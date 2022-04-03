ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ахмаду Бамба Дьенг и попал в каркас ворот!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ахмаду Бамба Дьенг забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Команда Марсель имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О О Л - Пайе Димитри из команды Марсель забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Поль Бернардони прыгнул вправо!

46' Мангала Эльяким получил желтую карточку от судьи

46' После проверки VAR судья изменил решение - Марсель пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Отличные скиллы показывает Тиуб Сада , обводя своих соперников

41' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

39' Норден Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Хороший удар издали нанес Гендузи Маттео , но отличный сейв сделал Поль Бернардони. Угловой.

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

33' Камара Бубакар из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

33' Буанга Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Гендузи Маттео из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Тиуб Сада выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Колашинац Сеад из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

27' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

23' Пайе Димитри из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

22' Жерсон Сантос из команды Марсель делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

21' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

20' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

17' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Колодзейчак Тимоти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Матч возобновлен

11' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сент-Этьен будет все-таки засчитан.

11' Колашинац Сеад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Г О О О О Л - Буанга Денис забивает ударом с правой ноги!

9' Салиба Вильям из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

6' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

6' Должен был быть гол! Пайе Димитри имел отличный шанс, но Поль Бернардони не дал голу состоятся!

6' Ахмаду Бамба Дьенг из команды Марсель делает пас партнеру.

4' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

3' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сент-Этьен начинает с центра поля