Этот гол претендует на звание "Гола года"!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Маньен Йоанн из команды Клермон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Плохо сыграл Жиротто Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

44' Команда Нант забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' 'Г О О О О О Л - Блас Людовик из команды Нант забил левой с пенальти! Упарин Джоко решил остаться по центру ворот.'

43' Маньен Йоанн получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' После проверки VAR судья изменил решение - Нант пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

40' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Аллевина Джим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сейду Алиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Удар от ворот произведет Нант

38' Маньен Йоанн не смог попасть в створ ударом издали

38' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Жиротто Андрей - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Маньен Йоанн из команды Клермон делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

35' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ожье Флоран - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Джоко Упарин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Плохо сыграл Сейду Алиду - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

32' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Аллевина Джим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Мерлин Квентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Отличные скиллы показывает Доссу Жодель , обводя своих соперников

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

27' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Фабио да Сильва из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Клермон

19' Кастеллетто Жан-Шарль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Хауи Саиф-Эдин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

17' Мерлин Квентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Плохо сыграл Аппиа Деннис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Удар от ворот произведет Клермон

16' Какой промах! Кулибали Калифа имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

15' Сейду Алиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Мерлин Квентин из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Нант

12' Зедатка Аким из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Отличные скиллы показывает Аллевина Джим , обводя своих соперников

11' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Маньен Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хороший удар издали нанес Доссу Жодель , но отличный сейв сделал Альбан Ляфон. Угловой.

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Нант

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Нант

1' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Клермон начинает с центра поля