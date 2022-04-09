«Аугсбург» хотя и выдал несколько качественных матчей, сегодня вряд ли может рассчитывать на очки, разница... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|31 (4)
|1.07
|Гнабри Серж
|11
|0.38
|Мюллер Томас
|7
|0.24
|Сане Лерой
|7
|0.24
|Коман Кингсли
|6
|0.21
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.14
|Киммих Йозуа
|3
|0.1
|Мусиала Джамал
|3
|0.1
|Горецка Леон
|3
|0.1
|Толиссо Корентен
|2
|0.07
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грегорич Михаэль
|7
|0.24
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.14
|Хан Андре
|4
|0.14
|Калиджиури Даниэль
|3 (2)
|0.1
|Иаго Лопес
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.07
|Педерсен Мадс
|2
|0.07
|Оксфорд Рис
|2
|0.07
|Зачири Анди
|2
|0.07
|Гоувелеув Джеффри
|2 (1)
|0.07
|Майер Арне
|1
|0.03
|Варгас Рубен
|1
|0.03
|Дорш Никлас
|1
|0.03
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0.03
|Йенсен Фредрик
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Юпамекано Део
|3
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|6
|0
|Оксфорд Рис
|6
|0
|Дорш Никлас
|6
|0
|Хан Андре
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Педерсен Мадс
|4
|0
|Варгас Рубен
|4
|0
|Калиджиури Даниэль
|3
|0
|Грегорич Михаэль
|3
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|2
|0
|Гумни Роберт
|2
|0
|Моравек Ян
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Стробл Тобиас
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Маркус Вайнцирль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|29
|21
|4
|4
|85 - 29
|67
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|70 - 42
|60
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|61 - 31
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Майнц
|1:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|42 - 33
|41
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|29
|10
|10
|9
|38 - 42
|40
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Боруссия М
|2:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 52
|34
|13.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|29
|10
|4
|15
|30 - 45
|34
|14.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|34 - 45
|33
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|36 - 53
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|0:1 Заявка
|29
|5
|11
|13
|23 - 40
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:2 Заявка
|29
|3
|7
|19
|24 - 72
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|42 - 12
|35
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|Майнц
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|8.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|12.
|Боруссия М
|2:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|13.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|15 - 19
|20
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|25 - 30
|18
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:2 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 26
|14
|18.
|Арминия
|0:1 Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 20
|27
|3.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Боруссия М
|2:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 30
|12
|12.
|Арминия
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 22
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|14.
|Майнц
|1:0 Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 25
|11
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:2 Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2