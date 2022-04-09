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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Аугсбург
0'
36' Желтая карточка
Оксфорд Рис
38'

Ход матча

36'
 
Оксфорд Рис

Статистика матча

  • 0 Голы
  • 1 Удары по воротам
  • 0 Удары в створ
  • 0 Угловые
  • 1 Офсайды
  • 6 Нарушения правил
  • 0 Жёлтые карточки
  • 0 Красные карточки
  • 0 Замены
  • 60 Владение мячом, %

Владение мячом

Прогнозы 110
Бавария 95.5% (105)
X 2.7% (3)
Аугсбург 1.8% (2)
0
выиграет Бавария, со счетом 2:1
«Аугсбург» хотя и выдал несколько качественных матчей, сегодня вряд ли может рассчитывать на очки, разница... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Аугсбург
1.17
9.79
17.75
Все Коэффициенты
Новости
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
23
Ньянзу
Танги
2
Юпамекано
Део
3
Ричардс
Омар
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
4
Оксфорд
Рис
20
Калиджиури
Даниэль
10
Майер
Арне
30
Дорш
Никлас
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
7
Нидерлехнер
Флориан
16
Варгас
Рубен
Бавария
4-2-3-1
Аугсбург
3-4-3

История личных встреч

Бавария
Аугсбург

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

140%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

76.9%
7.7%
15.4%
20 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
14 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
5:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
3:0
Б
6:0
Б
1:3
К
3:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:0
К
0:2
Б
3:0
Б
3:0
К
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 31 (4) 1.07
Гнабри Серж 11 0.38
Мюллер Томас 7 0.24
Сане Лерой 7 0.24
Коман Кингсли 6 0.21
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.14
Киммих Йозуа 3 0.1
Мусиала Джамал 3 0.1
Горецка Леон 3 0.1
Толиссо Корентен 2 0.07
Юпамекано Део 1 0.03
Зюле Никлас 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Альфонсо Дэвис 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грегорич Михаэль 7 0.24
Нидерлехнер Флориан 4 0.14
Хан Андре 4 0.14
Калиджиури Даниэль 3 (2) 0.1
Иаго Лопес 2 0.07
Финнбогасон Альфред 2 0.07
Педерсен Мадс 2 0.07
Оксфорд Рис 2 0.07
Зачири Анди 2 0.07
Гоувелеув Джеффри 2 (1) 0.07
Майер Арне 1 0.03
Варгас Рубен 1 0.03
Дорш Никлас 1 0.03
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0.03
Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Юпамекано Део 3 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Сане Лерой 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Мусиала Джамал 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 6 0
Оксфорд Рис 6 0
Дорш Никлас 6 0
Хан Андре 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Педерсен Мадс 4 0
Варгас Рубен 4 0
Калиджиури Даниэль 3 0
Грегорич Михаэль 3 0
Иаго Лопес 3 0
Фрамбергер Рафаэль 2 0
Зачири Анди 2 0
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 2 0
Гумни Роберт 2 0
Моравек Ян 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Стробл Тобиас 1 0
Кордова Серхио 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Маркус Вайнцирль 1 0

Голы по времени матча

Забито

40
12
18 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
8%
2
17%
1-15
10
25%
0
0%
16-30
5
13%
2
17%
31-45
8
20%
2
17%
46-60
7
18%
3
25%
61-75
7
18%
3
25%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
6
24%
1-15
3
21%
4
16%
16-30
4
29%
5
20%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
2
14%
4
16%
61-75
2
14%
4
16%
76-90

Забито

42
24
22 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
7
17%
4
17%
1-15
4
10%
6
25%
16-30
11
26%
2
8%
31-45
4
10%
4
17%
46-60
10
24%
3
13%
61-75
6
14%
5
21%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
17%
2
11%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
6
33%
5
28%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
2
11%
5
28%
76-90

Забито

82
36
40 В 1-м тайме 16
42 Во 2-м тайме 20
22 Забивали первыми 11
0 Не забивали 6
10
12%
6
17%
1-15
14
17%
6
17%
16-30
16
20%
4
11%
31-45
12
15%
6
17%
46-60
17
21%
6
17%
61-75
13
16%
8
22%
76-90

