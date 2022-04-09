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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Вердер
0' 14'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Вердер
3.74
3.92
2.16
Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
15
Байфус
Марцель
4
Цирайс
Филипп
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
14
Аремю
Афииз
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
27
Аменийдо
Этьенн
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
36
Гросс
Кристиан
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
23
Рапп
Николай
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
10
Биттенкорт
Леонардо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Вердер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:1
ТМК
2:4
ТМК
4:1
ТМС
1:0
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМК
1:1
ТМС
4:1
Б
1:3
Б
3:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 17 (3) 0.59
Киере Даниэль-Кофи 10 0.34
Макиенок Симон 6 0.21
Диттген Макс 4 0.14
Аменийдо Этьенн 3 0.1
Пакарада Леарт 2 0.07
Беккер Финн 2 0.07
Бухтманн Кристофер 2 0.07
Хартель Марсель 1 0.03
Медич Яков 1 0.03
Цандер Лука-Милан 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Джигала Адам 1 0.03
Ирвайн Джексон 1 0.03
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 14 (2) 0.48
Шмид Романо 3 0.1
Фридль Марко 3 0.1
Биттенкорт Леонардо 2 0.07
Юнг Антони 2 0.07
Рапп Николай 2 0.07
Сарджент Джош 2 0.07
Шмидт Никлас 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Топрак Омер 1 0.03
Вайзер Митчелл 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.03
Гросс Кристиан 0 0
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Ирвайн Джексон 4 0
Смит Эрик 4 0
Хартель Марсель 4 0
Киере Даниэль-Кофи 4 0
Цандер Лука-Милан 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Медич Яков 3 0
Аремю Афииз 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Беккер Финн 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Макиенок Симон 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Байфус Марцель 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 8 0
Гросс Кристиан 5 1
Рапп Николай 6 0
Шмид Романо 6 0
Биттенкорт Леонардо 5 0
Юнг Антони 5 0
Велькович Милош 4 0
Груев Илия 4 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
27
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
7
22%
2
7%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
4
13%
4
15%
31-45
3
9%
7
26%
46-60
7
22%
4
15%
61-75
6
19%
9
33%
76-90

Пропущено

13
25
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
2
8%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
6
24%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
6
46%
6
24%
61-75
2
15%
5
20%
76-90

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
6
29%
8
36%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
1
5%
5
23%
76-90

Пропущено

25
15
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
16%
3
20%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
6
24%
3
20%
61-75
3
12%
2
13%
76-90

Забито

53
49
27 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 37
17 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
11
21%
3
6%
1-15
8
15%
3
6%
16-30
8
15%
6
12%
31-45
9
17%
15
31%
46-60
10
19%
8
16%
61-75
7
13%
14
29%
76-90

Пропущено

38
40
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 23
4
11%
5
13%
1-15
5
13%
4
10%
16-30
8
21%
8
20%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
12
32%
9
23%
61-75
5
13%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1
Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1
Вердер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1
Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 0:0 Заявка 29 15 8 6 52 - 37 53
2. Санкт-Паули 0:0 Заявка 29 15 7 7 53 - 38 52
3. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
4. Шальке 04 0:0 Заявка 29 15 6 8 56 - 34 51
5. Нюрнберг Заявка 28 13 7 8 41 - 37 46
6. Хайденхайм 0:0 Заявка 29 13 7 9 37 - 36 46
7. Гамбург Заявка 28 11 12 5 51 - 29 45
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 28 9 11 8 48 - 42 38
10. Ян Заявка 29 10 8 11 46 - 41 38
11. Ганза Заявка 29 10 7 12 36 - 46 37
12. Фортуна Заявка 29 9 9 11 38 - 36 36
13. Ганновер 96 1:0 Заявка 29 9 8 12 27 - 41 35
14. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
15. Зандхаузен Заявка 28 7 10 11 31 - 45 31
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 29 4 7 18 26 - 59 19
18. Ингольштадт Заявка 29 4 7 18 26 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 0:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 13 33
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Гамбург Заявка 15 7 6 2 31 - 16 27
4. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
5. Шальке 04 0:0 Заявка 15 8 3 4 33 - 21 27
6. Вердер 0:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
7. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
9. Ян Заявка 15 6 4 5 29 - 23 22
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Фортуна Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
12. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
13. Ганновер 96 1:0 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 15 3 2 10 11 - 27 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер 0:0 Заявка 15 8 3 4 28 - 24 27
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 0:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 15 6 4 5 22 - 25 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули 0:0 Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Ганновер 96 1:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 24 18
10. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
11. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
13. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
14. Хайденхайм 0:0 Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Ингольштадт Заявка 15 2 3 10 14 - 31 9
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 Заявка 14 1 5 8 15 - 32 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Вердер
3.74
3.92
2.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Паули 0:0 Вердер онлайн

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Санкт-Паули
Вердер

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