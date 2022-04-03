Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Стад де ля Моссон
7' Желтая карточкаСатриано Мартин
31' Желтая карточкаЭрей Кристоф
32' Желтая карточкаМавидиди Стефи
33' Желтая карточкаСахо Мамаду
Ход матча
31'
32'
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
14
Эстев
Максим
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бен ДениЗащитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Монпелье
Брест
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.27
|Вахи Элю
|8
|0.27
|Саванье Тежи
|6 (1)
|0.2
|Молле Флоран
|6
|0.2
|Лаборд Гаэтан
|5 (1)
|0.17
|Жермен Валер
|4
|0.13
|Делор Анди
|3
|0.1
|Коцца Николя
|2
|0.07
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|9
|0.3
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.23
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.2
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.17
|Кардона Ирвин
|3
|0.1
|Сатриано Мартин
|3
|0.1
|Шардонне Брендан
|2
|0.07
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|2
|Ферри Жордан
|9
|1
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Ристич Михайло
|3
|1
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|2
|1
|Сахо Мамаду
|3
|0
|Макуана Бени
|3
|0
|Коцца Николя
|1
|1
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Ойонго Амбруаз
|2
|0
|Эстев Максим
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агум Люсьен
|6
|0
|Шардонне Брендан
|4
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Эрей Кристоф
|4
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Сатриано Мартин
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
5
21%
6
35%
46-60
4
17%
3
18%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
2
11%
2
11%
1-15
5
28%
5
26%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
5
28%
3
16%
76-90
Забито
19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
4
21%
3
15%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Пропущено
22
23
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
18%
4
17%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
1
5%
2
9%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
9
41%
7
30%
76-90
Забито
43
37
23 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
8
19%
4
11%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
10
23%
6
16%
31-45
9
21%
7
19%
46-60
4
9%
9
24%
61-75
7
16%
8
22%
76-90
Пропущено
40
42
18 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 20
19 Не пропускали 25
6
15%
6
14%
1-15
8
20%
7
17%
16-30
4
10%
7
17%
31-45
2
5%
4
10%
46-60
6
15%
8
19%
61-75
14
35%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бордо - Монпелье 0:2 Монпелье - Ницца 0:0 Нант - Монпелье 2:0 Монпелье - Ренн 2:4
Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1
Брест
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1
Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|1:1 Заявка
|30
|15
|9
|6
|46 - 29
|54
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|1:0 Заявка
|30
|13
|8
|9
|44 - 30
|47
|8.
|Нант
|1:0 Заявка
|30
|13
|6
|11
|37 - 31
|45
|9.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|10.
|Лион
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|30
|12
|6
|12
|43 - 40
|42
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|30
|8
|13
|9
|32 - 31
|37
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|30
|9
|9
|12
|36 - 43
|36
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|30
|7
|9
|14
|27 - 42
|30
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|30
|6
|10
|14
|30 - 52
|28
|18.
|Клермон
|0:1 Заявка
|30
|7
|7
|16
|28 - 52
|28
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|30
|4
|11
|15
|26 - 53
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 18
|25
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|16
|3
|7
|6
|19 - 28
|16
|17.
|Труа
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 14
|16
|18.
|Клермон
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 20
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|0:1 Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|1:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 12
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Реймс
|0:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|7.
|Монако
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Брест
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 21
|18
|10.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|11.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 17
|16
|14.
|Труа
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|15.
|Метц
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|16.
|Клермон
|0:1 Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Брест
Исход игры
Монпелье
84.5% (87)
Ничья
12.6% (13)
Брест
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (46)
Меньше
54.9% (56)
Обе команды забьют
Да
56.86% (58)
Нет
43.14% (44)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
41.7% (43)
1:0 Монпелье
31.1% (32)
1:1 Ничья
11.7% (12)
2:0 Монпелье
8.7% (9)
0:1 Брест
1.9% (2)
3:2 Монпелье
1.9% (2)
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