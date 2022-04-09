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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 49800
Майнц
0'
0:1
14' Гол
Буркардт Джонатан
34' Желтая карточка
Шабо Юлиан
36' Желтая карточка
Аарон Мартин
0:2
55' Гол
Онисиво Карим
1:2
60' Гол
Скири Эйе
65' Желтая карточка
Стах Антон
2:2
78' Гол
Любичич Деян
79' Желтая карточка
Модест Антони
3:2
82' Гол
Килиан Лука
90'+5

Ход матча

14'
0:1
Буркардт Джонатан
(Хак Александер)
34'
Шабо Юлиан
 
36'
 
Аарон Мартин
46'
 
Немет Давид
Хак Александер
55'
0:2
Онисиво Карим
(Кор Доминик)
58'
Любичич Деян
Хорн Яннес
 
58'
Эзкан Салих
Дуда Ондрей
 
58'
Шауб Луис
Кайнц Флориан
 
60'
Скири Эйе
(Модест Антони)
1:2
65'
 
Стах Антон
78'
Любичич Деян
(Ут Марк)
2:2
79'
Модест Антони
 
82'
Килиан Лука
3:2
83'
 
Ли Чхэ-Сон
Бутьюс Жан-Поль
84'
Лемперте Тим
Ут Марк
 
86'
 
Брозински Даниэль
Видмер Сильван
86'
 
Штёгер Кевин
Кор Доминик
86'
 
Ингвартсен Маркус
Буркардт Джонатан

Статистика матча

  • 3 Голы
  • 5 Удары по воротам
  • 5 Удары в створ
  • 8 Угловые
  • 0 Офсайды
  • 19 Нарушения правил
  • 2 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 4 Замены
  • 68 Владение мячом, %

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Кёльн 57% (61)
X 35.5% (38)
Майнц 7.5% (8)
0
выиграет Кёльн, со счетом 2:1
«Кельн» дома всегда старается играть в атакующий футбол и регулярно «козлы» забивают – сегодня они будут... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
20
Швебе
Марвин
19
Эхизибуэ
Кингсли
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
6
Стах
Антон
31
Кор
Доминик
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
5
Бутьюс
Жан-Поль
9
Онисиво
Карим
Кёльн
4-2-3-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Майнц

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

25 матчей

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:0
К
0:1
Б
4:0
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:0
К
3:1
Б2
2:0
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 15 0.52
Скири Эйе 4 0.14
Ут Марк 3 0.1
Кайнц Флориан 3 0.1
Андерссон Себастьян 3 0.1
Любичич Деян 2 0.07
Дуда Ондрей 2 0.07
Эзкан Салих 2 0.07
Лемперте Тим 2 0.07
Шауб Луис 1 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Тилманн Ян 1 0.03
Хюберс Тимо 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 10 (1) 0.34
Онисиво Карим 5 0.17
Ли Чхэ-Сон II 4 0.14
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.14
Видмер Сильван 3 0.1
Хак Александер 3 0.1
Ньякат Мусса 3 (2) 0.1
Бутьюс Жан-Поль 2 0.07
Стах Антон 1 0.03
Аарон Мартин 1 0.03
Штёгер Кевин 1 0.03
Салаи Адам 1 0.03
Бель Штефан 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Лукоки Андерсон 1 0.03
Бюргзорг Делано 1 0.03
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 5 0
Хюберс Тимо 5 0
Тилманн Ян 5 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Эзкан Салих 4 0
Любичич Деян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Модест Антони 3 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Скири Эйе 3 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 2
Бель Штефан 8 0
Хак Александер 5 1
Стах Антон 6 0
Свенссон Бо 5 0
Аарон Мартин 5 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Баррейро Леандро 3 0
Небель Пауль 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Салаи Адам 1 0
Видмер Сильван 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
4 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
4%
1
6%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
7
29%
29%
3
19%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
12
50%
4
25%
76-90

