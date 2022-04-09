Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Erzgebirgsstadion
0:1
3' ГолБёрнер Юлиан
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
69 Владение мячом, % 31
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
31
Цолински
Бен
11
Кюн
Николас
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
29
Ондуа
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
11 Кюн НиколасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
-
33 Думбуя МуссаНападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Ганновер 96
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|6
|0.21
|Назаров Дмитрий II
|3 (2)
|0.1
|Кюн Николас
|2
|0.07
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.07
|Цолински Бен
|2
|0.07
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.07
|Гуйе Бабакар
|2
|0.07
|Труич Никола
|2
|0.07
|Сиярич Омар
|1
|0.03
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.03
|Гонтер Сёрен
|1
|0.03
|Барилла Энтони
|1
|0.03
|Хертель Саша
|1
|0.03
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Какуталуа Малкольм
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|7
|0.24
|Майна Линтон
|4
|0.14
|Дукш Марвин
|3
|0.1
|Штольце Себастьян
|3
|0.1
|Тойхерт Седрик
|2
|0.07
|Кайзер Доминик
|2
|0.07
|Бёрнер Юлиан
|2
|0.07
|Бейер Максимилиан
|2
|0.07
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Хульт Никлас
|1
|0.03
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.03
|Муслия Флоран
|1
|0.03
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Назаров Дмитрий II
|7
|0
|Фандрих Клеменс
|4
|1
|Овусу Принс-Осеи
|4
|1
|Цолински Бен
|5
|0
|Карлсон Дирк
|5
|0
|Штраус Джон-Патрик
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Кюн Николас
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Хоксхайдт Ян
|2
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|7
|1
|Ондуа Гаэль
|6
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Кайзер Доминик
|4
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Трибулл Том
|3
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
4
21%
16-30
3
23%
4
21%
31-45
1
8%
6
32%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
4
31%
2
11%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
8%
2
10%
1-15
4
17%
7
35%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
6
25%
1
5%
61-75
5
21%
4
20%
76-90
Забито
15
12
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
0
0%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
6
40%
2
17%
61-75
5
33%
2
17%
76-90
Пропущено
32
16
17 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
6
19%
0
0%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
3
9%
3
19%
61-75
8
25%
6
38%
76-90
Забито
28
31
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
10 Не забивали 8
1
4%
4
13%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
4
14%
8
26%
31-45
2
7%
7
23%
46-60
8
29%
3
10%
61-75
9
32%
4
13%
76-90
Пропущено
56
36
26 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 17
8
14%
2
6%
1-15
10
18%
10
28%
16-30
8
14%
5
14%
31-45
8
14%
5
14%
46-60
9
16%
4
11%
61-75
13
23%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0
Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|0:0 Заявка
|29
|15
|8
|6
|52 - 37
|53
|2.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|29
|15
|7
|7
|53 - 38
|52
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|4.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|29
|15
|6
|8
|56 - 34
|51
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|41 - 37
|46
|6.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 36
|46
|7.
|Гамбург
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|51 - 29
|45
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|48 - 42
|38
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|46 - 41
|38
|11.
|Ганза
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 46
|37
|12.
|Фортуна
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 36
|36
|13.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|29
|9
|8
|12
|27 - 41
|35
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|31 - 45
|31
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 59
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 13
|33
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 13
|31
|3.
|Гамбург
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|5.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|33 - 21
|27
|6.
|Вердер
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|28 - 22
|22
|9.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Фортуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|13.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 27
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|0:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 24
|27
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 21
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Ганновер 96
|1:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 24
|18
|10.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|14.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 31
|9
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 32
|8