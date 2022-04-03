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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
2:4
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
1:0
9' Гол
Буанга Денис
45' Желтая карточка
Мангала Эльяким
1:1
45' Пенальти
Пайе Димитри
1:2
60' Гол в свои ворота
Колодзейчак Тимоти
1:3
68' Пенальти
Бамба Дьенг Амаду
1:4
73' Гол
Арит Амин
77' Желтая карточка
Тиуб Сада
2:4
86' Гол
Гурна-Дуат Люка
88' Желтая карточка
Таргаллин Уссама
90'+4

Ход матча

9'
Буанга Денис
1:0
45'
Мангала Эльяким
 
45'
1:1
Пайе Димитри
46'
 
Юндер Дженгиз
Колашинац Сеад
60'
1:2
Колодзейчак Тимоти
64'
Кривелли Энцо
Будебуз Риад
 
65'
Аушиш Адиль
Юссуф Зейду
 
68'
1:3
Бамба Дьенг Амаду
69'
 
Бакамбу Седрик
Бамба Дьенг Амаду
73'
1:4
Арит Амин
(Гендузи Маттео)
77'
Тиуб Сада
 
80'
 
Гуйе Пап
Пайе Димитри
80'
Мукуди Ароль
Норден Арно
 
80'
Сако Бакари
Мангала Эльяким
 
86'
Гурна-Дуат Люка
2:4
86'
 
Лирола Поль
Гендузи Маттео
87'
 
Таргаллин Уссама
Арит Амин
87'
Сильва Габриэль
Тиуб Сада
 
88'
 
Таргаллин Уссама

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости матча
Новости
50
Бернардони
Поль
8
Камара
Махди
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
9
Тиуб
Сада
28
Юссуф
Зейду
6
Гурна-Дуат
Люка
5
Колодзейчак
Тимоти
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Риад
20
Буанга
Денис
16
Пау
Лопес
21
Ронжье
Валентин
2
Салиба
Вильям
15
Чалета-Цар
Дуе
23
Колашинац
Сеад
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
7
Арит
Амин
12
Бамба
Дьенг
Амаду
10
Пайе
Димитри
Сент-Этьен
3-4-3
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Сент-Этьен
Марсель

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

32 матча

15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.5%
43.8%
43.7%
4 победы 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
3:1
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:0
ТМК
1:2
Л1
2:0
Л1
2:1
ТМК
0:1
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:0
КЛ
2:3
Л1
0:0
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.3
Буанга Денис 5 0.17
Будебуз Риад 3 (1) 0.1
Норден Арно 2 0.07
Колодзейчак Тимоти 2 0.07
Соу Саиду 2 0.07
Амума Ромен 1 0.03
Крассо Жан-Филипп 1 0.03
Трауко Мигель 1 0.03
Наде Микаэль 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Гурна-Дуат Люка 1 0.03
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 10 (5) 0.33
Юндер Дженгиз 8 0.27
Милик Аркадиуш 7 (1) 0.23
Жерсон Сантос 5 0.17
Бамба Дьенг Амаду 5 (1) 0.17
Гендузи Маттео 4 0.13
Арит Амин 3 0.1
Бакамбу Седрик 3 0.1
Лирола Поль 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Камара Бубакар 1 0.03
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Мангала Эльяким 5 0
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 5 0
Колодзейчак Тимоти 3 1
Буанга Денис 3 1
Юссуф Зейду 3 1
Хазри Вахби 4 0
Норден Арно 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Тиуб Сада 2 0
Мукуди Ароль 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Перес Луан 5 0
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Чалета-Цар Дуе 4 0
Салиба Вильям 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Таргаллин Уссама 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
25
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 11
16 Не забивали 17
2
9%
2
8%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
3
14%
5
20%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
4
18%
7
28%
61-75
10
45%
5
20%
76-90

Пропущено

29
12
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 8
3
10%
2
17%
1-15
6
21%
1
8%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
28%
6
50%
76-90

Забито

10
24
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 19
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
5
21%
16-30
4
40%
5
21%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
1
10%
5
21%
61-75
1
10%
6
25%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
6
35%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
21%
1
6%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
6
25%
3
18%
61-75
4
17%
2
12%
76-90

Забито

32
49
13 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 17
8 Не забивали 6
3
9%
2
4%
1-15
3
9%
10
20%
16-30
7
22%
10
20%
31-45
3
9%
4
8%
46-60
5
16%
12
24%
61-75
11
34%
11
22%
76-90

Пропущено

53
29
24 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 19
5
9%
8
28%
1-15
10
19%
2
7%
16-30
9
17%
2
7%
31-45
8
15%
6
21%
46-60
9
17%
3
10%
61-75
12
23%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сент-Этьен - Труа 1:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1
Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1 Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Марсель - Ницца 2:1 Базель - Марсель 1:2 Брест - Марсель 1:4 Марсель - Базель 2:1
Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион 1:0 Заявка 30 12 10 8 41 - 37 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже 0:1 Заявка 30 8 8 14 32 - 42 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 30 6 9 15 31 - 55 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион 1:0 Заявка 16 8 5 3 26 - 18 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже 0:1 Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион 1:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже 0:1 Заявка 15 2 7 6 16 - 24 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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Где смотреть матч Сент-Этьен 2:4 Марсель онлайн

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