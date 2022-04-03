Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Гроупама Арена
1:0
26' ГолДембеле Мусса
Ход матча
26'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
2 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
17
Гюсто
Мало
23
Мендес
Тьяго
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cacapa
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Нападающий
-
22 Яколиш МаринНападающий
- Нападающий
-
33 Ali Kalla
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Анже
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|11 (5)
|0.37
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.23
|Экамби Карл Токо
|7 (2)
|0.23
|Ауа Уссем
|3
|0.1
|Денайер Джейсон
|3
|0.1
|Шакири Джердан
|2
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Мендес Тьяго
|1
|0.03
|Кадевере Тино
|1
|0.03
|Люкеба Кастелло
|1
|0.03
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|6 (3)
|0.2
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.2
|Фюльжени Анжело
|5
|0.17
|Траоре Исмаэль
|3
|0.1
|Баокен Стефан
|2
|0.07
|Ромен Тома
|2
|0.07
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.07
|Унаи Аззедин
|2
|0.07
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.03
|Бенталеб Набиль
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Какере Максанс
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Петер Бос
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|6
|1
|Ромен Тома
|6
|0
|Буфаль Софьян
|6
|0
|Мангани Тома
|5
|0
|Чо Мохамед-Али
|3
|1
|Кабо Джимми
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|4
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
16
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
6
24%
2
13%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
4
16%
3
19%
46-60
5
20%
3
19%
61-75
6
24%
3
19%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
17%
2
9%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
28%
6
26%
76-90
Забито
17
16
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
7
41%
3
19%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90
Пропущено
17
18
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
12%
5
28%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
8
47%
4
22%
76-90
Забито
42
32
21 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
7
17%
3
9%
1-15
5
12%
4
13%
16-30
9
21%
7
22%
31-45
7
17%
6
19%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
8
19%
6
19%
76-90
Пропущено
35
41
13 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 22
5
14%
7
17%
1-15
3
9%
9
22%
16-30
5
14%
2
5%
31-45
7
20%
8
20%
46-60
2
6%
5
12%
61-75
13
37%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Реймс - Лион 0:0 Лион - Порту 1:1 Лион - Ренн 2:4 Порту - Лион 0:1
Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1 Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Анже - Брест 1:0 Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2
Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|1:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 37
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|32 - 32
|36
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|30
|8
|8
|14
|32 - 42
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|31 - 55
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|26 - 18
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|0:1 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|16.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|7.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|0:1 Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 24
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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Прогнозы на матч Лион 1:0 Анже
Исход игры
Лион
98.1% (101)
Ничья
1% (1)
Анже
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.2% (41)
Меньше
59.8% (61)
Обе команды забьют
Да
38.24% (39)
Нет
61.76% (63)
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