Пропущено

32
43
17 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
3
9%
8
19%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
10
31%
10
23%
31-45
6
19%
3
7%
46-60
5
16%
5
12%
61-75
4
13%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Вильярреал - Бавария 1:0 Фрайбург - Бавария 1:4 Бавария - Унион Берлин 4:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1
Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0
Аугсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Аугсбург - Ян 3:3 Байер Л - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 Кёльн - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Бохум 2:3 Герта - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Штуттгарт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 29 21 4 4 85 - 29 67
2. Боруссия Д Заявка 29 19 3 7 70 - 42 60
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг Заявка 28 14 6 8 61 - 31 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Майнц 1:0 Заявка 29 12 5 12 42 - 33 41
9. Кёльн 0:1 Заявка 29 10 10 9 38 - 42 40
10. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Боруссия М 2:0 Заявка 28 9 7 12 41 - 52 34
13. Вольфсбург 1:0 Заявка 29 10 4 15 30 - 45 34
14. Аугсбург 0:0 Заявка 29 8 9 12 34 - 45 33
15. Штуттгарт Заявка 29 6 9 14 36 - 53 27
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия 0:1 Заявка 29 5 11 13 23 - 40 26
18. Гройтер Фюрт 0:2 Заявка 29 3 7 19 24 - 72 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 15 11 2 2 42 - 12 35
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. Майнц 1:0 Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн 0:1 Заявка 15 7 4 4 21 - 18 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Аугсбург 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 20 22
12. Боруссия М 2:0 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
13. Вольфсбург 1:0 Заявка 15 6 2 7 15 - 19 20
14. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
15. Штуттгарт Заявка 15 5 3 7 25 - 30 18
16. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
17. Гройтер Фюрт 0:2 Заявка 15 3 5 7 13 - 26 14
18. Арминия 0:1 Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Боруссия Д Заявка 15 8 3 4 29 - 20 27
3. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн 0:1 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург 1:0 Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Боруссия М 2:0 Заявка 14 3 3 8 17 - 30 12
12. Арминия 0:1 Заявка 15 3 3 9 10 - 22 12
13. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
14. Майнц 1:0 Заявка 15 3 2 10 14 - 25 11
15. Аугсбург 0:0 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
16. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт 0:2 Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 38'
    Мюнхенцы позиционно атакуют, в последние минут такое наблюдалось нечасто.
  • 37'
    Левандовски разыграл штрафной с партнёром, и удар Роберта заблокировал Дорш.
  • Желтая карточка
    36'
    Оксфорд уронил Левандовского прямо возле своей штрафной и получил жёлтую карточку.
  • 35'
    Варгас сместился с левого края чуть правее и махнул по мячу значительно выше створа.
  • 34'
    В последние минут десять именно "Аугсбург" действует с территориальным преимуществом.
  • 33'
    Кросс Мюллера с правой стороны послал мяч за лицевую линию.
  • 32'
    Калиджиури отправил слишком сильный проникающий пас низом по правому флангу на Варгаса.
  • Фол, нарушение
    31'
    Ньянзу с фолом сработал против Нидерлехнера.
  • Фол, нарушение
    29'
    Иаго Лопес наступил на ногу Сане также вдали от ворот.
  • Фол, нарушение
    28'
    Сане в середине поля увлёк Дорша на газон.
  • Травма, повреждение
    26'
    Павар сыграл в мяч в подкате против Варгаса и получил повреждение.
  • 25'
    В общем, "Аугсбург" ничуть не стесняется, и пока что разница в классе незаметна.
  • 24'
    Калиджиури пережил мяч под левую и перспективно пробил с нескольких метров, но попал в Ричардса.
  • 23'
    Майер покрутился с мячом на левом полуфланге, и в итоге сфера спокойно покатилась к Нойеру.
  • 21'
    Лишь небольшое преимущество по игре на данный момент есть у "Баварии".
  • Офсайд
    20'
    Маленький офсайд зафиксирован у Мюллера в зоне правого инсайда.
  • Угловой
    19'
    Майер навесил слева с углового, и мяч уверенно забрал Нойер.
  • 18'
    Левандовски из штрафной поделился мячом с Киммихом, выстрелившим недалеко от правой штанги.
  • 18'
    Гнабри отпасовал вдоль линии штрафной слева направо на Павара, под чей удар лёг Майер.
  • 17'
    Варгасу не удалось обработать заброс по правому полуфлангу, мяч укатился за лицевую.
  • 15'
    "Бавария" пока не включает полной мощности, и "Аугсбургу" не слишком сложно удерживать нулевой счёт.
  • 14'
    Хан сделал забег по правому полуфлангу, но не догнал в пределах поля мяч, ушедший за лицевую.
  • 13'
    Левандовски падает в левой части чужой штрафной после предполагаемого толчка от Оксфорда, и нет пенальти.
  • 12'
    Калиджиури не прошёл Ричардса, смещаясь с правого фланга к центру чужой штрафной.
  • 11'
    Левандовски под опекой чуть в пределах штрафной и не пробил, и не сохранил мяч, и не передал его точно партнёру. 
  • 11'
    Киммих отдал вправо Мюллеру, чья подача нашла голову Гоувелеува.
  • 9'
    "Бавария" пока далека от доминирования на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Гоувелеув подтолкнул в чужой штрафной Ричардса.
  • 8'
    Дальний удар Калиджиури был сразу же заблокирован.
  • Угловой
    7'
    Майер подал угловой с правого края, и мяч выбил головой Юпамекано.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ричардс, делая попытку обводки, далеко отпустил от себя мяч и сфолил против Гумни.
  • 5'
    Левандовски выскочил почти один на один с Гикевичем, но сильно ушёл влево, поэтому не стал пробивать с острого угла в ворота, которые защищались полевыми игроками гостей.
  • 4'
    Сане в зоне правого инсайда не справился с задачей создать опасную ситуацию.
  • 3'
    Иаго Лопес прострелил с левой стороны, и мяч попал в ноги к защитнику "Баварии".
  • 2'
    Гнабри навесил слева, а Левандовски не сумел дотянуться до мяча головой на линии вратарской.
  • 1'
    "Бавария" в красном, "Аугсбург" в белом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 0:0 Аугсбург онлайн

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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Аугсбург

Исход игры
Бавария
95.5% (105)
Ничья
2.7% (3)
Аугсбург
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (70)
Меньше
33.96% (36)
Обе команды забьют
Да
39.62% (42)
Нет
60.38% (64)
Популярный счёт
2:0 Бавария
28.2% (31)
3:1 Бавария
20.9% (23)
3:0 Бавария
20% (22)
2:1 Бавария
10% (11)
4:0 Бавария
7.3% (8)
4:1 Бавария
4.5% (5)
1:0 Бавария
2.7% (3)
1:1 Ничья
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