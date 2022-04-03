Первый тайм

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Конте Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матусива Азор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Труа выполняет удар от ворот.

34' ШТАНГА! Так было близко к голу - Флипс Алексис нанес удар в каркас ворот!

34' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Труа

29' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

26' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Труа выполняет удар от ворот.

24' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Труа выполняет удар от ворот.

21' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Реймс выполняет удар от ворот.

19' Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Мотиба Лебо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Реймс выполняет удар от ворот.

12' Тардьё Флориан из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Хорошую попытку сделал Фокет Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Абдельамид Юнис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

6' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Реймс выполняет удар от ворот.

3' Труа выполняет удар от ворот.

3' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Труа начинает с центра поля