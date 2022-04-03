Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де л'Об
9' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
35' Желтая карточкаМатусива Азор
54' Вторая желтая карточкаМатусива Азор
61' Undefined phrase: football_event_Фас Ваут
74' Желтая карточкаПалмер-Браун Эрик
80' Желтая карточкаБузи Максим
1:0
90' ГолРипар Рено
Ход матча
35'
54'
61'
80'
83'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
11 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
29
Каборе
Исса
12
Конте
Абду
26
Мотиба
Лебо
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
26
Лопи
Дион
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Конте АбдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
25 Бальде МамаПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Нападающий
-
13 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кеббаль ИланНападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Труа
Реймс
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.17
|Бальде Мама
|3
|0.1
|Рами Адиль
|3
|0.1
|Тузгар Йоанн
|3
|0.1
|Дингом Тристан
|2
|0.07
|Рипар Рено
|2
|0.07
|Угбо Ике
|2
|0.07
|Мотиба Лебо
|2 (1)
|0.07
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.03
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.03
|Родригес Жерсон
|1
|0.03
|Домингес Брэндон
|1
|0.03
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Конте Абду
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.3
|Фас Ваут
|4
|0.13
|Манетси Маршал
|3
|0.1
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.07
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.07
|Кассама Морету
|2
|0.07
|Кеббаль Илан
|1
|0.03
|Конан Гислен
|1
|0.03
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.03
|Матусива Азор
|1
|0.03
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Фокет Томас
|1
|0.03
|Каюсте Йенс
|1
|0.03
|Локо Банзузи
|1
|0.03
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|9
|0
|Каборе Исса
|5
|1
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Тардьё Флориан
|5
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Шавалерин Ксавье
|4
|0
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Н'Гессан Куаме
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Матусива Азор
|6
|1
|Абдельамид Юнис
|5
|1
|Манетси Маршал
|5
|0
|Фокет Томас
|4
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Бузи Максим
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
11 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
21%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Пропущено
14
19
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
2
14%
6
32%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
6
33%
76-90
Пропущено
28
13
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
2
7%
4
31%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
7
25%
6
46%
61-75
4
14%
0
0%
76-90
Забито
28
32
19 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
5
18%
5
16%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
9
32%
2
6%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
2
7%
7
22%
61-75
6
21%
8
25%
76-90
Пропущено
42
32
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 20
6
14%
2
6%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
4
10%
8
25%
31-45
10
24%
3
9%
46-60
8
19%
11
34%
61-75
6
14%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1
Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2
Реймс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|1:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 37
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|32 - 32
|36
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|30
|8
|8
|14
|32 - 42
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|31 - 55
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|26 - 18
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|0:1 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|16.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|7.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|0:1 Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 24
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Труа 1:0 Реймс
Исход игры
Труа
26.9% (28)
Ничья
56.7% (59)
Реймс
16.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
14.56% (15)
Меньше
85.44% (88)
Обе команды забьют
Да
68.93% (71)
Нет
31.07% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.8% (56)
1:0 Труа
19.2% (20)
0:1 Реймс
6.7% (7)
1:2 Реймс
6.7% (7)
2:1 Труа
6.7% (7)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:2 Реймс
1.9% (2)
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