Пропущено

19
27
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
7
37%
4
15%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
1
5%
9
33%
46-60
6
32%
5
19%
61-75
2
11%
3
11%
76-90

Забито

18
27
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
6%
7
26%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
5
28%
3
11%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
4
22%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

23
9
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
10
43%
1
11%
46-60
5
22%
4
44%
61-75
1
4%
2
22%
76-90

Забито

42
43
12 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
2
5%
8
19%
1-15
3
7%
6
14%
16-30
7
17%
5
12%
31-45
10
24%
6
14%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
16
38%
12
28%
76-90

Пропущено

42
36
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
8
19%
4
11%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
5
12%
5
14%
31-45
11
26%
10
28%
46-60
11
26%
9
25%
61-75
3
7%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1
Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1
Майнц
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1
Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 22 3 4 86 - 29 69
2. Боруссия Д Заявка 29 19 3 7 70 - 42 60
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг Заявка 28 14 6 8 61 - 31 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Кёльн Заявка 29 11 10 8 41 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц Заявка 29 11 5 13 43 - 36 38
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Боруссия М Заявка 28 9 7 12 41 - 52 34
13. Вольфсбург Заявка 29 10 4 15 33 - 45 34
14. Аугсбург Заявка 29 8 8 13 34 - 46 32
15. Штуттгарт Заявка 29 6 9 14 36 - 53 27
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 29 5 11 13 23 - 43 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 29 3 7 19 24 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 12 1 2 43 - 12 37
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Кёльн Заявка 15 8 4 3 24 - 19 28
7. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
8. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Аугсбург Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Вольфсбург Заявка 15 6 2 7 18 - 19 20
14. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Боруссия М Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
13. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Аугсбург Заявка 15 2 4 9 12 - 26 10
15. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
16. Майнц Заявка 15 2 2 11 15 - 28 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Майнц имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Кёльн: 61%, Майнц: 39%.
  • 48'
    Майнц контролирует мяч.
  • 47'
    Модест Антони из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 47'
    Хорн Яннес из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 46'
    Плохо сыграл Килиан Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 46'
    Хорошую попытку сделал Стах Антон. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Фол, нарушение
    45'
    Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Стах Антон
  • 45'
    Контроль мяча: Кёльн: 61%, Майнц: 39%.
  • 45'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 45'
    Буркардт Джонатан из команды Майнц делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 45'
    Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Хорн Яннес из команды Кёльн толкнул локтем оппонента. Это Буркардт Джонатан заработал фол
  • 44'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    43'
    Бель Штефан наказан за толчок Модест Антони
  • 43'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 42'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 41'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 41'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 41'
    Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 40'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: Кёльн: 63%, Майнц: 37%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 39'
    Шанс! Модест Антони из команды Кёльн пробил головой, но мимо
  • 39'
    Хорн Яннес из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 39'
    Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 38'
    Эхизибуэ Кингсли не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Дуда Ондрей из команды Кёльн делает пас партнеру.
  • 38'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 37'
    Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    36'
    Аарон Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Аарон Мартин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
  • 36'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 36'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Контроль мяча: Кёльн: 62%, Майнц: 38%.
  • 35'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 35'
    Игрок Бель Штефан из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 35'
    Стах Антон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    34'
    Шабо Юлиан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Шабо Юлиан из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Стах Антон
  • Фол, нарушение
    33'
    Хорн Яннес наказан за толчок Буркардт Джонатан
  • 33'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Буркардт Джонатан из команды Майнц делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 33'
    Буркардт Джонатан из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    32'
    Видмер Сильван наказан за толчок Хектор Йонас
  • Фол, нарушение
    31'
    Кор Доминик наказан за толчок Ут Марк
  • 31'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Майнц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Модест Антони из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Хак Александер
  • 30'
    Буркардт Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Кёльн: 66%, Майнц: 34%.
