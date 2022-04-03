  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
 
Позже

Стадион:
Монако
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
27
Кана-Бийик
Жан-Армель
5
Жемерсон
де
Жесус
17
Делен
Тома
32
Амаду
Ибраим
6
Н'Дорам
Кевин
13
Канде
Фали
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
22
Ламкель
Зе
Дидье
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
2
Скардовелли
Вандерсон
17
Головин
Александр
7
Желсон
Мартиньш
10
Бен-Йеддер
Виссам
Метц
3-4-1-2
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Метц
Монако

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

15 матчей

20%
80%
3 победы 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
4:0
К
0:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
3:0
К
1:3
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
5:0
Л1
0:7
Л1
2:0
Л1
0:1
Л2
0:2
Л2
0:2
Л1
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.14
Сентонз Фабьен 4 0.14
Булая Фарид 3 0.1
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.1
Нгетте Опа 2 0.07
Маига Хабиб 2 0.07
Бронн Дилан 1 0.03
Сарр Пап 1 0.03
Юдоль Матьё 1 0.03
Траоре Бубакар 1 0.03
Мафута Луи 1 0.03
Куяте Кики 1 0.03
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 17 (7) 0.59
Фолланд Кевин 6 (1) 0.21
Диоп Софьян 6 0.21
Желсон Мартиньш 4 0.14
Головин Александр 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.03
Боаду Мирон 1 0.03
Чуамени Орельен 1 0.03
Лукас Жан 1 0.03
Скардовелли Вандерсон 1 0.03
Дисаси Аксель 1 0.03
Дьятта Крепен 1 0.03
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 8 1
Куяте Кики 6 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Сарр Пап 6 0
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Амаду Ибраим 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Укиджа Александр 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Делен Тома 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Канде Фали 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 7 1
Фолланд Кевин 7 0
Диоп Софьян 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Дисаси Аксель 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Агилар Рубен 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Желсон Мартиньш 2 0
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
4
27%
31-45
3
21%
5
33%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

26
16
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
12%
3
19%
1-15
5
19%
3
19%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
7
27%
3
19%
76-90

Забито

11
30
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
2
18%
4
13%
1-15
1
9%
4
13%
16-30
3
27%
6
20%
31-45
2
18%
4
13%
46-60
2
18%
6
20%
61-75
1
9%
6
20%
76-90

Пропущено

27
12
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
15%
2
17%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
8
30%
30%
3
25%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
4
15%
3
25%
76-90

Забито

25
45
14 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 14
13 Не забивали 11
5
20%
4
9%
1-15
2
8%
6
13%
16-30
7
28%
10
22%
31-45
5
20%
9
20%
46-60
4
16%
7
16%
61-75
2
8%
9
20%
76-90

Пропущено

53
28
25 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
7
13%
5
18%
1-15
9
17%
4
14%
16-30
9
17%
6
21%
31-45
12
23%
4
14%
46-60
5
9%
3
11%
61-75
11
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Метц - Веен Висбаден 2:0 Ренн - Метц 6:1 Метц - Ланс 0:0 Сент-Этьен - Метц 1:0
Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0
Монако
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монако - ПСЖ 3:0 Монако - Брага 1:1 Страсбург - Монако 1:0 Брага - Монако 2:0
Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Марсель Заявка 29 15 8 6 45 - 28 53
3. Ренн Заявка 30 16 5 9 64 - 29 53
4. Страсбург 1:0 Заявка 30 14 9 7 51 - 32 51
5. Ницца Заявка 30 15 7 8 41 - 24 51
6. Лилль Заявка 30 12 11 7 38 - 35 47
7. Ланс 0:1 Заявка 30 12 8 10 45 - 40 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион Заявка 29 11 10 8 40 - 37 43
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс Заявка 29 8 12 9 32 - 31 36
13. Брест Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Бордо Заявка 30 4 11 15 38 - 70 23
20. Метц Заявка 29 4 11 14 26 - 52 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 15 11 1 3 39 - 10 34
3. Страсбург 1:0 Заявка 15 9 3 3 29 - 13 30
4. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс 0:1 Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 15 6 7 2 19 - 16 25
9. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 15 7 4 4 20 - 15 24
11. Марсель Заявка 15 6 5 4 24 - 17 23
12. Анже Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс Заявка 14 4 6 4 18 - 13 18
15. Лорьян Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 15 8 3 4 21 - 9 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург 1:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ренн Заявка 15 5 4 6 25 - 19 19
7. Ланс 0:1 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
8. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
9. Лион Заявка 14 4 5 5 15 - 19 17
10. Монпелье Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
11. Брест Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц Заявка 15 3 5 7 11 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Бордо Заявка 15 2 6 7 18 - 41 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Метц - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 24 минуты.

    Главный судья: Брисар Жером

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 108
    Метц 0% (0)
    X 8.3% (9)
    Монако 91.7% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Метц
    Ничья
    Монако
    7.46
    4.40
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Метц - Монако онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Метц - Монако

    Исход игры
    Метц
    0% (0)
    Ничья
    8.3% (9)
    Монако
    91.7% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.08% (50)
    Меньше
    51.92% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    54.81% (57)
    Нет
    45.19% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    38.9% (42)
    0:1 Монако
    26.9% (29)
    0:2 Монако
    14.8% (16)
    1:3 Монако
    7.4% (8)
    1:1 Ничья
    6.5% (7)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Метц
    Монако

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     