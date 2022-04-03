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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
1:0
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
5' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
27' Желтая карточка
Льенар Димитри
30' Желтая карточка
Дукуре Шейк
37' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
1:0
67' Пенальти
Ажорк Людовик
1:0
71' Не забитый пенальти
Гамейро Кевин
90'+6

Ход матча

5'
Гильберт Фредерик
 
27'
Льенар Димитри
 
30'
 
Дукуре Шейк
37'
Аолу Жан-Эде
 
67'
Ажорк Людовик
1:0
68'
Диарра Мухамаду
Аолу Жан-Эде
 
71'
Гамейро Кевин
1:0
72'
 
Какута Гаэль
Кошта Давид
72'
 
Саид Уэсли
Ганаго Игнатиус
83'
Диалло Хабиб
Гамейро Кевин
 
83'
 
Мачадо Дейвер
Франковски Пшемыслав
83'
 
Бальде Ибрагим
Клаусс Жонатан
87'
 
Берг Патрик
Гради Жонатан
90'
Фила Карол
Льенар Димитри
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 106
Страсбург 71.7% (76)
X 18.9% (20)
Ланс 9.4% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
19
Каси
Антони
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
14
Медина
Факундо
5
Вух
Кристофер
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
20
Кошта
Давид
9
Ганаго
Игнатиус
15
Мюинга
Арно
Страсбург
5-3-2
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Страсбург
Ланс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
4:1
Л2
1:1
Л1
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 11 (3) 0.37
Гамейро Кевин 9 (1) 0.3
Диалло Хабиб 9 (1) 0.3
Томассон Адриен 7 0.23
Льенар Димитри 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Уорис Маджид 2 0.07
Сиссоко Ибраима 1 0.03
Аолу Жан-Эде 1 0.03
Ле Маршан Максим 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Джику Александр 1 0.03
Перрен Люка 1 0.03
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.23
Мюинга Арно 7 (1) 0.23
Сотока Флориан 5 (2) 0.17
Саид Уэсли 5 0.17
Клаусс Жонатан 4 0.13
Франковски Пшемыслав 4 0.13
Какута Гаэль 3 (1) 0.1
Ганаго Игнатиус 3 0.1
Айдара Массадио 1 0.03
Кошта Давид 1 0.03
Банза Симон 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Медина Факундо 1 0.03
Дукуре Шейк 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 7 1
Ажорк Людовик 4 1
Льенар Димитри 5 0
Ле Маршан Максим 4 0
Сиссоко Ибраима 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Перрен Люка 4 0
Томассон Адриен 2 1
Прчич Саньин 3 0
Гильберт Фредерик 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Аолу Жан-Эде 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Дансо Кевин 6 1
Дукуре Шейк 6 1
Сотока Флориан 6 0
Айдара Массадио 5 0
Гради Жонатан 5 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Франк Эз 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
17
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
1
4%
3
18%
1-15
6
22%
3
18%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
1
4%
2
12%
46-60
7
26%
2
12%
61-75
7
26%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
26
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
4
15%
1-15
4
27%
1
4%
16-30
3
20%
7
27%
31-45
3
20%
5
19%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
2
13%
4
15%
76-90

Забито

21
26
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
1
5%
4
15%
1-15
4
19%
4
15%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
4
19%
3
12%
61-75
5
24%
4
15%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
20%
2
13%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
3
15%
6
40%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
30%
2
13%
76-90

Забито

48
43
20 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
2
4%
7
16%
1-15
10
21%
7
16%
16-30
8
17%
8
19%
31-45
5
10%
7
16%
46-60
11
23%
5
12%
61-75
12
25%
9
21%
76-90

Пропущено

35
41
21 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
6
17%
6
15%
1-15
9
26%
2
5%
16-30
6
17%
13
32%
31-45
4
11%
7
17%
46-60
2
6%
7
17%
61-75
8
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лорьян - Страсбург 0:0 Страсбург - Монако 1:0 Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0
Ланс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ланс - Клермон 3:1 Метц - Ланс 0:0 Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2
Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель 1:1 Заявка 30 15 9 6 46 - 29 54
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако 1:0 Заявка 30 13 8 9 44 - 30 47
8. Нант 1:0 Заявка 30 13 6 11 37 - 31 45
9. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
10. Лион Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
11. Монпелье 0:0 Заявка 30 12 6 12 43 - 40 42
12. Реймс 0:0 Заявка 30 8 13 9 32 - 31 37
13. Брест 0:0 Заявка 30 9 9 12 36 - 43 36
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа 0:0 Заявка 30 7 9 14 27 - 42 30
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Сент-Этьен 1:1 Заявка 30 6 10 14 30 - 52 28
18. Клермон 0:1 Заявка 30 7 7 16 28 - 52 28
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц 0:1 Заявка 30 4 11 15 26 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Нант 1:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5. Монако 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье 0:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 18 25
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель 1:1 Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен 1:1 Заявка 16 3 7 6 19 - 28 16
17. Труа 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 14 16
18. Клермон 0:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц 0:1 Заявка 15 1 6 8 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:1 Заявка 15 9 4 2 22 - 12 31
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Реймс 0:0 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
7. Монако 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Брест 0:0 Заявка 16 4 6 6 15 - 21 18
10. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье 0:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант 1:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 17 16
14. Труа 0:0 Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
15. Метц 0:1 Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
16. Клермон 0:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен 1:1 Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Страсбург 71.7% (76)
X 18.9% (20)
Ланс 9.4% (10)
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Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Ланс

Исход игры
Страсбург
71.7% (76)
Ничья
18.9% (20)
Ланс
9.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.63% (47)
Меньше
54.37% (56)
Обе команды забьют
Да
63.11% (65)
Нет
36.89% (38)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
33% (35)
1:0 Страсбург
30.2% (32)
1:1 Ничья
17% (18)
1:2 Ланс
7.5% (8)
0:0 Ничья
1.9% (2)
2:0 Страсбург
1.9% (2)
0:1 Ланс
1.9% (2)
3:1 Страсбург
1.9% (2)
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