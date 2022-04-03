Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Фоссурье Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Дюверн Жан-Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Дюверн Жан-Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок Жермен Валер из команды Монпелье неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Омлин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Удар от ворот произведет Брест

36' Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Брест

35' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

34' Фоссурье Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Сахо Мамаду получил желтую карточку от судьи

32' Мавидиди Стефи получил желтую карточку от судьи

31' Рефери не любит споров - именно за это Эрей Кристоф сейчас получил желтую

29' Онора Франк наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

28' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Саванье Тежи из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

27' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Брест

22' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Белькебла Арис из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок Сатриано Мартин из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

14' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Брест выполняет удар от ворот.

13' Как он промахнулся? Жермен Валер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

10' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

10' Удар от ворот произведет Брест

7' Сатриано Мартин получил желтую карточку от судьи

7' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Брест

7' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

6' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Монпелье выполняет удар от ворот.

4' Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Ласне Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Брест

2' Отличный пас сделал Суке Арно из команды Монпелье . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

1' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монпелье начинает с центра поля