усман
|2
|0.07
|Шмидт Исаак
|1
|0.04
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|Alessio Besio
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Matej Maglica
|1
|0.04
|Кемптер Михаэль
|1
|0.04
|Лунгой Кристофер
|1
|0.04
|Patrick Sutter
|1
|0.04
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Euclides Cabral
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|2
|Весли Давид
|7
|0
|Кавар Димитри
|6
|0
|Стожилкович Филип
|5
|0
|Сио Жованни
|4
|0
|Гргич Анто
|4
|0
|Ндойе Бирама
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Бамер Жан
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|10
|0
|Гийемено Джереми
|7
|1
|Фазлии Бетим
|5
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Patrick Sutter
|4
|1
|Alessio Besio
|5
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Euclides Cabral
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Руис Виктор III
|2
|0
|Янкевиц Александр
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Matej Maglica
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
25
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
0
0%
4
16%
1-15
2
14%
6
24%
16-30
3
21%
3
12%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
5
36%
2
8%
61-75
3
21%
5
20%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
0
0%
4
15%
1-15
3
15%
6
23%
16-30
6
30%
3
12%
31-45
5
25%
4
15%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Забито
17
27
7 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
3
18%
8
30%
30%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
7
26%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90
Пропущено
35
22
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
3
9%
4
18%
1-15
6
17%
2
9%
16-30
8
23%
4
18%
31-45
7
20%
5
23%
46-60
6
17%
0
0%
61-75
5
14%
7
32%
76-90
Забито
31
52
12 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 17
6 Не забивали 4
3
10%
12
23%
1-15
4
13%
9
17%
16-30
5
16%
7
13%
31-45
4
13%
5
10%
46-60
7
23%
9
17%
61-75
8
26%
10
19%
76-90
Пропущено
55
48
26 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 22
3
5%
8
17%
1-15
9
16%
8
17%
16-30
14
25%
7
15%
31-45
12
22%
9
19%
46-60
7
13%
4
8%
61-75
10
18%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0
Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|28
|19
|6
|3
|62 - 35
|63
|2.
|Базель
|27
|13
|11
|3
|60 - 33
|50
|3.
|Янг Бойз
|27
|12
|9
|6
|60 - 36
|45
|4.
|Лугано
|27
|14
|3
|10
|37 - 35
|45
|5.
|Санкт-Галлен
|28
|11
|7
|10
|51 - 49
|40
|6.
|Серветт
|27
|11
|5
|11
|42 - 47
|38
|7.
|Сьон
|28
|8
|6
|14
|34 - 52
|30
|8.
|Грасcхоппер
|28
|6
|10
|12
|43 - 47
|28
|9.
|Люцерн
|27
|4
|10
|13
|30 - 50
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|27
|2
|7
|18
|23 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|10
|3
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Янг Бойз
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Серветт
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Сьон
|14
|6
|2
|6
|16 - 18
|20
|8.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|25 - 28
|14
|9.
|Люцерн
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|3.
|Санкт-Галлен
|14
|6
|1
|7
|25 - 26
|19
|4.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|5.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|6.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|7.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|18 - 19
|14
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6