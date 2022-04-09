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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
1:3
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
0:1
3' Гол
Бёрнер Юлиан
0:2
23' Гол
Вайдандт Хендрик
1:2
54' Гол
Труич Никола
56' Желтая карточка
Фандрих Клеменс
73' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
1:3
75' Гол
Керк Себастьян
88' Желтая карточка
Назаров Дмитрий
90' Желтая карточка
Труич Никола
90'+5
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
26
Гонтер
Сёрен
21
Какуталуа
Малкольм
23
Барилла
Энтони
9
Йонжич
Антонио
30
Шрек
Сэм
18
Мессегем
Суфьян
5
Фандрих
Клеменс
31
Цолински
Бен
11
Кюн
Николас
16
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
29
Ондуа
Гаэль
15
Тойхерт
Седрик
37
Керк
Себастьян
22
Штольце
Себастьян
9
Вайдандт
Хендрик
Эрцгебирге Ауэ
4-5-1
Ганновер 96
4-2-3-1

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Ганновер 96

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
2:2
Б2
2:0
ТМК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 6 0.21
Назаров Дмитрий II 3 (2) 0.1
Труич Никола 3 0.1
Кюн Николас 2 0.07
Хоксхайдт Ян 2 0.07
Цолински Бен 2 0.07
Овусу Принс-Осеи 2 0.07
Гуйе Бабакар 2 0.07
Сиярич Омар 1 0.03
Барилла Энтони 1 0.03
Бюссманн Гаэтен 1 0.03
Гонтер Сёрен 1 0.03
Хертель Саша 1 0.03
Фандрих Клеменс 0 0
Какуталуа Малкольм 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Карлсон Дирк 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 8 0.28
Майна Линтон 4 0.14
Дукш Марвин 3 0.1
Штольце Себастьян 3 0.1
Тойхерт Седрик 2 0.07
Кайзер Доминик 2 0.07
Бейер Максимилиан 2 0.07
Бёрнер Юлиан 2 0.07
Вайдандт Хендрик 2 0.07
Эрнст Себастьян 1 0.03
Хульт Никлас 1 0.03
Муслия Флоран 1 0.03
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Димерс Марк 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Дмитрий II 8 0
Мессегем Суфьян 4 2
Фандрих Клеменс 5 1
Овусу Принс-Осеи 4 1
Цолински Бен 5 0
Карлсон Дирк 5 0
Штраус Джон-Патрик 4 0
Гонтер Сёрен 4 0
Кюн Николас 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Шрек Сэм 3 0
Хоксхайдт Ян 2 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Труич Никола 2 0
Барилла Энтони 2 0
Ризе Филипп 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Сиярич Омар 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 7 1
Ондуа Гаэль 6 0
Эрнст Себастьян 5 0
Кайзер Доминик 4 0
Дем Янник 4 0
Хульт Никлас 3 0
Трибулл Том 3 0
Штольце Себастьян 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Дукш Марвин 2 0
Франке Марсель 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Керк Себастьян 1 0
Димерс Марк 1 0
Окс Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
5
23%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
4
29%
2
9%
76-90

Пропущено

27
21
11 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
11%
2
10%
1-15
5
19%
7
33%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
4
15%
4
19%
46-60
7
26%
1
5%
61-75
5
19%
4
19%
76-90

Забито

15
12
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
0
0%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
6
40%
2
17%
61-75
5
33%
2
17%
76-90

Пропущено

32
16
17 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
6
19%
0
0%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
3
9%
3
19%
61-75
8
25%
6
38%
76-90

Забито

29
34
9 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
1
3%
5
15%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
4
14%
8
24%
31-45
3
10%
7
21%
46-60
8
28%
4
12%
61-75
9
31%
4
12%
76-90

Пропущено

59
37
28 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 18
9
15%
2
5%
1-15
11
19%
10
27%
16-30
8
14%
5
14%
31-45
8
14%
6
16%
46-60
10
17%
4
11%
61-75
13
22%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0
Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1
Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 29 16 5 8 59 - 34 53
2. Вердер Заявка 29 15 8 6 53 - 38 53
3. Санкт-Паули Заявка 29 15 7 7 54 - 39 52
4. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
5. Нюрнберг Заявка 28 13 7 8 41 - 37 46
6. Гамбург Заявка 28 11 12 5 51 - 29 45
7. Хайденхайм Заявка 29 13 6 10 37 - 39 45
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 28 9 11 8 48 - 42 38
10. Ян Заявка 29 10 8 11 46 - 41 38
11. Ганза Заявка 29 10 7 12 36 - 46 37
12. Фортуна Заявка 29 9 9 11 38 - 36 36
13. Ганновер 96 Заявка 29 9 8 12 29 - 42 35
14. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
15. Зандхаузен Заявка 28 7 10 11 31 - 45 31
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 29 4 7 18 27 - 61 19
18. Ингольштадт Заявка 29 4 7 18 26 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Шальке 04 Заявка 15 9 2 4 36 - 21 29
4. Гамбург Заявка 15 7 6 2 31 - 16 27
5. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
6. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
7. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
9. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Фортуна Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 15 8 3 4 29 - 25 27
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
10. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
11. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
14. Хайденхайм Заявка 15 4 2 9 13 - 26 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Ингольштадт Заявка 15 2 3 10 14 - 31 9
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 1 5 8 15 - 32 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Вайдандт Хендрик бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Бёрнер Юлиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 1:3 Ганновер 96 онлайн

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