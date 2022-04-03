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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Реймс
0'
9' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
35' Желтая карточка
Матусива Азор
54' Вторая желтая карточка
Матусива Азор
56'

Ход матча

9'
 
Абдельамид Юнис
29'
Палмер-Браун Эрик
Рами Адиль
 
35'
 
Матусива Азор
54'
 
Матусива Азор

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 104
Труа 26.9% (28)
X 56.7% (59)
Реймс 16.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Реймс
2.65
3.17
3.15
Все Коэффициенты
30
Галлон
Готье
4
Бьянкон
Жулиан
23
Рами
Адиль
17
Сальмье
Йоанн
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
12
Конте
Абду
5
Дингом
Тристан
24
Шавалерин
Ксавье
26
Мотиба
Лебо
1
Райкович
Предраг
4
Бузи
Максим
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
32
Фокет
Томас
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
19
Ван
Берген
Митчелл
12
Флипс
Алексис
18
Хорнби
Фрэйзер
Труа
3-4-2-1
Реймс
4-4-2

История личных встреч

Труа
Реймс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:2
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
4:2
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
3:2
Л2
0:1
КЛ
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.17
Бальде Мама 3 0.1
Рами Адиль 3 0.1
Тузгар Йоанн 3 0.1
Дингом Тристан 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Мотиба Лебо 2 (1) 0.07
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Рипар Рено 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.3
Фас Ваут 4 0.13
Манетси Маршал 3 0.1
Флипс Алексис 2 (1) 0.07
Мбюкю Натанаэль 2 0.07
Кассама Морету 2 0.07
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Туре Эль Билал 1 (1) 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Абдельамид Юнис 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Каюсте Йенс 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Бериша Валон 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 9 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Палмер-Браун Эрик 1 0
Бальде Мама 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Матусива Азор 6 1
Абдельамид Юнис 5 1
Манетси Маршал 5 0
Фокет Томас 4 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
3
23%
2
14%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
15%
2
14%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
6
33%
76-90

Пропущено

28
13
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
2
7%
4
31%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
7
25%
6
46%
61-75
4
14%
0
0%
76-90

Забито

27
32
19 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
5
19%
5
16%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
9
33%
2
6%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
2
7%
7
22%
61-75
5
19%
8
25%
76-90

Пропущено

42
31
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 19
6
14%
2
6%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
4
10%
8
26%
31-45
10
24%
3
10%
46-60
8
19%
11
35%
61-75
6
14%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1
Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2
Реймс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель 1:1 Заявка 30 15 9 6 46 - 29 54
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако 1:0 Заявка 30 13 8 9 44 - 30 47
8. Нант 1:0 Заявка 30 13 6 11 37 - 31 45
9. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
10. Лион Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
11. Монпелье 0:0 Заявка 30 12 6 12 43 - 40 42
12. Реймс 0:0 Заявка 30 8 13 9 32 - 31 37
13. Брест 0:0 Заявка 30 9 9 12 36 - 43 36
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа 0:0 Заявка 30 7 9 14 27 - 42 30
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Сент-Этьен 1:1 Заявка 30 6 10 14 30 - 52 28
18. Клермон 0:1 Заявка 30 7 7 16 28 - 52 28
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц 0:1 Заявка 30 4 11 15 26 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Нант 1:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5. Монако 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье 0:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 18 25
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель 1:1 Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен 1:1 Заявка 16 3 7 6 19 - 28 16
17. Труа 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 14 16
18. Клермон 0:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц 0:1 Заявка 15 1 6 8 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:1 Заявка 15 9 4 2 22 - 12 31
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Реймс 0:0 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
7. Монако 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Брест 0:0 Заявка 16 4 6 6 15 - 21 18
10. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье 0:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант 1:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 17 16
14. Труа 0:0 Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
15. Метц 0:1 Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
16. Клермон 0:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен 1:1 Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 56'
    Бузи Максим из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 56'
    Бузи Максим из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 55'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 55'
    Дингом Тристан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 55'
    Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 55'
    Контроль мяча: Труа: 53%, Реймс: 47%.
  • 54'
    УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Матусива Азор получает вторую желтую карточку
  • Фол, нарушение
    54'
    Матусива Азор из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Н'Гессан Куаме.
  • 53'
    Шанс! Мотиба Лебо из команды Труа пробил головой, но мимо
  • 53'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Дингом Тристан из команды Труа подал угловой справа.
  • 51'
    Конте Абду из команды Труа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 51'
    Каборе Исса из команды Труа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 51'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    50'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Фокет Томас.
  • 50'
    Контроль мяча: Труа: 51%, Реймс: 49%.
  • 49'
    Готье Галлон не дал случится голу! Фокет Томас должен был забивать, но Готье Галлон сделал отличный сейв
  • 49'
    Флипс Алексис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 49'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 49'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Конте Абду из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Труа контролирует мяч.
  • 47'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 47'
    Конан Гислен из команды Реймс делает неудачный навес.
  • 46'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 104
Труа 26.9% (28)
X 56.7% (59)
Реймс 16.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Реймс
2.65
3.17
3.15
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Где смотреть матч Труа 0:0 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Труа 0:0 Реймс

Исход игры
Труа
26.9% (28)
Ничья
56.7% (59)
Реймс
16.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
14.56% (15)
Меньше
85.44% (88)
Обе команды забьют
Да
68.93% (71)
Нет
31.07% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.8% (56)
1:0 Труа
19.2% (20)
2:1 Труа
6.7% (7)
0:1 Реймс
6.7% (7)
1:2 Реймс
6.7% (7)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:2 Реймс
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