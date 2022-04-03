VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ван Берген Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Конте Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матусива Азор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Труа выполняет удар от ворот.

34' ШТАНГА! Так было близко к голу - Флипс Алексис нанес удар в каркас ворот!

34' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Труа

30' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

26' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Труа выполняет удар от ворот.

24' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Труа выполняет удар от ворот.

21' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Реймс выполняет удар от ворот.

19' Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Тардьё Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Мотиба Лебо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Реймс выполняет удар от ворот.

12' Тардьё Флориан из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Хорошую попытку сделал Фокет Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Абдельамид Юнис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

6' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Реймс выполняет удар от ворот.

3' Труа выполняет удар от ворот.

3' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Труа начинает с центра поля