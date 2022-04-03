Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Парк де Пренс
1:0
12' ГолНеймар
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
25
Мендеш
Нуну
10
Неймар
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
38
Уттара
Данго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
34 Симонс ХавиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Уттара ДангоНападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
ПСЖ
Лорьян
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
24 матча
62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|16 (2)
|0.53
|Неймар
|5 (1)
|0.17
|Данилу Перейра
|5
|0.17
|Икарди Мауро
|4
|0.13
|Хакими Ашраф
|3
|0.1
|Ди Мария Анхель
|3
|0.1
|Эррера Андер
|3
|0.1
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.1
|Маркиньос Маркос
|3
|0.1
|Месси Лионель
|2
|0.07
|Дракслер Юлиан
|2
|0.07
|Керер Тило
|2
|0.07
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Верратти Марко
|1
|0.03
|Рамос Серхио
|1
|0.03
|Сарабия Пабло
|1
|0.03
|Кимпембе Преснел
|1
|0.03
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|4 (1)
|0.13
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.13
|Монкондю Томас
|3
|0.1
|Коне Ибраима
|3
|0.1
|Сумано Самбу
|3
|0.1
|Лапорт Жульен
|2
|0.07
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.03
|Грбич Адриан
|1
|0.03
|Петро Лео
|1
|0.03
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|10
|0
|Мбаппе Килиан
|8
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Неймар
|4
|0
|Кимпембе Преснел
|4
|0
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Паредес Леандро
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|8
|0
|Лапорт Жульен
|6
|0
|Мендес Убулан
|3
|1
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Инносент Бонке
|4
|0
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Уттара Данго
|3
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Коне Ибраима
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
14
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
5
16%
1
7%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
7
22%
3
21%
61-75
7
22%
3
21%
76-90
Пропущено
9
28
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
1
11%
5
18%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
2
22%
5
18%
46-60
2
22%
5
18%
61-75
2
22%
5
18%
76-90
Забито
25
11
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
8%
2
18%
1-15
5
20%
1
9%
16-30
5
20%
3
27%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
3
27%
76-90
Пропущено
20
14
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
5
36%
76-90
Забито
57
25
25 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 11
6
11%
4
16%
1-15
9
16%
4
16%
16-30
10
18%
4
16%
31-45
7
12%
4
16%
46-60
11
19%
3
12%
61-75
14
25%
6
24%
76-90
Пропущено
29
42
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
3
10%
5
12%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
7
24%
5
12%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
7
24%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0
Лорьян
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1
Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|30
|21
|5
|4
|60 - 27
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|43 - 39
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|32 - 32
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 44
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|30
|6
|10
|14
|24 - 44
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|31 - 55
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 7
|43
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|28 - 20
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|16.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|7.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|18 - 26
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 30
|11
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Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Лорьян
Исход игры
ПСЖ
96.8% (121)
Ничья
1.6% (2)
Лорьян
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (56)
Меньше
46.67% (49)
Обе команды забьют
Да
23.81% (25)
Нет
76.19% (80)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
36% (45)
3:0 ПСЖ
19.2% (24)
3:1 ПСЖ
9.6% (12)
2:1 ПСЖ
8% (10)
4:0 ПСЖ
4.8% (6)
1:0 ПСЖ
2.4% (3)
Ваш прогноз
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