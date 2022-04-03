Франция: Лига 1 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
1:0
9' ГолБуанга Денис
45' Желтая карточкаМангала Эльяким
1:1
45' ПенальтиПайе Димитри
1:2
60' Гол в свои воротаКолодзейчак Тимоти
1:3
68' ПенальтиБамба Дьенг Амаду
1:4
73' ГолАрит Амин
77' Желтая карточкаТиуб Сада
2:4
86' ГолГурна-Дуат Люка
88' Желтая карточкаТаргаллин Уссама
Ход матча
9'
1:0
45'
45'
1:1
60'
68'
73'
1:4
77'
80'
86'
2:4
88'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 9
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
16
Пау
Лопес
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
- Нападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Нападающий
-
26 Сако БакариНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сент-Этьен
Марсель
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
32 матча
15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|9 (3)
|0.3
|Буанга Денис
|5
|0.17
|Будебуз Риад
|3 (1)
|0.1
|Норден Арно
|2
|0.07
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.07
|Соу Саиду
|2
|0.07
|Амума Ромен
|1
|0.03
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.03
|Трауко Мигель
|1
|0.03
|Наде Микаэль
|1
|0.03
|Камара Махди
|1
|0.03
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0.03
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|10 (5)
|0.33
|Юндер Дженгиз
|8
|0.27
|Милик Аркадиуш
|7 (1)
|0.23
|Жерсон Сантос
|5
|0.17
|Бамба Дьенг Амаду
|5 (1)
|0.17
|Гендузи Маттео
|4
|0.13
|Арит Амин
|3
|0.1
|Бакамбу Седрик
|3
|0.1
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Камара Бубакар
|1
|0.03
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|7
|0
|Мангала Эльяким
|5
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Гурна-Дуат Люка
|5
|0
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|Буанга Денис
|3
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Хазри Вахби
|4
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Мукуди Ароль
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Перес Луан
|5
|0
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Чалета-Цар Дуе
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
25
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 17
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
4
18%
7
28%
61-75
10
45%
5
20%
76-90
Пропущено
29
12
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
3
10%
2
17%
1-15
6
21%
1
8%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
28%
6
50%
76-90
Забито
10
24
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
5
21%
16-30
4
40%
5
21%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
1
10%
5
21%
61-75
1
10%
6
25%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
6
35%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
4
17%
2
12%
76-90
Забито
32
49
13 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
3
9%
2
4%
1-15
3
9%
10
20%
16-30
7
22%
10
20%
31-45
3
9%
4
8%
46-60
5
16%
12
24%
61-75
11
34%
11
22%
76-90
Пропущено
53
29
24 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 19
5
9%
8
28%
1-15
10
19%
2
7%
16-30
9
17%
2
7%
31-45
8
15%
6
21%
46-60
9
17%
3
10%
61-75
12
23%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1
Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|1:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 37
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|32 - 32
|36
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|30
|8
|8
|14
|32 - 42
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|31 - 55
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|26 - 18
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|0:1 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|16.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|7.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|0:1 Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 24
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2