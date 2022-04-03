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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Нант
0'
30' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
34' Желтая карточка
Ожье Флоран
35' Желтая карточка
Жиротто Андрей
43' Желтая карточка
Маньен Йоанн
0:1
43' Пенальти
Блас Людовик
56'

Ход матча

30'
Абдул-Самед Салис
 
34'
Ожье Флоран
 
35'
 
Жиротто Андрей
43'
Маньен Йоанн
 
43'
0:1
Блас Людовик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 103
Клермон 14.6% (15)
X 41.7% (43)
Нант 43.7% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Нант
2.63
3.30
3.11
Все Коэффициенты
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
7
Маньен
Йоанн
6
Хауи
Саиф-Эдин
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
11
Аллевина
Джим
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
12
Аппиа
Деннис
2
Фабио
да
Сильва
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
Клермон
4-3-3
Нант
3-4-3

История личных встреч

Клермон
Нант

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
3:2
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.33
Рашани Эльбасан 7 0.23
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 10 0.33
Блас Людовик 9 (4) 0.3
Жиротто Андрей 5 0.17
Саймон Мозес 3 0.1
Чиривелья Педро 2 0.07
Жеббель Виллем 2 0.07
Букари Осман 1 0.03
Сиприен Вилан 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Кулибали Калифа 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 9 2
Гастьен Йоан 6 2
Сейду Алиду 3 1
Ожье Флоран 4 0
Pascal Gastien 2 1
Зедатка Аким 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Аллевина Джим 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 6 1
Кастеллетто Жан-Шарль 7 0
Жиротто Андрей 7 0
Паллуа Николя 5 1
Блас Людовик 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Мутуссами Самуэль 4 0
Аппиа Деннис 3 0
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
13%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
1
6%
5
38%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
12%
4
25%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
5
31%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

13
23
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
3
23%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
15%
7
30%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
7
54%
3
13%
76-90

Пропущено

33
15
14 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
9%
2
13%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
8
24%
3
20%
31-45
6
18%
4
27%
46-60
5
15%
3
20%
61-75
8
24%
2
13%
76-90

Забито

29
36
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
9 Не забивали 10
5
17%
4
11%
1-15
2
7%
6
17%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
5
17%
7
19%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
8
28%
8
22%
76-90

Пропущено

50
31
21 В 1-м тайме 12
29 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
10%
6
19%
1-15
6
12%
2
6%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
9
18%
7
23%
46-60
7
14%
8
26%
61-75
13
26%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1
Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1
Нант
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2
Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель 1:1 Заявка 30 15 9 6 46 - 29 54
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако 1:0 Заявка 30 13 8 9 44 - 30 47
8. Нант 1:0 Заявка 30 13 6 11 37 - 31 45
9. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
10. Лион Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
11. Монпелье 0:0 Заявка 30 12 6 12 43 - 40 42
12. Реймс 0:0 Заявка 30 8 13 9 32 - 31 37
13. Брест 0:0 Заявка 30 9 9 12 36 - 43 36
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа 0:0 Заявка 30 7 9 14 27 - 42 30
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Сент-Этьен 1:1 Заявка 30 6 10 14 30 - 52 28
18. Клермон 0:1 Заявка 30 7 7 16 28 - 52 28
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц 0:1 Заявка 30 4 11 15 26 - 53 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Нант 1:0 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5. Монако 1:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье 0:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 18 25
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель 1:1 Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен 1:1 Заявка 16 3 7 6 19 - 28 16
17. Труа 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 14 16
18. Клермон 0:1 Заявка 15 3 5 7 14 - 20 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц 0:1 Заявка 15 1 6 8 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:1 Заявка 15 9 4 2 22 - 12 31
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Реймс 0:0 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
7. Монако 1:0 Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Брест 0:0 Заявка 16 4 6 6 15 - 21 18
10. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
11. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье 0:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант 1:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 17 16
14. Труа 0:0 Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
15. Метц 0:1 Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
16. Клермон 0:1 Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен 1:1 Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 103
Клермон 14.6% (15)
X 41.7% (43)
Нант 43.7% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Нант
2.63
3.30
3.11
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клермон 0:1 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Клермон 0:1 Нант

Исход игры
Клермон
14.6% (15)
Ничья
41.7% (43)
Нант
43.7% (45)
Тотал 2.5
Больше
30.39% (31)
Меньше
69.61% (71)
Обе команды забьют
Да
69.61% (71)
Нет
30.39% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (40)
1:2 Нант
22.3% (23)
0:1 Нант
17.5% (18)
1:0 Клермон
8.7% (9)
2:1 Клермон
3.9% (4)
2:0 Клермон
1.9% (2)
1:3 Нант
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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