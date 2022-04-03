Франция: Лига 1 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Габриэль Монтпье
30' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
34' Желтая карточкаОжье Флоран
35' Желтая карточкаЖиротто Андрей
43' Желтая карточкаМаньен Йоанн
0:1
43' ПенальтиБлас Людовик
1:1
58' ГолХауи Саиф-Эдин
1:2
62' ГолЧиривелья Педро
2:2
63' ГолАбдул-Самед Салис
2:3
67' ГолКоло-Муани Рандаль
72' Красная карточкаАбдул-Самед Салис
74' Желтая карточкаPascal Gastien
74' Вторая желтая карточкаPascal Gastien
88' Желтая карточкаЗедатка Аким
90' Желтая карточкаСейду Алиду
Ход матча
34'
35'
43'
43'
0:1
58'
1:1
62'
1:2
63'
67'
74'
74'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Aiman Maurer
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Нант
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|10 (1)
|0.33
|Рашани Эльбасан
|7
|0.23
|Бертомье Жезон
|1
|0.03
|Н'Симба Виталь
|1
|0.03
|Аллевина Джим
|1
|0.03
|Доссу Жодель
|1
|0.03
|Телль Жордан
|1
|0.03
|Ожье Флоран
|1
|0.03
|Унтонджи Седрик
|1
|0.03
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.03
|Маньен Йоанн
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|11
|0.37
|Блас Людовик
|9 (4)
|0.3
|Жиротто Андрей
|5
|0.17
|Саймон Мозес
|3
|0.1
|Чиривелья Педро
|3
|0.1
|Жеббель Виллем
|2
|0.07
|Букари Осман
|1
|0.03
|Мерлин Квентин
|1
|0.03
|Сиприен Вилан
|1
|0.03
|Кулибали Калифа
|1
|0.03
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.03
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|9
|3
|Гастьен Йоан
|6
|2
|Pascal Gastien
|3
|2
|Сейду Алиду
|4
|1
|Ожье Флоран
|4
|0
|Зедатка Аким
|4
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Доссу Жодель
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Маньен Йоанн
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|6
|1
|Кастеллетто Жан-Шарль
|7
|0
|Жиротто Андрей
|7
|0
|Паллуа Николя
|5
|1
|Блас Людовик
|6
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Аппиа Деннис
|3
|0
|Саймон Мозес
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
5
28%
4
25%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
10%
4
22%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
4
20%
6
33%
61-75
5
25%
2
11%
76-90
Забито
13
23
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
23%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
15%
7
30%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
7
54%
3
13%
76-90
Пропущено
33
15
14 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
9%
2
13%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
8
24%
3
20%
31-45
6
18%
4
27%
46-60
5
15%
3
20%
61-75
8
24%
2
13%
76-90
Забито
31
39
11 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
5
16%
4
10%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
6
19%
7
18%
46-60
6
19%
8
21%
61-75
8
26%
8
21%
76-90
Пропущено
53
33
22 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
5
9%
6
18%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
11
21%
4
12%
31-45
9
17%
8
24%
46-60
9
17%
9
27%
61-75
13
25%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1
Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1
Нант
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2
Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|49 - 30
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Монако
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 31
|47
|8.
|Лион
|1:0 Заявка
|30
|12
|10
|8
|41 - 37
|46
|9.
|Нант
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|39 - 33
|45
|10.
|Ланс
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|11.
|Монпелье
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|44 - 42
|41
|12.
|Брест
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|38 - 44
|38
|13.
|Реймс
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|32 - 32
|36
|14.
|Анже
|0:1 Заявка
|30
|8
|8
|14
|32 - 42
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|28 - 42
|32
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 54
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|31 - 55
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|27 - 54
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Лион
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|26 - 18
|29
|5.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|0:1 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 14
|18
|15.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|16.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 31
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 22
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|16 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 13
|33
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|7.
|Монако
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|8.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|Реймс
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 19
|18
|11.
|Лион
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|12.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|13.
|Нант
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|14.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|15.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|16.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|17.
|Анже
|0:1 Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 24
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 2:3 Нант
Исход игры
Клермон
14.6% (15)
Ничья
41.7% (43)
Нант
43.7% (45)
Тотал 2.5
Больше
30.39% (31)
Меньше
69.61% (71)
Обе команды забьют
Да
69.61% (71)
Нет
30.39% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (40)
1:2 Нант
22.3% (23)
0:1 Нант
17.5% (18)
1:0 Клермон
8.7% (9)
2:1 Клермон
3.9% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Клермон
1.9% (2)
1:3 Нант
1.9% (2)
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