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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
2:3
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
30' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
34' Желтая карточка
Ожье Флоран
35' Желтая карточка
Жиротто Андрей
43' Желтая карточка
Маньен Йоанн
0:1
43' Пенальти
Блас Людовик
1:1
58' Гол
Хауи Саиф-Эдин
1:2
62' Гол
Чиривелья Педро
2:2
63' Гол
Абдул-Самед Салис
2:3
67' Гол
Коло-Муани Рандаль
72' Красная карточка
Абдул-Самед Салис
74' Желтая карточка
Pascal Gastien
74' Вторая желтая карточка
Pascal Gastien
88' Желтая карточка
Зедатка Аким
90' Желтая карточка
Сейду Алиду
90'+5

Ход матча

30'
Абдул-Самед Салис
 
34'
Ожье Флоран
 
35'
 
Жиротто Андрей
43'
Маньен Йоанн
 
43'
0:1
Блас Людовик
58'
Хауи Саиф-Эдин
(Байо Мохамед)
1:1
62'
1:2
Чиривелья Педро
(Блас Людовик)
63'
Абдул-Самед Салис
(Н'Симба Виталь)
2:2
67'
2:3
Коло-Муани Рандаль
(Мерлин Квентин)
70'
 
Жеббель Виллем
Коло-Муани Рандаль
72'
Абдул-Самед Салис
 
74'
Pascal Gastien
 
74'
Pascal Gastien
 
76'
Бертомье Жезон
Хауи Саиф-Эдин
 
83'
Биллонг Жан-Клод
Н'Симба Виталь
 
83'
Киэ Грежон
Доссу Жодель
 
85'
 
Де Са Роли Перейра
Фабио да Сильва
85'
 
Коршья Себастьен
Кулибали Калифа
88'
Зедатка Аким
 
90'
Сейду Алиду
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Клермон 14.6% (15)
X 41.7% (43)
Нант 43.7% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
7
Маньен
Йоанн
6
Хауи
Саиф-Эдин
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
11
Аллевина
Джим
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
12
Аппиа
Деннис
2
Фабио
да
Сильва
8
Сиприен
Вилан
5
Чиривелья
Педро
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
Клермон
4-3-3
Нант
3-4-3

История личных встреч

Клермон
Нант

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
3:2
Л2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.33
Рашани Эльбасан 7 0.23
Бертомье Жезон 1 0.03
Н'Симба Виталь 1 0.03
Аллевина Джим 1 0.03
Доссу Жодель 1 0.03
Телль Жордан 1 0.03
Ожье Флоран 1 0.03
Унтонджи Седрик 1 0.03
Хауи Саиф-Эдин 1 0.03
Маньен Йоанн 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 11 0.37
Блас Людовик 9 (4) 0.3
Жиротто Андрей 5 0.17
Саймон Мозес 3 0.1
Чиривелья Педро 3 0.1
Жеббель Виллем 2 0.07
Букари Осман 1 0.03
Мерлин Квентин 1 0.03
Сиприен Вилан 1 0.03
Кулибали Калифа 1 0.03
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.03
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 9 3
Гастьен Йоан 6 2
Pascal Gastien 3 2
Сейду Алиду 4 1
Ожье Флоран 4 0
Зедатка Аким 4 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Маньен Йоанн 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Аллевина Джим 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 6 1
Кастеллетто Жан-Шарль 7 0
Жиротто Андрей 7 0
Паллуа Николя 5 1
Блас Людовик 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Мутуссами Самуэль 4 0
Аппиа Деннис 3 0
Саймон Мозес 3 0
Траоре Шарль 3 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
22%
3
19%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
5
28%
4
25%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
10%
4
22%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
4
20%
6
33%
61-75
5
25%
2
11%
76-90

Забито

13
23
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
21 Не забивали 20
3
23%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
15%
7
30%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
7
54%
3
13%
76-90

Пропущено

33
15
14 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
9%
2
13%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
8
24%
3
20%
31-45
6
18%
4
27%
46-60
5
15%
3
20%
61-75
8
24%
2
13%
76-90

Забито

31
39
11 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
5
16%
4
10%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
4
13%
6
15%
31-45
6
19%
7
18%
46-60
6
19%
8
21%
61-75
8
26%
8
21%
76-90

Пропущено

53
33
22 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 22
5
9%
6
18%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
11
21%
4
12%
31-45
9
17%
8
24%
46-60
9
17%
9
27%
61-75
13
25%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ланс - Клермон 3:1 Клермон - Лорьян 0:2 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1
Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1
Нант
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2
Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 30 16 8 6 49 - 30 56
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Монако Заявка 30 13 8 9 45 - 31 47
8. Лион 1:0 Заявка 30 12 10 8 41 - 37 46
9. Нант Заявка 30 13 6 11 39 - 33 45
10. Ланс Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
11. Монпелье Заявка 30 12 5 13 44 - 42 41
12. Брест Заявка 30 10 8 12 38 - 44 38
13. Реймс Заявка 30 8 12 10 32 - 32 36
14. Анже 0:1 Заявка 30 8 8 14 32 - 42 32
15. Труа Заявка 30 8 8 14 28 - 42 32
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 30 7 7 16 30 - 54 28
18. Сент-Этьен Заявка 30 6 9 15 31 - 55 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 30 4 11 15 27 - 54 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Лион 1:0 Заявка 16 8 5 3 26 - 18 29
5. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
6. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже 0:1 Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Труа Заявка 15 4 6 5 14 - 14 18
15. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
16. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
17. Сент-Этьен Заявка 16 3 6 7 20 - 31 15
18. Клермон Заявка 15 3 5 7 16 - 22 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 15 1 6 8 16 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 15 10 3 2 25 - 13 33
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Брест Заявка 16 5 5 6 17 - 22 20
7. Монако Заявка 15 5 4 6 16 - 18 19
8. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
9. Ланс Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
10. Реймс Заявка 16 4 6 6 14 - 19 18
11. Лион 1:0 Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
12. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
13. Нант Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
14. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
15. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
16. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
17. Анже 0:1 Заявка 15 2 7 6 16 - 24 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 103
Клермон 14.6% (15)
X 41.7% (43)
Нант 43.7% (45)
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Прогнозы на матч Клермон 2:3 Нант

Исход игры
Клермон
14.6% (15)
Ничья
41.7% (43)
Нант
43.7% (45)
Тотал 2.5
Больше
30.39% (31)
Меньше
69.61% (71)
Обе команды забьют
Да
69.61% (71)
Нет
30.39% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (40)
1:2 Нант
22.3% (23)
0:1 Нант
17.5% (18)
1:0 Клермон
8.7% (9)
2:1 Клермон
3.9% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Клермон
1.9% (2)
1:3 Нант
1.9% (2)
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