В последние минут десять именно "Аугсбург" действует с территориальным преимуществом.

33' Кросс Мюллера с правой стороны послал мяч за лицевую линию.

32' Калиджиури отправил слишком сильный проникающий пас низом по правому флангу на Варгаса.

31' Ньянзу с фолом сработал против Нидерлехнера.

29' Иаго Лопес наступил на ногу Сане также вдали от ворот.

28' Сане в середине поля увлёк Дорша на газон.

26' Павар сыграл в мяч в подкате против Варгаса и получил повреждение.

25' В общем, "Аугсбург" ничуть не стесняется, и пока что разница в классе незаметна.

24' Калиджиури пережил мяч под левую и перспективно пробил с нескольких метров, но попал в Ричардса.

23' Майер покрутился с мячом на левом полуфланге, и в итоге сфера спокойно покатилась к Нойеру.

21' Лишь небольшое преимущество по игре на данный момент есть у "Баварии".

20' Маленький офсайд зафиксирован у Мюллера в зоне правого инсайда.

19' Майер навесил слева с углового, и мяч уверенно забрал Нойер.

18' Левандовски из штрафной поделился мячом с Киммихом, выстрелившим недалеко от правой штанги.

18' Гнабри отпасовал вдоль линии штрафной слева направо на Павара, под чей удар лёг Майер.

17' Варгасу не удалось обработать заброс по правому полуфлангу, мяч укатился за лицевую.

15' "Бавария" пока не включает полной мощности, и "Аугсбургу" не слишком сложно удерживать нулевой счёт.

14' Хан сделал забег по правому полуфлангу, но не догнал в пределах поля мяч, ушедший за лицевую.

13' Левандовски падает в левой части чужой штрафной после предполагаемого толчка от Оксфорда, и нет пенальти.

12' Калиджиури не прошёл Ричардса, смещаясь с правого фланга к центру чужой штрафной.

11' Левандовски под опекой чуть в пределах штрафной и не пробил, и не сохранил мяч, и не передал его точно партнёру.

11' Киммих отдал вправо Мюллеру, чья подача нашла голову Гоувелеува.

9' "Бавария" пока далека от доминирования на поле.

8' Гоувелеув подтолкнул в чужой штрафной Ричардса.

8' Дальний удар Калиджиури был сразу же заблокирован.

7' Майер подал угловой с правого края, и мяч выбил головой Юпамекано.

6' Ричардс, делая попытку обводки, далеко отпустил от себя мяч и сфолил против Гумни.

5' Левандовски выскочил почти один на один с Гикевичем, но сильно ушёл влево, поэтому не стал пробивать с острого угла в ворота, которые защищались полевыми игроками гостей.

4' Сане в зоне правого инсайда не справился с задачей создать опасную ситуацию.

3' Иаго Лопес прострелил с левой стороны, и мяч попал в ноги к защитнику "Баварии".

2' Гнабри навесил слева, а Левандовски не сумел дотянуться до мяча головой на линии вратарской.

1' "Бавария" в красном, "Аугсбург" в белом.