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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
3:1
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
1:0
43' Гол
Доведан Никола
49' Желтая карточка
Краусс Том
1:1
58' Гол
Пфайффер Лука
58' Желтая карточка
Кёпке Паскаль
73' Желтая карточка
Сёренсен Асгер
2:1
82' Гол
Краусс Том
3:1
90' Гол в свои ворота
Andre Leipold
90'+7

Ход матча

43'
Доведан Никола
1:0
46'
 
Титц Филлип
Сейдель Аарон
49'
Краусс Том
 
58'
1:1
Пфайффер Лука
58'
Кёпке Паскаль
 
60'
 
Хонзак Матиас
Скарке Тим
60'
 
Andre Leipold
Ману Брайдон
66'
 
Беренс Мортен
Шуэн Марсель
66'
Шлаймер Лукас
Кёпке Паскаль
 
73'
Сёренсен Асгер
 
78'
Думан Тайлан
Гайс Йоханнес
 
82'
Краусс Том
2:1
86'
Хюбнер Флориан
Доведан Никола
 
90'
Andre Leipold
3:1

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 50 Владение мячом, % 50
26
Матения
Кристиан
2
Фишер
Килиан
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
10
Доведан
Никола
14
Краусс
Том
5
Гайс
Йоханнес
6
Темпельман
Лино
24
Дели
Матс
Мёллер
20
Кёпке
Паскаль
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
24
Зобих
Лассе
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
6
Мелем
Марвин
33
Ману
Брайдон
22
Сейдель
Аарон
16
Пфайффер
Лука
Нюрнберг
4-5-1
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Нюрнберг
Дармштадт

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:4
ТМК
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 6 0.21
Доведан Никола 6 0.21
Темпельман Лино 4 0.14
Шаффлер Мануэль 4 0.14
Дели Матс Мёллер 3 0.1
Кёпке Паскаль 3 0.1
Краусс Том 3 0.1
Нюрнбергер Фабиан 3 0.1
Гайс Йоханнес 3 0.1
Думан Тайлан 2 0.07
Валентини Энрико 2 (2) 0.07
Хандверкер Тим 1 0.03
Шлаймер Лукас 1 0.03
Шиндлер Кристофер 1 0.03
Борковски Деннис 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 13 0.45
Титц Филлип 13 (2) 0.45
Сейдель Аарон 6 0.21
Кемпе Тобиас 4 (1) 0.14
Ману Брайдон 3 0.1
Холланд Фабиан 2 0.07
Хонзак Матиас 2 0.07
Шнелльхардт Фабиан 2 0.07
Карич Эмир 2 0.07
Скарке Тим 2 0.07
Бадер Маттиас 1 0.03
Гьясула Клаус 1 0.03
Пфайффер Патрик 1 0.03
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 10 0
Доведан Никола 5 1
Сёренсен Асгер 5 0
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Гайс Йоханнес 4 0
Шаффлер Мануэль 2 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Матения Кристиан 3 0
Думан Тайлан 3 0
Валентини Энрико 2 0
Кёпке Паскаль 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Шлаймер Лукас 2 0
Краусс Том 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 11 1
Пфайффер Патрик 7 0
Бадер Маттиас 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Ману Брайдон 4 0
Скарке Тим 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Мюллер Янник 2 0
Хонзак Матиас 2 0
Ишервуд Томас 2 0
Титц Филлип 2 0
Ронштадт Франк 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шуэн Марсель 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
27
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
3
14%
5
19%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
4
19%
7
26%
61-75
3
14%
6
22%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
7
37%
76-90

Забито

23
30
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
2
9%
4
13%
1-15
6
26%
6
20%
16-30
1
4%
8
27%
31-45
5
22%
3
10%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
7
30%
5
17%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
3
16%
3
16%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
6
32%
5
26%
76-90

Забито

44
57
17 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 18
4 Не забивали 4
5
11%
9
16%
1-15
8
18%
7
12%
16-30
4
9%
11
19%
31-45
11
25%
8
14%
46-60
6
14%
11
19%
61-75
10
23%
11
19%
76-90

Пропущено

38
38
18 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
6
16%
4
11%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
8
21%
6
16%
31-45
5
13%
5
13%
46-60
2
5%
4
11%
61-75
13
34%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3
Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1
Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2
Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 29 16 5 8 59 - 34 53
2. Вердер Заявка 29 15 8 6 53 - 38 53
3. Санкт-Паули Заявка 29 15 7 7 54 - 39 52
4. Дармштадт Заявка 29 15 6 8 57 - 38 51
5. Нюрнберг Заявка 29 14 7 8 44 - 38 49
6. Гамбург Заявка 28 11 12 5 51 - 29 45
7. Хайденхайм Заявка 29 13 6 10 37 - 39 45
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 28 9 11 8 48 - 42 38
10. Ян Заявка 29 10 8 11 46 - 41 38
11. Ганза Заявка 29 10 7 12 36 - 46 37
12. Фортуна Заявка 29 9 9 11 38 - 36 36
13. Ганновер 96 Заявка 29 9 8 12 29 - 42 35
14. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
15. Зандхаузен Заявка 28 7 10 11 31 - 45 31
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 29 4 7 18 27 - 61 19
18. Ингольштадт Заявка 29 4 7 18 26 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 14 10 3 1 33 - 14 33
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Шальке 04 Заявка 15 9 2 4 36 - 21 29
4. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
5. Нюрнберг Заявка 15 8 3 4 23 - 17 27
6. Гамбург Заявка 15 7 6 2 31 - 16 27
7. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
8. Карлсруэ Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
9. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Фортуна Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 15 3 2 10 12 - 29 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 15 8 3 4 29 - 25 27
3. Дармштадт Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Ганновер 96 Заявка 15 5 3 7 18 - 25 18
10. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
11. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
14. Хайденхайм Заявка 15 4 2 9 13 - 26 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Ингольштадт Заявка 15 2 3 10 14 - 31 9
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 1 5 8 15 - 32 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Доведан Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Нюрнберг 3:1 Дармштадт онлайн

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