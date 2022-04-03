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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
12' Гол
Неймар
14'

Ход матча

12'
Неймар
(Мбаппе Килиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 122
ПСЖ 96.7% (118)
X 1.6% (2)
Лорьян 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Лорьян
1.21
8.90
18.00
Все Коэффициенты
Новости
50
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
15
Данилу
Перейра
8
Паредес
Леандро
27
Гуэйе
Идрисса
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
13
Моффи
Теремас
9
Коне
Ибраима
38
Уттара
Данго
ПСЖ
4-3-3
Лорьян
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Лорьян

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

24 матча

62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
К
0:1
Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 16 (2) 0.53
Неймар 5 (1) 0.17
Данилу Перейра 5 0.17
Икарди Мауро 4 0.13
Хакими Ашраф 3 0.1
Ди Мария Анхель 3 0.1
Эррера Андер 3 0.1
Гуэйе Идрисса 3 0.1
Маркиньос Маркос 3 0.1
Месси Лионель 2 0.07
Дракслер Юлиан 2 0.07
Керер Тило 2 0.07
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 (1) 0.13
Лорьенте Арман 4 (1) 0.13
Монкондю Томас 3 0.1
Коне Ибраима 3 0.1
Сумано Самбу 3 0.1
Лапорт Жульен 2 0.07
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 0
Мбаппе Килиан 8 0
Хакими Ашраф 3 1
Неймар 4 0
Кимпембе Преснел 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Паредес Леандро 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 6 0
Мендес Убулан 3 1
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Коне Ибраима 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
14
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
5
16%
1
7%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
7
22%
3
21%
61-75
7
22%
3
21%
76-90

Пропущено

9
28
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
1
11%
5
18%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
2
22%
5
18%
46-60
2
22%
5
18%
61-75
2
22%
5
18%
76-90

Забито

25
11
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
8%
2
18%
1-15
5
20%
1
9%
16-30
5
20%
3
27%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
3
27%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
5
36%
76-90

Забито

57
25
25 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 11
6
11%
4
16%
1-15
9
16%
4
16%
16-30
10
18%
4
16%
31-45
7
12%
4
16%
46-60
11
19%
3
12%
61-75
14
25%
6
24%
76-90

Пропущено

29
42
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
3
10%
5
12%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
7
24%
5
12%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
7
24%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0
Лорьян
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1
Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 30 21 5 4 60 - 27 68
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион Заявка 30 12 10 8 43 - 39 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже Заявка 30 8 8 14 34 - 44 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян 0:1 Заявка 30 6 10 14 24 - 44 28
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 30 6 9 15 31 - 55 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1:0 Заявка 15 14 1 0 35 - 7 43
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион Заявка 16 8 5 3 28 - 20 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян 0:1 Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ 1:0 Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже Заявка 15 2 7 6 18 - 26 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян 0:1 Заявка 16 2 5 9 13 - 30 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 15'
    Мягко забрасывал Хакими на ход Месси в штрафную соперника, но тот не смог оторваться от Лапорта и потерял мяч.
  • 14'
    С левого фланга низом прострелил вдоль ворот Ле Гофф, но до удара дело так и не дошло.
  • 13'
    Красиво пяткой Неймар отдавал в штрафную на ход Месси, но тому добраться до мяча помешал Петро в силовой борьбе.
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Неймар! Удалось все же отличиться парижанам. Мбаппе зацепился за мяч перед чужой штрафной и покатил вперед на Неймара, который без особых проблем переиграл голкипера, отправив мяч точно в "домик" Дрейеру.
  • 11'
    Отдавал пас Месси в штрафную на ход Неймару, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Лапорт.
  • 10'
    В центре поля Неймар заехал по голове Мендесу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Лорьяна".
  • 9'
    Мог убегать на ворота соперника Коне после заброса от Монкондю, но вышел из ворот Доннарумма и оказался первым на мяче.
  • 8'
    Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Перейра на ход Месси, но мяч перехватил в последний момент Лапорт.
  • 8'
    С угла поля навесил Неймар на ближнюю штангу, где пробил головой Перейра, но мяч полетел выше перекладины.
  • 7'
    С правого фланга прострелил в центр штрафной Месси на Неймара, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику. 
  • 6'
    Сместился с левого фланга на скорости Мбаппе и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Монкондю.
  • 5'
    Диагональ исполнял Ле Фе в штрафную, куда врывался на скорости Моффи, но тому добраться до мяча не позволил на выходе Доннарумма.
  • 4'
    Ворвался в штрафную соперника Коне после паса от Абергеля, но не смог он пробить в борьбе против Кимпембе.
  • 3'
    Мягко забросил в штрафную соперника Перейра забросил на ход Мбаппе, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • 16'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 16'
    Контроль мяча: ПСЖ: 76%, Лорьян: 24%.
  • 15'
    Уттара Данго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 14'
    Месси Лионель из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Неймар мяча так и не получил
  • 13'
    Отличный командный гол!
  • 12'
    Мбаппе Килиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Неймар забивает с правой ноги!
  • 12'
    ШАНС! Неймар вышел один на один с голкипером...
  • 12'
    Неймар из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 12'
    Мбаппе Килиан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 12'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 11'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Уттара Данго наказан за толчок Кимпембе Преснел
  • 11'
    Нуну Мендеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 75%, Лорьян: 25%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Назначен штрафной. Пострадал Мендес Убулан, его свалил Неймар.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 9'
    Неймар из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лорьян выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Шанс! Данилу Перейра из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
  • Угловой
    6'
    Неймар из команды ПСЖ подал угловой слева.
  • 6'
    Нуну Мендеш из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 6'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • 6'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 78%, Лорьян: 22%.
  • 5'
    Моффи Теремас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Месси Лионель из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 4'
    Мбаппе Килиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 4'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
  • 4'
    Доннарумма Джанлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 3'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Ле Гофф Венсан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Лорьян

Исход игры
ПСЖ
96.8% (121)
Ничья
1.6% (2)
Лорьян
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (56)
Меньше
46.67% (49)
Обе команды забьют
Да
23.81% (25)
Нет
76.19% (80)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
36% (45)
3:0 ПСЖ
19.2% (24)
3:1 ПСЖ
9.6% (12)
2:1 ПСЖ
8% (10)
4:0 ПСЖ
4.8% (6)
1:0 ПСЖ
2.4% (3)
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ПСЖ
Лорьян

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