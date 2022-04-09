Второй тайм

95' Килиан Лука из команды Кёльн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' После классного второго тайма Кёльн совершает камбэк и уходит с поля победителем!

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

95' Тим Лемперле нанес удар, но тот был заблокирован.

94' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Кёльн

92' Как он промахнулся? Ингвартсен Маркус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Штёгер Кевин бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

92' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Тим Лемперле задерживает мяч рукой

91' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

90' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

89' Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Команда Кёльн довольна результатом к этому моменту.

86' Удар от ворот произведет Майнц

85' Отличный пас сделал Хектор Йонас из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

85' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Тактическая замена. Ут Марк уходит с поля и его заменяет Тим Лемперле

82' Команда Кёльн забила решающий гол в последние минуты игры!

82' Г О О О О О Л - Килиан Лука из команды Кёльн легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

82' Головой пробил Эзкан Салих , но голкипер отбил его в поле!

82' Кор Доминик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Сегодняшная посещаемость составляет 49800 болельщиков

81' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Модест Антони получил желтую карточку от судьи

78' Команда Кёльн сравняла счет! Игра продолжается!

78' Г О О О О Л - Любичич Деян первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

78' Опасность! Ут Марк из команды Кёльн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

78' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Майнц

75' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Шабо Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Онисиво Карим из команды Майнц делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

68' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Стах Антон получил желтую карточку от судьи

63' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Немет Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Майнц

61' Немет Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Забив гол, Кёльн сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

59' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Кор Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Г О О О О Л - Онисиво Карим забивает с правой ноги!

55' Кор Доминик разрезает оборону соперника отличным пасом

55' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Килиан Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

50' Немет Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Бутьюс Жан-Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Немет Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Немет Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Удар от ворот произведет Кёльн

46' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля