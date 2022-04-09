Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion
1:0
43' ГолКиере Даниэль-Кофи
1:1
58' ГолФуллкруг Никлас
84' Желтая карточкаЦирайс Филипп
Ход матча
43'
58'
1:1
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
48 Владение мячом, % 52
18
Медич
Яков
14
Аремю
Афииз
32
Фридль
Марко
23
Рапп
Николай
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
-
14 Аремю АфиизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Санкт-Паули
Вердер
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|17 (3)
|0.59
|Киере Даниэль-Кофи
|11
|0.38
|Макиенок Симон
|6
|0.21
|Диттген Макс
|4
|0.14
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.1
|Пакарада Леарт
|2
|0.07
|Беккер Финн
|2
|0.07
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.07
|Хартель Марсель
|1
|0.03
|Медич Яков
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Джигала Адам
|1
|0.03
|Ирвайн Джексон
|1
|0.03
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|15 (2)
|0.52
|Шмид Романо
|3
|0.1
|Фридль Марко
|3
|0.1
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.07
|Юнг Антони
|2
|0.07
|Рапп Николай
|2
|0.07
|Сарджент Джош
|2
|0.07
|Шмидт Никлас
|1
|0.03
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Топрак Омер
|1
|0.03
|Вайзер Митчелл
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Хартель Марсель
|4
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|0
|Цирайс Филипп
|2
|1
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Джигала Адам
|2
|0
|Беккер Финн
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|8
|0
|Гросс Кристиан
|5
|1
|Рапп Николай
|6
|0
|Шмид Романо
|6
|0
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Юнг Антони
|5
|0
|Велькович Милош
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
28
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
7
21%
2
7%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
3
9%
8
29%
46-60
7
21%
4
14%
61-75
6
18%
9
32%
76-90
Пропущено
14
26
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
1
7%
3
12%
16-30
3
21%
7
27%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
6
43%
6
23%
61-75
2
14%
5
19%
76-90
Забито
21
22
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
4
19%
1
5%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
6
29%
8
36%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
1
5%
5
23%
76-90
Пропущено
25
15
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
16%
3
20%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
6
24%
3
20%
61-75
3
12%
2
13%
76-90
Забито
54
50
28 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 38
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
11
20%
3
6%
1-15
8
15%
3
6%
16-30
9
17%
6
12%
31-45
9
17%
16
32%
46-60
10
19%
8
16%
61-75
7
13%
14
28%
76-90
Пропущено
39
41
17 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 24
4
10%
5
12%
1-15
5
13%
4
10%
16-30
8
21%
9
22%
31-45
5
13%
7
17%
46-60
12
31%
9
22%
61-75
5
13%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1
Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1
Вердер
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1
Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|59 - 34
|53
|2.
|Вердер
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|53 - 38
|53
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|54 - 39
|52
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|41 - 37
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|28
|11
|12
|5
|51 - 29
|45
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|37 - 39
|45
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|28
|9
|11
|8
|48 - 42
|38
|10.
|Ян
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|46 - 41
|38
|11.
|Ганза
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 46
|37
|12.
|Фортуна
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 36
|36
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|29 - 42
|35
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|31 - 45
|31
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|27 - 61
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|26 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 14
|33
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|24 - 13
|31
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|36 - 21
|29
|4.
|Гамбург
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|6.
|Вердер
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|28 - 22
|22
|9.
|Ян
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 23
|22
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Фортуна
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|12 - 29
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 25
|27
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 21
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 25
|22
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 21
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 25
|18
|10.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|13 - 26
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 31
|9
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|15 - 32
|8