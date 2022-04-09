Германия: Бундеслига 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги Зрители: 49800
0:1
14' ГолБуркардт Джонатан
34' Желтая карточкаШабо Юлиан
36' Желтая карточкаАарон Мартин
0:2
55' ГолОнисиво Карим
1:2
60' ГолСкири Эйе
65' Желтая карточкаСтах Антон
2:2
78' ГолЛюбичич Деян
79' Желтая карточкаМодест Антони
3:2
82' ГолКилиан Лука
Ход матча
14'
34'
36'
55'
0:2
60'
1:2
65'
78'
2:2
79'
82'
3:2
84'
Статистика матча
-
3 Голы
-
5 Удары по воротам
-
5 Удары в створ
-
8 Угловые
-
0 Офсайды
-
19 Нарушения правил
-
2 Жёлтые карточки
-
0 Красные карточки
-
4 Замены
-
68 Владение мячом, %
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
13
Ут
Марк
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Майнц
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
25 матчей
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
28%
40%
8 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|15
|0.52
|Скири Эйе
|4
|0.14
|Ут Марк
|3
|0.1
|Кайнц Флориан
|3
|0.1
|Андерссон Себастьян
|3
|0.1
|Любичич Деян
|2
|0.07
|Дуда Ондрей
|2
|0.07
|Эзкан Салих
|2
|0.07
|Лемперте Тим
|2
|0.07
|Шауб Луис
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Тилманн Ян
|1
|0.03
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|10 (1)
|0.34
|Онисиво Карим
|5
|0.17
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.14
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.14
|Видмер Сильван
|3
|0.1
|Хак Александер
|3
|0.1
|Ньякат Мусса
|3 (2)
|0.1
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.03
|Аарон Мартин
|1
|0.03
|Штёгер Кевин
|1
|0.03
|Салаи Адам
|1
|0.03
|Бель Штефан
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Лукоки Андерсон
|1
|0.03
|Бюргзорг Делано
|1
|0.03
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Тилманн Ян
|5
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Эзкан Салих
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Модест Антони
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Андерссон Себастьян
|3
|0
|Скири Эйе
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|7
|2
|Бель Штефан
|8
|0
|Хак Александер
|5
|1
|Стах Антон
|6
|0
|Свенссон Бо
|5
|0
|Аарон Мартин
|5
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
16
4 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
4%
1
6%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
7
29%
29%
3
19%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
12
50%
4
25%
76-90
Пропущено
19
27
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
7
37%
4
15%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
1
5%
3
11%
31-45
1
5%
9
33%
46-60
6
32%
5
19%
61-75
2
11%
3
11%
76-90
Забито
18
27
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
1
6%
7
26%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
5
28%
3
11%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
4
22%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
23
9
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
10
43%
1
11%
46-60
5
22%
4
44%
61-75
1
4%
2
22%
76-90
Забито
42
43
12 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 15
6 Не забивали 5
2
5%
8
19%
1-15
3
7%
6
14%
16-30
7
17%
5
12%
31-45
10
24%
6
14%
46-60
4
10%
6
14%
61-75
16
38%
12
28%
76-90
Пропущено
42
36
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 21
8
19%
4
11%
1-15
4
10%
3
8%
16-30
5
12%
5
14%
31-45
11
26%
10
28%
46-60
11
26%
9
25%
61-75
3
7%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1
Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1
Майнц
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Майнц 2:1 Боруссия М - Майнц 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1
Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|22
|3
|4
|86 - 29
|69
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|70 - 42
|60
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|61 - 31
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|41 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|43 - 36
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 52
|34
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|33 - 45
|34
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|34 - 46
|32
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|36 - 53
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|23 - 43
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|24 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|43 - 12
|37
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Кёльн
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|24 - 19
|28
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|8.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 26
|10
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 28
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Кёльн 3:2 Майнц
Исход игры
Кёльн
57% (61)
Ничья
35.5% (38)
Майнц
7.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (45)
Меньше
57.55% (61)
Обе команды забьют
Да
76.42% (81)
Нет
23.58% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (36)
2:1 Кёльн
30.8% (33)
1:0 Кёльн
19.6% (21)
1:2 Майнц
6.5% (7)
2:0 Кёльн
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
3:1 Кёльн
1.9% (2)
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