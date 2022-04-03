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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
1:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Марсель
0'
1:0
9' Гол
Буанга Денис
45' Желтая карточка
Мангала Эльяким
1:1
45' Пенальти
Пайе Димитри
54'

Ход матча

9'
Буанга Денис
1:0
45'
Мангала Эльяким
 
45'
1:1
Пайе Димитри
46'
 
Юндер Дженгиз
Колашинац Сеад

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Марсель
3.46
3.27
2.32
Все Коэффициенты
Новости
50
Бернардони
Поль
8
Камара
Махди
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
9
Тиуб
Сада
28
Юссуф
Зейду
6
Гурна-Дуат
Люка
5
Колодзейчак
Тимоти
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Риад
20
Буанга
Денис
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
23
Колашинац
Сеад
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
7
Арит
Амин
12
Бамба
Дьенг
Амаду
10
Пайе
Димитри
Сент-Этьен
3-4-3
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Сент-Этьен
Марсель

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

32 матча

15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
3:1
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
ТМК
1:2
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМК
0:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:3
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.3
Буанга Денис 5 0.17
Будебуз Риад 3 (1) 0.1
Норден Арно 2 0.07
Колодзейчак Тимоти 2 0.07
Соу Саиду 2 0.07
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 10 (5) 0.33
Юндер Дженгиз 8 0.27
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.23
Жерсон Сантос 5 0.17
Гендузи Маттео 4 0.13
Бамба Дьенг Амаду 4 0.13
Бакамбу Седрик 3 0.1
Арит Амин 2 0.07
Лирола Поль 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Мангала Эльяким 5 0
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 5 0
Колодзейчак Тимоти 3 1
Буанга Денис 3 1
Юссуф Зейду 3 1
Хазри Вахби 4 0
Норден Арно 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Тиуб Сада 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Перес Луан 5 0
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
22
5 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 17
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
4
21%
5
23%
61-75
9
47%
5
23%
76-90

Пропущено

26
9
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 7
3
12%
1
11%
1-15
6
23%
1
11%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
5
19%
1
11%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
8
31%
5
56%
76-90

Забито

10
24
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
5
21%
16-30
4
40%
5
21%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
1
10%
5
21%
61-75
1
10%
6
25%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
6
35%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
4
17%
2
12%
76-90

Забито

29
46
12 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
2
7%
2
4%
1-15
3
10%
10
22%
16-30
7
24%
9
20%
31-45
2
7%
4
9%
46-60
5
17%
10
22%
61-75
10
34%
11
24%
76-90

Пропущено

50
26
23 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 15
21 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 18
5
10%
7
27%
1-15
10
20%
2
8%
16-30
8
16%
2
8%
31-45
8
16%
5
19%
46-60
7
14%
3
12%
61-75
12
24%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1
Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель 1:1 Заявка 30 15 9 6 46 - 29 54
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако 1:0 Заявка 30 13 8 9 44 - 30 47
8. Нант 1:0 Заявка 30 13 6 11 37 - 31 45
9. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
10. Лион Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
11. Монпелье 0:0 Заявка 30 12 6 12 43 - 40 42
12. Реймс 0:0 Заявка 30 8 13 9 32 - 31 37
13. Брест 0:0 Заявка 30 9 9 12 36 - 43 36
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа 0:0 Заявка 30 7 9 14 27 - 42 30
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Сент-Этьен 1:1 Заявка 30 6 10 14 30 - 52 28
18. Клермон 0:1 Заявка 30 7 7 16 28 - 52 28
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц 0:1 Заявка 30 4 11 15 26 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Нант 1:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5. Монако 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье 0:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 18 25
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель 1:1 Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен 1:1 Заявка 16 3 7 6 19 - 28 16
17. Труа 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 14 16
18. Клермон 0:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц 0:1 Заявка 15 1 6 8 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:1 Заявка 15 9 4 2 22 - 12 31
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Реймс 0:0 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
7. Монако 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Брест 0:0 Заявка 16 4 6 6 15 - 21 18
10. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье 0:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант 1:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 17 16
14. Труа 0:0 Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
15. Метц 0:1 Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
16. Клермон 0:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен 1:1 Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Марсель
3.46
3.27
2.32
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Где смотреть матч Сент-Этьен 1:1 Марсель онлайн

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