  • Травма, повреждение
    29'
    Хак Александер возвращается на поле.
  • 29'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    29'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хак Александер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    27'
    Хак Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Кёльн начинает контратаку
  • 26'
    Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Стах Антон из команды Майнц подал угловой справа.
  • 26'
    Должен был быть гол! Бутьюс Жан-Поль имел отличный шанс, но Марвин Швабе не дал голу состоятся!
  • 26'
    Онисиво Карим из команды Майнц сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 26'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Хектор Йонас из команды Кёльн поставил подножку. Пострадал Стах Антон
  • 25'
    Контроль мяча: Кёльн: 67%, Майнц: 33%.
  • 24'
    Буркардт Джонатан пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем
  • 24'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 24'
    Шабо Юлиан из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 24'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 23'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 22'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Хорн Яннес из команды Кёльн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Хорошую попытку сделал Дуда Ондрей. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 21'
    Отличные скиллы показывает Дуда Ондрей, обводя своих соперников
  • 21'
    Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хектор Йонас
  • 20'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    20'
    Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Скири Эйе
  • 20'
    Контроль мяча: Кёльн: 70%, Майнц: 30%.
  • 19'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 19'
    Кёльн выполняет удар от ворот.
  • 19'
    Аарон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Модест Антони из команды Кёльн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.
  • 18'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 18'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    17'
    Буркардт Джонатан из команды Майнц в офсайде
  • 17'
    Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 17'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 16'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Кёльн: 71%, Майнц: 29%.
  • 15'
    Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 14'
    Хак Александер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Буркардт Джонатан наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 14'
    Опасность! Хак Александер из команды Майнц отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 14'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 13'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 12'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Кор Доминик из команды Майнц заходит слишком далеко, он валит Скири Эйе.
  • 12'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Онисиво Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья свистит. Онисиво Карим атаковал сзади соперника. Это Шабо Юлиан заработал своей команде штрафной
  • 10'
    Контроль мяча: Кёльн: 79%, Майнц: 21%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 10'
    Килиан Лука делает длинную передачу вперед
  • 9'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 9'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 9'
    Шабо Юлиан из команды Кёльн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 9'
    Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 8'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Назначен штрафной. Пострадал Кайнц Флориан, его свалил Буркардт Джонатан.
  • 8'
    Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Буркардт Джонатан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Бель Штефан наказан за толчок Хорн Яннес
  • Угловой
    7'
    Стах Антон из команды Майнц подал угловой слева.
  • 6'
    Шабо Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Стах Антон из команды Майнц подал угловой справа.
  • 6'
    Шабо Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Майнц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    5'
    Дуда Ондрей задерживает мяч рукой
  • 5'
    Контроль мяча: Кёльн: 75%, Майнц: 25%.
  • 5'
    Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 4'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Кайнц Флориан из команды Кёльн подал угловой слева.
  • 3'
    Ут Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 3'
    Хектор Йонас мяч отрикошетил от ворот
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья свистит. Стах Антон атаковал сзади соперника. Это Хорн Яннес заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Кёльн пытается что-то создать.
  • 2'
    Майнц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
  • 2'
    Майнц контролирует мяч.
  • 2'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Ут Марк наказан за толчок Кор Доминик
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Кёльн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Кёльн 57% (61)
X 35.5% (38)
Майнц 7.5% (8)
0
выиграет Кёльн, со счетом 2:1
«Кельн» дома всегда старается играть в атакующий футбол и регулярно «козлы» забивают – сегодня они будут... Ещё
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Прогнозы на матч Кёльн 3:2 Майнц

Исход игры
Кёльн
57% (61)
Ничья
35.5% (38)
Майнц
7.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (45)
Меньше
57.55% (61)
Обе команды забьют
Да
76.42% (81)
Нет
23.58% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (36)
2:1 Кёльн
30.8% (33)
1:0 Кёльн
19.6% (21)
1:2 Майнц
6.5% (7)
2:0 Кёльн
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
3:1 Кёльн
1.9% (2)
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