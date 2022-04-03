Как он промахнулся? Давид Коста имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Страсбург

48' Дукуре Шейк из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

47' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Гильберт Фредерик имел все шансы забить, но Жан-Луи Лека сделал отличный сейв!

40' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Сиссоко Ибраима наказан за толчок Давид Коста

34' Ланс выполняет удар от ворот.

34' Беллегард Жан-Рикнер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Клаусс Жонатан из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

32' Гильберт Фредерик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Дукуре Шейк получил желтую карточку от судьи

30' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Страсбург выполняет удар от ворот.

28' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Рефери не любит споров - именно за это Льенар Димитри сейчас получил желтую

27' Беллегард Жан-Рикнер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Давид Коста из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

24' Страсбург выполняет удар от ворот.

24' Клаусс Жонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Давид Коста из команды Ланс делает пас партнеру.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Хорошую попытку сделал Фофана Секо . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вух Кристофер из команды Ланс

19' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вух Кристофер из команды Ланс

16' Вух Кристофер нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

15' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Фофана Секо из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Страсбург выполняет удар от ворот.

12' Давид Коста не смог попасть в створ ударом издали

11' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Медина Факундо из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Удар от ворот произведет Ланс

8' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ланс выполняет удар от ворот.

7' Льенар Димитри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи

5' Матч возобновлен

4' Франковски Пшемыслав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Страсбург начинает с центра поля