Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
5' Желтая карточкаГильберт Фредерик
27' Желтая карточкаЛьенар Димитри
30' Желтая карточкаДукуре Шейк
37' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
1:0
67' ПенальтиАжорк Людовик
1:0
71' Не забитый пенальтиГамейро Кевин
Ход матча
27'
30'
37'
67'
1:0
71'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
19
Каси
Антони
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
20
Кошта
Давид
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Ланс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|11 (3)
|0.37
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.3
|Диалло Хабиб
|9 (1)
|0.3
|Томассон Адриен
|7
|0.23
|Льенар Димитри
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Уорис Маджид
|2
|0.07
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.03
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.03
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Джику Александр
|1
|0.03
|Перрен Люка
|1
|0.03
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|7
|0.23
|Мюинга Арно
|7 (1)
|0.23
|Сотока Флориан
|5 (2)
|0.17
|Саид Уэсли
|5
|0.17
|Клаусс Жонатан
|4
|0.13
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.13
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.1
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.1
|Айдара Массадио
|1
|0.03
|Кошта Давид
|1
|0.03
|Банза Симон
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Медина Факундо
|1
|0.03
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|7
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Льенар Димитри
|5
|0
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Перрен Люка
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Прчич Саньин
|3
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|9
|0
|Дансо Кевин
|6
|1
|Дукуре Шейк
|6
|1
|Сотока Флориан
|6
|0
|Айдара Массадио
|5
|0
|Гради Жонатан
|5
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Каюзак Янник
|0
|1
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
17
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
1
4%
3
18%
1-15
6
22%
3
18%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
7
26%
2
12%
61-75
7
26%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
26
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
4
15%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
3
20%
7
27%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
2
13%
4
15%
76-90
Забито
21
26
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
1
5%
4
15%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
5
24%
4
15%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
20%
2
13%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
3
15%
6
40%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Забито
48
43
20 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
2
4%
7
16%
1-15
10
21%
7
16%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
11
23%
5
12%
61-75
12
25%
9
21%
76-90
Пропущено
35
41
21 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
6
17%
6
15%
1-15
9
26%
2
5%
16-30
6
17%
13
32%
31-45
4
11%
7
17%
46-60
2
6%
7
17%
61-75
8
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Ланс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ланс - Клермон 3:1 Метц - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2
Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|1:1 Заявка
|30
|15
|9
|6
|46 - 29
|54
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|1:0 Заявка
|30
|13
|8
|9
|44 - 30
|47
|8.
|Нант
|1:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|37 - 31
|45
|9.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|10.
|Лион
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|43 - 40
|42
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|30
|8
|13
|9
|32 - 31
|37
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 43
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|27 - 42
|30
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|30
|6
|10
|14
|30 - 52
|28
|18.
|Клермон
|0:1 Заявка
|30
|7
|7
|16
|28 - 52
|28
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|30
|4
|11
|15
|26 - 53
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 18
|25
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|16
|3
|7
|6
|19 - 28
|16
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 14
|16
|18.
|Клермон
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 12
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Реймс
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|7.
|Монако
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Брест
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 21
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 17
|16
|14.
|Труа
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|15.
|Метц
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|16.
|Клермон
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Ланс
Исход игры
Страсбург
71.7% (76)
Ничья
18.9% (20)
Ланс
9.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.63% (47)
Меньше
54.37% (56)
Обе команды забьют
Да
63.11% (65)
Нет
36.89% (38)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
33% (35)
1:0 Страсбург
30.2% (32)
1:1 Ничья
17% (18)
1:2 Ланс
7.5% (8)
0:0 Ничья
1.9% (2)
2:0 Страсбург
1.9% (2)
0:1 Ланс
1.9% (2)
3:1 Страсбург
1.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!