  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
1:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
9' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
35' Желтая карточка
Матусива Азор
54' Вторая желтая карточка
Матусива Азор
61' Undefined phrase: football_event_
Фас Ваут
74' Желтая карточка
Палмер-Браун Эрик
80' Желтая карточка
Бузи Максим
1:0
90' Гол
Рипар Рено
90'+5

Ход матча

9'
 
Абдельамид Юнис
30'
Палмер-Браун Эрик
Рами Адиль
 
35'
 
Матусива Азор
54'
 
Матусива Азор
59'
 
Каюсте Йенс
Флипс Алексис
60'
 
Мбюкю Натанаэль
Ван Берген Митчелл
60'
Тузгар Йоанн
Дингом Тристан
 
60'
Бальде Мама
Мотиба Лебо
 
61'
 
Фас Ваут
66'
 
Локо Банзузи
Хорнби Фрэйзер
74'
Палмер-Браун Эрик
 
80'
 
Бузи Максим
83'
Рипар Рено
Палмер-Браун Эрик
 
83'
Коне Юссуф
Конте Абду
 
90'
Рипар Рено
(Бальде Мама)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 104
Труа 26.9% (28)
X 56.7% (59)
Реймс 16.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
4
Бьянкон
Жулиан
23
Рами
Адиль
17
Сальмье
Йоанн
29
Каборе
Исса
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
12
Конте
Абду
5
Дингом
Тристан
24
Шавалерин
Ксавье
26
Мотиба
Лебо
1
Райкович
Предраг
4
Бузи
Максим
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
32
Фокет
Томас
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
19
Ван
Берген
Митчелл
12
Флипс
Алексис
18
Хорнби
Фрэйзер
Труа
3-4-2-1
Реймс
4-4-2

История личных встреч

Труа
Реймс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
1:2
ТМС
3:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
4:2
Л1
1:1
КЛ
1:2
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
3:2
Л2
0:1
КЛ
1:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.17
Бальде Мама 3 0.1
Рами Адиль 3 0.1
Тузгар Йоанн 3 0.1
Дингом Тристан 2 0.07
Рипар Рено 2 0.07
Угбо Ике 2 0.07
Мотиба Лебо 2 (1) 0.07
Н'Гессан Куаме 1 0.03
Эль-Хаджам Уалид 1 0.03
Родригес Жерсон 1 0.03
Домингес Брэндон 1 0.03
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Конте Абду 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.3
Фас Ваут 4 0.13
Манетси Маршал 3 0.1
Флипс Алексис 2 (1) 0.07
Мбюкю Натанаэль 2 0.07
Кассама Морету 2 0.07
Кеббаль Илан 1 0.03
Конан Гислен 1 0.03
Туре Эль Билал 1 (1) 0.03
Матусива Азор 1 0.03
Абдельамид Юнис 1 0.03
Фокет Томас 1 0.03
Каюсте Йенс 1 0.03
Локо Банзузи 1 0.03
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Бериша Валон 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 9 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Шавалерин Ксавье 4 0
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Азамум Карим 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Конте Абду 2 0
Рами Адиль 1 0
Бальде Мама 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Матусива Азор 6 1
Абдельамид Юнис 5 1
Манетси Маршал 5 0
Фокет Томас 4 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Бузи Максим 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Донис Анастасиос 0 1
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
11 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
21%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
5
36%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
4
29%
2
11%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
2
14%
6
32%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
3
21%
6
33%
76-90

Пропущено

28
13
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
5
18%
1
8%
16-30
2
7%
4
31%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
7
25%
6
46%
61-75
4
14%
0
0%
76-90

Забито

28
32
19 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 10
5
18%
5
16%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
9
32%
2
6%
31-45
1
4%
5
16%
46-60
2
7%
7
22%
61-75
6
21%
8
25%
76-90

Пропущено

42
32
18 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 20
6
14%
2
6%
1-15
8
19%
2
6%
16-30
4
10%
8
25%
31-45
10
24%
3
9%
46-60
8
19%
11
34%
61-75
6
14%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Труа 1:1 Труа - Нант 1:0 Бордо - Труа 0:2 Труа - Марсель 1:1
Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0 Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2
Реймс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Реймс - Лион 0:0 Анже - Реймс 0:1 Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион 1:0 Заявка 30 12 10 8 41 - 37 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже 0:1 Заявка 30 8 8 14 32 - 42 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 30 6 9 15 31 - 55 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион 1:0 Заявка 16 8 5 3 26 - 18 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже 0:1 Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион 1:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже 0:1 Заявка 15 2 7 6 16 - 24 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 104
Труа 26.9% (28)
X 56.7% (59)
Реймс 16.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Труа 1:0 Реймс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Труа 1:0 Реймс

Исход игры
Труа
26.9% (28)
Ничья
56.7% (59)
Реймс
16.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
14.56% (15)
Меньше
85.44% (88)
Обе команды забьют
Да
68.93% (71)
Нет
31.07% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.8% (56)
1:0 Труа
19.2% (20)
0:1 Реймс
6.7% (7)
1:2 Реймс
6.7% (7)
2:1 Труа
6.7% (7)
0:0 Ничья
1.9% (2)
0:2 Реймс
1.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 