Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
17
Делен
Тома
32
Амаду
Ибраим
13
Канде
Фали
10
Булая
Фарид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
32 Амаду ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Канде ФалиПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Нападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
- Нападающий
-
34 Мафута ЛуиНападающий
-
Главный тренер: Benoit Tavenot
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Метц
Монако
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
15 матчей
20%
80%
3 победы 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.14
|Сентонз Фабьен
|4
|0.14
|Булая Фарид
|3
|0.1
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.1
|Нгетте Опа
|2
|0.07
|Маига Хабиб
|2
|0.07
|Бронн Дилан
|1
|0.03
|Сарр Пап
|1
|0.03
|Юдоль Матьё
|1
|0.03
|Траоре Бубакар
|1
|0.03
|Мафута Луи
|1
|0.03
|Куяте Кики
|1
|0.03
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|17 (7)
|0.59
|Фолланд Кевин
|6 (1)
|0.21
|Диоп Софьян
|6
|0.21
|Желсон Мартиньш
|4
|0.14
|Головин Александр
|2
|0.07
|Кайо Энрике
|1
|0.03
|Боаду Мирон
|1
|0.03
|Чуамени Орельен
|1
|0.03
|Лукас Жан
|1
|0.03
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|Дисаси Аксель
|1
|0.03
|Дьятта Крепен
|1
|0.03
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|8
|1
|Куяте Кики
|6
|1
|Маига Хабиб
|7
|0
|Пажо Венсан
|5
|1
|Сарр Пап
|6
|0
|Траоре Бубакар
|5
|0
|Де Превиль Николя
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Амаду Ибраим
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Укиджа Александр
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|7
|1
|Фолланд Кевин
|7
|0
|Диоп Софьян
|6
|0
|Сидибе Джибриль
|5
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Дисаси Аксель
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Агилар Рубен
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Пропущено
26
16
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
12%
3
19%
1-15
5
19%
3
19%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
7
27%
3
19%
76-90
Забито
11
30
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
2
18%
4
13%
1-15
1
9%
4
13%
16-30
3
27%
6
20%
31-45
2
18%
4
13%
46-60
2
18%
6
20%
61-75
1
9%
6
20%
76-90
Пропущено
27
12
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
15%
2
17%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
8
30%
30%
3
25%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
4
15%
3
25%
76-90
Забито
25
45
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 14
13 Не забивали 11
5
20%
4
9%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
7
28%
10
22%
31-45
5
20%
9
20%
46-60
4
16%
7
16%
61-75
2
8%
9
20%
76-90
Пропущено
53
28
25 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
7
13%
5
18%
1-15
9
17%
4
14%
16-30
9
17%
6
21%
31-45
12
23%
4
14%
46-60
5
9%
3
11%
61-75
11
21%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Метц - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Метц 6:1 Метц - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0
Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0
Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|45 - 28
|53
|3.
|Ренн
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|64 - 29
|53
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 32
|51
|5.
|Ницца
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|41 - 24
|51
|6.
|Лилль
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|38 - 35
|47
|7.
|Ланс
|0:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|45 - 40
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|40 - 37
|43
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|32 - 31
|36
|13.
|Брест
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Бордо
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|38 - 70
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|26 - 52
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 10
|34
|3.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 13
|30
|4.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 16
|25
|9.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|24
|11.
|Марсель
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|12.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 13
|18
|15.
|Лорьян
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 9
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|25 - 19
|19
|7.
|Ланс
|0:1 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|8.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|9.
|Лион
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 19
|17
|10.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 41
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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Прогнозы на матч Метц - Монако
Исход игры
Метц
0% (0)
Ничья
8.3% (9)
Монако
91.7% (99)
Тотал 2.5
Больше
48.08% (50)
Меньше
51.92% (54)
Обе команды забьют
Да
54.81% (57)
Нет
45.19% (47)
Популярный счёт
1:2 Монако
38.9% (42)
0:1 Монако
26.9% (29)
0:2 Монако
14.8% (16)
1:3 Монако
7.4% (8)
1:1 Ничья
6.5% (7)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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