Отдавал пас Месси в штрафную на ход Неймару, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Лапорт.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Неймар! Удалось все же отличиться парижанам. Мбаппе зацепился за мяч перед чужой штрафной и покатил вперед на Неймара, который без особых проблем переиграл голкипера, отправив мяч точно в "домик" Дрейеру.

Красиво пяткой Неймар отдавал в штрафную на ход Месси, но тому добраться до мяча помешал Петро в силовой борьбе.

С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Ле Гофф, но до удара дело так и не дошло.

Мягко забрасывал Хакими на ход Месси в штрафную соперника, но тот не смог оторваться от Лапорта и потерял мяч.

10' В центре поля Неймар заехал по голове Мендесу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лорьяна".

9' Мог убегать на ворота соперника Коне после заброса от Монкондю, но вышел из ворот Доннарумма и оказался первым на мяче.

8' Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Перейра на ход Месси, но мяч перехватил в последний момент Лапорт.

8' С угла поля навесил Неймар на ближнюю штангу, где пробил головой Перейра, но мяч полетел выше перекладины.

7' С правого фланга прострелил в центр штрафной Месси на Неймара, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

6' Сместился с левого фланга на скорости Мбаппе и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Монкондю.

5' Диагональ исполнял Ле Фе в штрафную, куда врывался на скорости Моффи, но тому добраться до мяча не позволил на выходе Доннарумма.

4' Ворвался в штрафную соперника Коне после паса от Абергеля, но не смог он пробить в борьбе против Кимпембе.

3' Мягко забросил в штрафную соперника Перейра забросил на ход Мбаппе, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.