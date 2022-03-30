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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Лорьян
Прогнозы 44
ПСЖ 100% (44)
X 0% (0)
Лорьян 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Лорьян
1.22
8.00
16.25
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Новости

История личных встреч

ПСЖ
Лорьян

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

24 матча

62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
2:0
К
0:1
Л1
1:2
Л1
5:0
К
0:1
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 16 (2) 0.55
Неймар 5 (1) 0.17
Данилу Перейра 5 0.17
Икарди Мауро 4 0.14
Хакими Ашраф 3 0.1
Ди Мария Анхель 3 0.1
Эррера Андер 3 0.1
Гуэйе Идрисса 3 0.1
Маркиньос Маркос 3 0.1
Месси Лионель 2 0.07
Дракслер Юлиан 2 0.07
Керер Тило 2 0.07
Вейналдум Джорджиньо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Верратти Марко 1 0.03
Рамос Серхио 1 0.03
Сарабия Пабло 1 0.03
Кимпембе Преснел 1 0.03
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 (1) 0.14
Лорьенте Арман 4 (1) 0.14
Монкондю Томас 3 0.1
Коне Ибраима 3 0.1
Сумано Самбу 3 0.1
Лапорт Жульен 2 0.07
Ле Гофф Венсан 1 0.03
Грбич Адриан 1 0.03
Петро Лео 1 0.03
Дженц Мориц 1 0.03
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 0
Мбаппе Килиан 8 0
Хакими Ашраф 3 1
Неймар 4 0
Кимпембе Преснел 4 0
Ди Мария Анхель 3 0
Паредес Леандро 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 6 0
Мендес Убулан 3 1
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Инносент Бонке 4 0
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Уттара Данго 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Коне Ибраима 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
14
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
4
13%
2
14%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
5
16%
1
7%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
7
22%
3
21%
61-75
7
22%
3
21%
76-90

Пропущено

9
28
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
3
11%
1-15
1
11%
5
18%
16-30
2
22%
5
18%
31-45
2
22%
5
18%
46-60
2
22%
5
18%
61-75
2
22%
5
18%
76-90

Забито

25
11
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
8%
2
18%
1-15
5
20%
1
9%
16-30
5
20%
3
27%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
7
28%
3
27%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
15%
2
14%
1-15
4
20%
2
14%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
5
36%
76-90

Забито

57
25
25 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 11
6
11%
4
16%
1-15
9
16%
4
16%
16-30
10
18%
4
16%
31-45
7
12%
4
16%
46-60
11
19%
3
12%
61-75
14
25%
6
24%
76-90

Пропущено

29
42
15 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
3
10%
5
12%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
7
24%
5
12%
31-45
3
10%
9
21%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
7
24%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0
Лорьян
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лорьян - Страсбург 0:0 Клермон - Лорьян 0:2 Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1
Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0 Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 29 15 8 6 45 - 28 53
3. Ренн Заявка 29 16 4 9 63 - 28 52
4. Ницца Заявка 29 15 6 8 40 - 23 50
5. Страсбург Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль Заявка 29 12 10 7 38 - 35 46
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс Заявка 29 8 12 9 32 - 31 36
13. Брест Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц Заявка 29 4 11 14 26 - 52 23
20. Бордо Заявка 29 4 10 15 38 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
11. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
10. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
11. Брест Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лорьян от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 38 минут.

    Главный судья: Хадж Хаким

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    ПСЖ 100% (44)
    X 0% (0)
    Лорьян 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лорьян
    1.22
    8.00
    16.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч ПСЖ - Лорьян онлайн

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    Прогнозы на матч ПСЖ - Лорьян

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Лорьян
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    27.91% (12)
    Нет
    72.09% (31)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    39.5% (17)
    3:0 ПСЖ
    25.6% (11)
    3:1 ПСЖ
    14% (6)
    2:1 ПСЖ
    9.3% (4)
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    ПСЖ
    Лорьян

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