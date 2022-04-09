Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
1:0
43' ГолДоведан Никола
49' Желтая карточкаКраусс Том
1:1
58' ГолПфайффер Лука
58' Желтая карточкаКёпке Паскаль
73' Желтая карточкаСёренсен Асгер
2:1
82' ГолКраусс Том
Ход матча
43'
1:0
49'
58'
1:1
58'
73'
82'
2:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
50 Владение мячом, % 50
14
Краусс
Том
24
Зобих
Лассе
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
33
Ману
Брайдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Йенс Кастроп
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Нюрнберг
Дармштадт
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|6
|0.21
|Доведан Никола
|6
|0.21
|Темпельман Лино
|4
|0.14
|Шаффлер Мануэль
|4
|0.14
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.1
|Кёпке Паскаль
|3
|0.1
|Краусс Том
|3
|0.1
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0.1
|Гайс Йоханнес
|3
|0.1
|Думан Тайлан
|2
|0.07
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.07
|Хандверкер Тим
|1
|0.03
|Шлаймер Лукас
|1
|0.03
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.03
|Борковски Деннис
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пфайффер Лука
|13
|0.45
|Титц Филлип
|13 (2)
|0.45
|Сейдель Аарон
|6
|0.21
|Кемпе Тобиас
|4 (1)
|0.14
|Ману Брайдон
|3
|0.1
|Холланд Фабиан
|2
|0.07
|Хонзак Матиас
|2
|0.07
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.07
|Карич Эмир
|2
|0.07
|Скарке Тим
|2
|0.07
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Гьясула Клаус
|1
|0.03
|Пфайффер Патрик
|1
|0.03
|Мелем Марвин
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|10
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Сёренсен Асгер
|5
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|5
|0
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Шаффлер Мануэль
|2
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Матения Кристиан
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Валентини Энрико
|2
|0
|Кёпке Паскаль
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Шлаймер Лукас
|2
|0
|Краусс Том
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|11
|1
|Пфайффер Патрик
|7
|0
|Бадер Маттиас
|6
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Ману Брайдон
|4
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Мюллер Янник
|2
|0
|Хонзак Матиас
|2
|0
|Ишервуд Томас
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ронштадт Франк
|2
|0
|Челич Неманя
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
3
16%
5
20%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
12%
31-45
6
32%
4
16%
46-60
4
21%
7
28%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
4
24%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
6
35%
76-90
Забито
23
30
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
2
9%
4
13%
1-15
6
26%
6
20%
16-30
1
4%
8
27%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
7
30%
5
17%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
16%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
6
32%
5
26%
76-90
Забито
42
55
16 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
5
12%
9
16%
1-15
8
19%
7
13%
16-30
3
7%
11
20%
31-45
11
26%
7
13%
46-60
6
14%
11
20%
61-75
9
21%
10
18%
76-90
Пропущено
36
36
18 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 21
6
17%
4
11%
1-15
4
11%
7
19%
16-30
8
22%
5
14%
31-45
4
11%
5
14%
46-60
2
6%
4
11%
61-75
12
33%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3
Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2
Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|59 - 34
|53
|2.
|Вердер
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|53 - 38
|53
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 39
|52
|4.
|Дармштадт
|1:2 Заявка
|29
|15
|6
|8
|57 - 37
|51
|5.
|Нюрнберг
|2:1 Заявка
|29
|14
|7
|8
|43 - 38
|49
|6.
|Гамбург
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|51 - 29
|45
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|37 - 39
|45
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|48 - 42
|38
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|46 - 41
|38
|11.
|Ганза
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 46
|37
|12.
|Фортуна
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 36
|36
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|29 - 42
|35
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|31 - 45
|31
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|27 - 61
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 13
|31
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|36 - 21
|29
|4.
|Дармштадт
|1:2 Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|5.
|Нюрнберг
|2:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 17
|27
|6.
|Гамбург
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|7.
|Вердер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|28 - 22
|22
|9.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Фортуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 25
|27
|3.
|Дармштадт
|1:2 Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 19
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|2:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 21
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|10.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 26
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 31
|9
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 32
|8